Han pasado nada menos que cuatro años desde que Fortnite salió de la App Store y Apple prohibió su instalación en iOS. Desde entonces, miles de jugadores de este popular battle royale se quedaron sin poder disfrutarlo o tuvieron que migrar a otras plataformas.

Sin embargo, el pulso entre Epic Games y Apple podría haber llegado a una resolución, aunque no será para todo el mundo y tampoco por colaboración de Apple. Fortnite regresa oficialmente a iPhone y iPad por obligación de la Unión Europea y su Ley de Mercados Digitales (DMA). Aunque, ojito, que Apple podría estar a punto de patear la mesa.

A través de su cuenta oficial en X (Twitter), Epic Games anunció el regreso oficial de Fortnite a iOS e iPadOS. El comunicado no menciona fechas y es bastante corto, pero al mismo tiempo mete el dedo en la llaga a Apple.

Epic revela que Fortnite volverá a los iPhone y iPad a través de su propia tienda de aplicaciones y no a través de la App Store. Tomando en cuenta esto, es obvio que tendremos que esperar el lanzamiento de la tienda para luego volver a ver a Fortnite en estos dispositivos.

Remember Fortnite on iOS?

How bout we bring that back.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c

— Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024