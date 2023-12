Puede que la fragmentación en Android siga siendo una realidad, pero tener un móvil demasiado antiguo y querer darle más caña también es exagerado. Y no es solo porque las aplicaciones hayan cambiado y te estés perdiendo de muchas cosas, también por rendimiento y seguridad. Actualmente hay muchos smartphones económicos muy buenos, así que no hay excusa para no dar el salto.

Además, resulta que poco a poco te irás quedando sin soporte, porque ahora una nueva app se suma a la lista. Android Auto dejará de funcionar en dispositivos antiguos dentro de poco, tal como Chrome, Google Calendar y muchas apps más que lo han ido haciendo.

Android Auto 11 necesitará ejecutarse sobre Android 8 Oreo o superior en breve

Gracias al equipo de 9to5Google y su análisis de código del APK más reciente de Android Auto (versión 11.0), ahora sabemos que la app pronto abandonará a muchos dispositivos antiguos. Tal como se anunció el mes pasado con Google Chrome 120 y Google Calendar, Android Auto pronto abandonará el soporte para Android 7 Nougat. Un par de cadenas de texto en el código de Android Auto 11 así lo dejan ver

Los dispositivos con Android Nougat o anterior recibirán una notificación por parte de Android Auto que les pide actualizar su versión del sistema operativo a una más reciente. Lo mismo sucederá en la pantalla de información de tu coche cuando conectes el móvil e inicie Android Auto. Concretamente, estas son las cadenas de texto encontradas en el código:

Notificación para el móvil: <string name=”phone_os_deprecation_notification_title”>Update Android</string> <string name=”phone_os_deprecation_notification_content”>To keep using Android Auto, update your phone to the latest version of Android</string>

Notificación para la pantalla del coche: <string name="car_os_deprecation_title_text">Actualiza tu teléfono pronto</string> <string name="car_os_deprecation_body_text">Para seguir usando Android Auto, instale actualizaciones del sistema</string>

A partir de Android Auto 11.0 la versión mínima de Android soportada será Android 8 Oreo, lanzada en 2017. De momento las notificaciones no están habilitadas, por lo que podrás seguir utilizando Android Auto con tu viejo móvil con Android Nougat. No obstante, es cuestión de tiempo para que finalice el soporte y tengas que dar el salto sí o sí.

Esto es algo curioso, pues un dispositivo que sigue en Nougat en pleno 2023 difícilmente tenga soporte para pasarse a Oreo o alguna versión superior. Eso significa que obligatoriamente deberás cambiar de dispositivo por uno más reciente, o bien optar por una ROM personalizada.

Aun así, que Google esté finalizando soporte para esta versión de Android no nos parece algo fuera de lugar. Nougat se lanzó en 2016, hace siete años, y desde entonces el mercado móvil ha cambiado muchísimo. Android es totalmente diferente a las versiones de aquel entonces, también las aplicaciones. Unos móviles con un SO tan viejo ya no son capaces de ejecutar de forma óptima prácticamente nada, así que lo lógico es darles la baja y cambiarlos por algo más reciente.