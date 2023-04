La plataforma de realidad aumentada de Google, ARCore, está ampliando la lista de móviles compatibles con este kit de desarrollo que permite explotar todo el potencial de los terminales Android en lo que respecta a realidad aumentada. El equipo de la gran G acaba de anunciar 14 nuevos smartphones que acaban de recibir el soporte para ARCore. ¿Quieres saber cuáles son? Pues enseguida te revelamos la lista de los móviles que ahora pueden ofrecer mejores experiencias de realidad aumentada.

Estos son los 14 nuevos móviles son compatibles con Google ARCore

Los 14 teléfonos que dejamos aquí abajo acaban de ser agregados a la lista oficial de dispositivos compatibles con ARCore de Google. Se trata principalmente de móviles de gama media que llegaron al mercado europeo y asiático a mediados del 2022 de marcas como Xiaomi, Realme, Motorola, Honor, iQOO, entre otras.

El único móvil prémium que ha sido escogido por Google para esta nueva actualización de los terminales compatibles con ARCore ha sido la bestia del gaming de Nubia: el RedMagic 7 Pro. A continuación, te presentamos la lista de móviles que ya tienen soporte oficial de la plataforma de realidad aumentada de Google:

Honor 70

Infinix Zero 5G 2023

Moto G72

Oppo A96 5G y Oppo Reno7 Z 5G

Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 3 y Realme GT Neo 3 150 W

Sharp AQUOS Sense7 y AQUOS Sense7 Plus

iQOO 8 Pro

Xiaomi POCO M4 Pro y Redmi Note 11S

RedMagic 7 Pro

Si tienes alguno de estos 14 móviles de la lista, te invitamos a que le eches un vistazo a estas 3 apps de utilidad y a estos 6 juegos de realidad aumentada para que pruebes el potencial de ARCore. ¿Tu teléfono no figura en esta lista y aún no ha recibido oficialmente la compatibilidad de este kit de desarrollo? Pues descuida, aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar ARCore en móviles no compatibles.