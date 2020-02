Cuando Android era un sistema operativo naciente, hubo un fabricante que lo impulsó y lo llevó al estrellato comercial. Y no, no estamos hablando de Google, sino de la mítica HTC, la marca que tiene el honor de ser la primera en lanzar un móvil Android (el HTC Dream). Sin embargo, los últimos años han sido de caída libre para HTC, cuyo nombre ya no figura entre los principales fabricantes de dispositivos Android en la actualidad.

La compañía taiwanesa lanzó su último buque insignia, el HTC U12+, en 2018 y el año siguiente los HTC U19e, HTC Desire 19s y HTC Wildfire X. Ninguno de esos móviles hizo resurgir a HTC, que ha visto cómo sus ganancias no paran de caer últimamente. Aun así, si bien ahora la compañía está más enfocada en la tecnología de realidad virtual, todavía no se rinde con los móviles y, según su CEO, este año lo intentarán con el 5G.

HTC quiere volver por todo lo alto este año con un móvil 5G de gama alta

El nuevo CEO de HTC, Yves Maitre, en una entrevista con UDN ha dicho que HTC lanzará un smartphone con 5G este año. Además, afirmó que 2020 será un gran año para la marca, pues piensan invertir fuertemente tanto en el desarrollo de móviles 5G como en aplicaciones de realidad virtual y aumentada. Maitre cree que la compañía puede aprovechar la novedad del 5G para resurgir en el mercado y ganarse la confianza de los consumidores.

Según los rumores, ya HTC tiene un acuerdo con Qualcomm para que su nuevo móvil monte el último procesador de gama alta de la compañía. Y es que se espera que el smartphone con 5G que lanzará HTC este año sea un buque insignia capaz de rivalizar con los móviles más potentes de otras compañías. De esa forma, HTC pretende volver por todo lo alto.

No obstante, Maitre aclaró que la prioridad de la compañía ahora mismo es la realidad virtual. De hecho, esperan lanzar unas nuevas gafas de realidad virtual a mediados de marzo en San Francisco. Con la llegada de las consolas de nueva generación y la creciente popularidad de los servicios de videojuegos en streaming como Google Stadia, HTC tiene fe en que sus proyectos de realidad virtual impulsarán a la marca, más que los móviles. Y tú… ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que HTC volverá a ser la marca que era en los inicios de Android?