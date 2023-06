La realidad virtual (VR) y aumentada (AR) han acaparado nuevamente los titulares de las noticias en las últimas semanas. Las Apple Vision Pro son responsable de esto, aunque otras empresas también han aprovechado el boom noticioso a su favor. Google es una de ellas, pues acaba de adelantar que un nuevo lote de móviles ya es oficialmente compatible con ARCore, su kit de herramientas y servicios para disfrutar de apps con RA en Android.

La compañía americana tiende a hacerlo con bastante frecuencia, pero ahora que la realidad mixta (VR + AR) volvió a la palestra pusieron los motores a funcionar a tope. ¿Quieres saber si tu dispositivo es uno de los que recibe soporte? Entonces sigue leyendo, porque estos 26 móviles están recibiendo Google ARCore y algunos son ultrapopulares.

5 móviles de Xiaomi, 2 de POCO, 6 de Vivo y algunos más ahora tienen ARCore, incluso el ROG Phone 6D Ultimate

Aunque Google no ha establecido nunca un periodo fijo para ampliar su lista de dispositivos compatibles con ARCore, sí que trabaja religiosamente en ello. En promedio se presenta un nuevo listado al mes, algo sencillamente genial porque permite mantener la compatibilidad con los nuevos móviles en el mercado. Esto es importantísimo, pues Google ARCore es parte central de la tecnología de realidad aumentada en Android.

La última actualización de la lista la vimos en abril, con 14 smartphones volviéndose oficialmente compatibles. Ahora, Google añadió 26 nuevos teléfonos a la lista oficial de Google ARCore, entre los que destacan dispositivos muy populares: el Redmi Note 12 Pro, el POCO X5 Pro 5G, el nuevo OPPO Find X6 Pro y hasta el OnePlus 11R.

En general, el grueso de la lista lo componen móviles con grandes ventas en Europa y Asia. No obstante, también hay espacio para Motorola, una firma muy popular en el mercado americano. ¿Cuál es la lista completa? Esta que te dejamos a continuación:

Asus ROG Phone 6D Ultimate.

Kyocera Android One S9.

Moto G Power 5G (2023).

Motorola Razr 40 Ultra.

Motorola ThinkPhone.

Nokia G50.

Nokia X10.

OnePlus 11R 5G.

OnePlus Nord 3 5G.

OPPO Find X6 Pro.

Poco F5 Pro.

Poco X5 Pro 5G.

Realme 10 Pro+ 5G.

Tecno Phantom V Fold.

Unitech PA768.

Vivo I2202.

Vivo iQOO 9T.

Vivo iQOO 11.

Vivo V25e.

Vivo V27 Pro.

Vivo X90 Pro.

Xiaomi Redmi K60.

Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G.

¿Tu móvil está en la lista? ¡Enhorabuena! Ahora podrás exprimir al máximo la tecnología de realidad aumentada. ¿Cómo puedes hacerlo? Con estos juegos RA para Android y estas apps de medición, por ejemplo.

¿Cómo saber si tu móvil es compatible con ARCore?

Ahora bien, ¿tu dispositivo no está en la lista? Eso no necesariamente significa que no sea compatible, pues hay cientos de smartphones y tablets que ya tienen el visto bueno de Google. ¿Dónde puedes consultar el listado completo? En este enlace que te dejamos abajo:

Y si aun así tu móvil no es oficialmente compatible, también puedes checar nuestro tutorial para instalar ARCore en móviles no compatibles.