¿Recuerdas cuando colocabas tu móvil en el salpicadero del coche y utilizabas Android Auto desde ahí? Hace algunos años eran pocos los coches compatibles con esta app y grandes pantallas para interactuar con el contenido, por lo que los smartphones hacían todo el trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo esto fue cambiando y los teléfonos quedaron relegados a conectarse para ampliar funcionalidades, no para interactuar con ellos.

Android Auto dejó de ser una aplicación que puede ejecutarse de manera independiente y se convirtió en una suerte de app de acompañamiento para el coche (e integrada en Android). Para los que querían seguir usando su smartphone como antes quedó el modo conducción del Asistente de Google dentro de Maps, pero parece que también va a desaparecer.

Google podría dar de baja la alternativa a Android Auto en 2024, el modo conducción del Asistente cerrará

El modo conducción del Asistente de Google parece que también echará al cierre en móviles dentro de poco. Al analizar el código de la última versión disponible se encontraron varias cadenas de texto que apuntan hacia esa dirección. Concretamente, una de ellas indica que este modo podría desaparecer en febrero de 2024. La otra apunta el siguiente mensaje: “para llamar, enviar mensajes o reproducir música mientras conduces, pulsa el icono del micrófono para usar el Asistente” (algo que podía hacerse en el modo conducción). Ojo, ninguna de estas notificaciones es visible para los usuarios (por ahora).

Por si no lo sabes, el modo conducción del Asistente de Google se convirtió en el nuevo “Android Auto para móviles” desde 2022. La razón para ello fue clara: Android Auto dejó de funcionar en todos los smartphones ese año y ahora solo puede ejecutarse desde la consola del coche.

El modo conducción sustituyó a Android Auto en los teléfonos, pues ofrece algunas características similares (aunque no todas). Era la segunda mejor opción disponible en aquel momento, así que ¿por qué no darle la oportunidad?

Desde que inició la transición por allá en 2019, el Asistente y Google Maps empezaron a recibir novedades interesantes: integración entre ambas apps, atajos para el Bluetooth, un acceso directo, grandes tarjetas con accesos rápidos para enviar SMS, hacer llamadas y más.

No obstante, en el momento que la transición terminó (en 2022), el modo conducción también comenzó a morir. Muchas de las novedades introducidas comenzaron a desaparecer y quedó relegado a una funcionalidad más dentro de Google Maps. Aparte, tampoco es que su despliegue llegó demasiado lejos. Solo está disponible en España, Australia, Alemania, India, Italia, Canadá, México, Estados Unidos y Reino Unido. Apenas nueve países.

¿Qué pasará una vez desaparezca el modo conducción del Asistente de Google? La verdad es que no lo sabemos, pues no hay una alternativa por parte de Google y febrero de 2024 es en un pestañeo. Al parecer, tocará pasarse a un coche con Android Auto o no disfrutar de sus ventajas nunca más.

Fuente | 9to5Google