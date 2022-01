La batalla legal entre Epic Games y Apple llevó a la salida de Fortnite de la App Store desde hace año y medio aproximadamente. Desde entonces, los poseedores de un iPhone o iPad no pueden disfrutar de este juego en sus dispositivos, pero esto está por cambiar. Fortnite regresa a iOS, pero gracias a NVIDIA GeForce Now.

GeForce Now traerá a Fortnite de regreso a iOS

Pese a que el conflicto entre Apple y Epic Games sigue adelante, la segunda parece habérselas ingeniado para saltarse el veto en iOS. ¿Cómo? A través de los juegos en la nube, y específicamente usando el servicio GeForce Now de NVIDIA.

Así es, a partir de la próxima semana NVIDIA lanzará una beta cerrada de GeForce Now que permitirá jugar Fortnite y otros títulos a través de Safari. Tanto NVIDIA como Epic Games habían anunciado esta noticia un par de meses atrás, pero no es hasta ahora que se convierte en un hecho.

¿A qué se debió el retraso? No lo sabemos con exactitud, pero probablemente tenga que ver con adaptar Fortnite y los demás juegos a los controles táctiles de la plataforma y a Safari mismo. Además, cabe mencionar que el aterrizaje de Fortnite en GeForce Now no solo será para iOS sino también para Android, pero destaca el primero por todo el problema existente.

¿Qué otros juegos llegarán al servicio de juegos en la nube de NVIDIA con esta beta? Estos:

The Anacrusis.

Supraland Six Inches Under.

Galactic Civilizations 3.

Ready or Not.

Por qué Fortnite sí se podrá jugar en iOS desde GeForce Now sin problemas

Leyendo la noticia puede que te preguntes si esta movida de Epic Games no creará nuevos roces con Apple. Es normal, porque la tensión entre ambas compañías sigue latente. No obstante, la lucha entre estas empresas se da por dos razones:

Las comisiones tan altas que cobra Apple por permitir que una app esté en su tienda oficial (incluso para compras in-app)

por permitir que una app esté en su tienda oficial (incluso para compras in-app) Las restricciones de iOS para instalar aplicaciones desde fuentes externas (algo que no es problema en Android), pues todo se limita a la oferta de la App Store.

Tomando en cuenta eso, Fortnite no regresará a iOS fácilmente a través de la tienda de aplicaciones, así que Epic decidió aprovechar un vacío legal: GeForce Now es compatible con iOS, tiene todo el permiso de Apple para funcionar y los juegos que están en la plataforma no pueden ser baneados fácilmente. ¿La razón? No están instalados en tu iPhone o iPad y ni siquiera se ejecutan en ellos.

Así, Apple no debería poder hacer nada para frenar el regreso de Fortnite a sus dispositivos, salvo que decidan cargar contra NVIDIA misma y ganarse otro enemigo.