Hace ya un tiempo que Huawei dejó de ser el fabricante chino que más móviles vende en el mundo. Ese lugar ahora lo ocupa Xiaomi por mérito propio y porque el veto de Estados Unidos a Huawei le ha despejado el camino. Pero Huawei no piensa quedarse de brazos cruzados. La compañía ha empezado a enfocarse en los mercados emergentes para ampliar su presencia fuera de China.

Recordemos que, ahora mismo, el 70 % de los ingresos totales de Huawei se deben a sus ventas en China. Fuera de su casa, Huawei vende muy poco y esto no siempre ha sido así. En sus días de gloria, la mayor parte de los ingresos de la compañía venían del extranjero. Está claro que el veto les ha afectado muchísimo, por lo que ya han puesto en marcha una estrategia para volver a crecer.

Huawei llega a Senegal: así es el nuevo plan para crecer basado en mercados emergentes

A inicios de este año, Huawei y el gobierno chino ayudaron a construir un centro de datos en Senegal que costó 70 millones de euros. La apuesta de la compañía por estos mercados emergentes llega en un momento en el que Estados Unidos ha instado a varias naciones a excluir a la marca de su quinta generación de redes inalámbricas (5G).

No olvidemos que Huawei no solo fabrica móviles, sino que también es uno de los fabricantes de equipos y soluciones de telecomunicaciones más importantes del mundo. Por ello, si Estados Unidos logra convencer a Reino Unido y a otras naciones europeas de que no usen las infraestructuras 5G de Huawei (por posibles riesgos de seguridad nacional), sería otro duro golpe para las arcas de la compañía china.

Antes de que eso suceda, Huawei está fortaleciendo su presencia en los mercados emergentes de África y de las regiones de Oriente Medio. En este momento, los equipos fabricados por la empresa son entre un 20 % y 30 % más baratos que los de sus competidores europeos, como Ericsson y Nokia. Eso sí, Huawei aún no ha renunciado a ampliar su presencia en los países desarrollados.

Según datos de 2020, se estima que Huawei ha iniciado proyectos de ciudades inteligentes en más de 700 ciudades de más de 40 naciones. Esto incluye lugares como Dubai, en el que la empresa participó en la construcción de la infraestructura 5G. Mientras tanto, EE. UU. sigue presionando a Reino Unido para que no use el 5G de Huawei. Y ya consiguió que Japón y Australia excluyan a Huawei de su infraestructura 5G. Veremos en qué acaba esta guerra…

