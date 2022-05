La batalla entre Epic Games y Apple por culpa de Fortnite suma un nuevo capítulo a la historia, con la primera saliéndose con la suya, una vez más. Ahora resulta que hay un nuevo método para jugar a Fortnite en los iPhone e iPad, de forma gratuita, sin descargas y sin que Apple pueda hacer mucho para evitarlo.

Fortnite llega a Xbox Cloud Gaming y podrá jugarse en dispositivos de Apple

Puede que Apple sacara a Fortnite de su tienda de aplicaciones móviles hace casi dos años. Aparte, también puede que la compañía asegure que no habrá forma de que regrese sin que haya una resolución en el juicio que tienen con Epic Games.

Sin embargo, esto no es tan real como lo pinta Apple, porque gracias a los juegos en streaming es posible disfrutar de Fortnite en iPhones e iPads. El primer paso lo dio Nvidia con GeForce Now, que permite jugar sin restricciones.

Ahora, Epic Games se alió con Microsoft para que Fortnite también se distribuya a través de Xbox Cloud Gaming. El servicio de juegos en streaming de Microsoft está disponible en 26 países y te dejará jugar a Fortnite desde el navegador web de tu móvil u ordenador, incluso en dispositivos de Apple.

¿Lo mejor? Al ser un juego en streaming, no tendrás que descargar nada, solamente tener una buena conexión y un navegador web. Además, Fortnite será totalmente compatible con controles táctiles (si usas la pantalla de tu dispositivo), así como con mandos Bluetooth o cableados.

Microsoft le lía las cosas a Apple con Fortnite y esta no puede hacer mucho para evitarlo

Leyendo lo anterior puede que te preguntes: ¿Apple no tiene forma de detener esto? De buenas a primeras, no. La razón es sencilla, y es que Xbox Cloud Gaming tiene una versión web que no instala nada en los dispositivos, todo se hace desde el navegador.

No estás instalando una aplicación prohibida, no usas la tienda de aplicaciones de Apple y el juego no se está ejecutando en tu iPhone. Así, no estás violando ninguna regla impuesta por Apple para su ecosistema de dispositivos.

¿Qué cosas sí pudiese hacer Apple? Bloquear la aplicación de Xbox Cloud Gaming si se llegase a lanzar (ahorita existe Xbox Game Pass, que permite acceso a XCloud, pero no es lo mismo). Eso, o bloquear el acceso a XCloud desde el navegador. Sin embargo, hacer algo así sería un acto de censura enorme y Apple se ganaría el odio de millones de usuarios más en todo el mundo.

Y si te preguntas por qué Microsoft se está metiendo en esta pugna entre Apple y Epic Games, la respuesta es sencilla: primero, porque Fortnite puede ayudar a impulsar XCloud y la adquisición del Game Pass Ultimate; y segundo, porque Microsoft ya estaba aliada con Epic en la batalla antimonopolio contra Apple, pues consideran que sofocan a la competencia.