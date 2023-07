Todavía faltan varios meses para que se presenten los Galaxy S24. De hecho, al menos medio año, porque hace apenas unos días se presentaron los Galaxy Z de 2023, que se actualizan a mitad de temporada. Sin embargo, esto no quita que desde ya se estén filtrando datos de los buques insignia de Samsung para el 2024.

Por ejemplo, ya se habla de que el Galaxy S24 Ultra tendrá carga rápida de 65 W, que la GPU de esa serie será más potente que la los iPhone 15 y que Samsung volverá a usar chips Exynos en algunos mercados. La noticia que te trae aquí hoy tiene que ver con esto último, porque habla del otro procesador que utilizará Samsung en 2024. Al parecer, el Galaxy S24+ no llevará un Snapdragon 8 Gen 3 especial (for Galaxy). ¿Cómo lo sabemos? Porque un benchmark se ha filtrado con este dato, aunque apunta a ser un chip bestial.

El Galaxy S24+ usará un Snapdragon 8 Gen 3 y será hasta un 34% más potente que el Galaxy S23+

El equipo de MySmartPrice descubrió una prueba de rendimiento del nuevo Galaxy S24+ en la base de datos del famoso benchmark Geekbench. El test ofrece distintos datos interesantes sobre este dispositivo, pero el más relevante es sin duda su procesador.

Según el resultado, el Galaxy S24+ emplearía un procesador de ocho núcleos basado en ARM con nombre clave ‘pineapple’. Este nombre ya aparecido en anteriores rumores del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, así que no debe caber duda de que es este chip. Además, cumple con la extraña y exclusiva distribución de núcleos de Qualcomm, así como las velocidades filtradas previamente:

Un núcleo de ultraalto rendimiento funcionando a 3,30 GHz (Cortex-X4)

(Cortex-X4) Tres núcleos de alto rendimiento a 3,15 GHz (presumiblemente Cortex-A720).

(presumiblemente Cortex-A720). Dos núcleos medios que funcionan a 2,95 GHz (¿Cortex-A715?).

(¿Cortex-A715?). Dos núcleos de alta eficiencia energética de 2,27 GHz (probablemente Cortex-A520).

Esta CPU iría acompañada con una nueva GPU Adreno 750 de nueva generación que, según rumores, funcionaría a 1 GHz. Este último dato no aparece en la captura filtrada, pero sí en el código del test (que fue examinado por los filtradores). ¿Qué otro dato se revela? Que el Galaxy S24+ tendrá al menos una versión con 8 GB LPDDR5X y que contará con Android 14.

Ahora bien, ¿qué puntuación marca este conjunto de hardware y software en Geekbench? Nada menos que 2233 puntos en las mononúcleo y 6661 puntos en multinúcleo. ¿Qué tanto es eso? Bueno, el Galaxy S23+ con su Snapdragon 8 Gen for Galaxy (con overclock) promedia 1866 puntos en mononúcleo y 4945 puntos en multinúcleo.

Haciendo cálculos, estaríamos hablando de casi un 20% más de potencia en modo mononúcleo y un 34% más en multinúcleo. ¡Es un salto genial! Aunque parece que hay algo extraño, ¿cierto?

Todavía no es seguro que los Galaxy S24 lleven versiones especiales del Snapdragon 8 Gen 3

Si analizamos todos los datos del benchmark filtrado y los cruzamos con anteriores filtraciones del Snapdragon 8 Gen 3, puede que te tengamos malas noticias. La velocidad de reloj de los núcleos en esta prueba de Geekbench sugieren que se trata de la versión estándar el Snapdragon 8 Gen 3. No hay un overclock adicional como sí sucedió con el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy que se utilizó en los Galaxy S23.

Esto podría apuntar a que Samsung no contará con una edición exclusiva del chip tope de gama del Qualcomm. No obstante, no es algo que podamos dar por hecho. ¿La razón? Faltando tantos meses para el lanzamiento, este resultado puede corresponder a una unidad de ingeniería que no sería el modelo definitivo. De hecho, como ni siquiera hay que cambiar de chip, sino solo hacerle overclock, tranquilamente es algo que podría cambiar.

Ahora bien, más allá de esto, hay otro detalle que nos deja esta filtración.

El número de modelo del Galaxy S24+ filtrado podría confirmar la existencia de versiones con chip Exynos

Un detalle interesante sobre este test de Geekbench es que no revela que el dispositivo probado sea concretamente el Galaxy S24+. No obstante, es fácil adivinarlo gracias al número de modelo (SM-S926U).

¿Cómo lo sabemos? Tomando en cuenta la nomenclatura de generaciones anteriores, el Samsung SM-S926U debería ser el Galaxy S24+ para Estados Unidos, mientras que el SM-S926B sería la versión global. Asimismo, el Galaxy S24 debería ser el SM-S921U/SM-S921B y el Galaxy S24 Ultra el SM-S928U/SM-S928B.

Esto sugiere otro dato adicional: al existir nomenclaturas para distintos mercados, se fortalece el rumor de que Samsung volverá a usar chips Exynos en los Galaxy S24. A medida que avanzan las semanas esto cobra más fuerza y lo cierto es que es una noticia que no nos alegra.

España (y Europa en general) durante años han recibido móviles Galaxy S con chips Exynos, que tienden a ser mucho menos eficientes y un poco menos potentes que los Snapdragon. 2023 fue un soplo de aire fresco en este sentido, pues todos los Galaxy S23 se distribuyeron alrededor del mundo con chips de Qualcomm.

Si resultase ser cierto que Samsung volverá a emplear chips Exynos en los Galaxy S24, entonces a España nos correspondería ese modelo. Mientras, el Snapdragon 8 Gen 3 quedaría reservado para Estados Unidos, Corea del Sur y unos pocos mercados más.

Esto sería una mala noticia para Europa, pues volver a un SoC Exynos definitivamente sería un paso atrás. Ojo, a menos que el Exynos 2400 tenga un rendimiento y eficiencia sorpresivos. En ese hipotético caso, será bien recibido.