En la más reciente conferencia de desarrolladores de Huawei, Richard Yu (director ejecutivo de la empresa) confirmó que HarmonyOS ya está funcionando en más de 150 millones de dispositivos. Según él, es el sistema operativo que más rápido ha crecido en toda la historia. ¡Y aún no está disponible a nivel mundial! Por ahora, solamente lo usan los dispositivos de Huawei y Honor que se venden en China.

Recordemos que HarmonyOS es un sistema operativo que abarca mucho. No solo es para móviles y tablets, sino también para relojes inteligentes, dispositivos de IoT y hasta Smart TV. Además, aunque Huawei esté de capa caída en occidente, en su natal China siguen vendiendo increíblemente bien. Así que no nos extraña para nada esa cifra. Se espera que al cierre de este año el sistema operativo esté en más de 200 millones de dispositivos… ¿Google debería estar preocupado?

¿HarmonyOS crecerá mucho más cuando se lance en versión global?

Muchos piensan al ver esta cifra que HarmonyOS fácilmente puede destronar a Android como el sistema operativo más usado en el mundo. El principal argumento es que no para de crecer y aún le falta debutar en el mercado Global donde hay muchísimos más usuarios. Sin embargo, hay que recordar que HarmonyOS es de Huawei; una compañía vetada por el gobierno de Estados Unidos. Y eso es un problema enorme.

Para empezar, Huawei no puede usar los servicios de empresas estadounidenses. Por esa razón, la versión global HarmonyOS llegará sin el ecosistema de aplicaciones de Google (Play Store, Maps, YouTube, Fotos, Gmail, Drive, etc.) que de este lado del mundo consideramos imprescindibles. Solo por eso, es muy difícil que HarmonyOS desbanque a Android.

Por otra parte, es muy probable que Estados Unidos y sus países aliados prohíban el uso de HarmonyOS por ser considerada una herramienta del gobierno chino para recopilar datos. No olvidemos que una acusación de espionaje y filtración de información para el gobierno de China fueron las causas que provocaron el bloqueo de EE. UU. a Huawei.

HarmonyOS sigue mejorando para llegar en forma al mercado global

En definitiva, mientras no cambie la situación entre Huawei y Estados Unidos, no hay posibilidad de que HarmonyOS se convierta en una amenaza seria para el Android de Google. De momento, Huawei sigue trabajando para mejorar su sistema operativo antes de su llegada al mercado global. Estas son algunas de las cosas que la compañía dijo que están haciendo:

Huawei está trabajando con 17 universidades y más de 436 docentes para captar talento que contribuya al desarrollo de HarmonyOS.

para captar talento que contribuya al desarrollo de HarmonyOS. Más de 5,1 millones de desarrolladores de más de 170 países distintos forman parte de la distribución global de aplicaciones de HarmonyOS.

de más de 170 países distintos forman parte de la distribución global de aplicaciones de HarmonyOS. La distribución acumulada de aplicaciones de HarmonyOS alcanzó los 332200 millones entre enero y septiembre de 2021.

entre enero y septiembre de 2021. El sistema operativo ya cuenta con más de 4000 dispositivos ecológicos inteligentes .

. Y tienen más de 1800 socios ecológicos.

¡Ah! Por si no lo sabías, HarmonyOS está basado en Android en su versión para móviles y tablets. Y su versión para dispositivos IoT está basada en LiteOS. Así que no esperes encontrarte algo muy distinto cuando aterrice en este lado del mundo. Dicho sea de paso, no hay información sobre el lanzamiento de la versión global de HarmonyOS.

Fuente | Gizmochina