Un montón de usuarios aseguran que la función de compartir la localización de Waze en WhatsApp está dando problemas. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuándo lo arreglarán? Te dejamos la respuesta a estas preguntas abajo.

El error que no permite compartir la ubicación de Waze en WhatsApp solo afecta a Android

Puede que Google Maps sea la app de localización y navegación por GPS más famosa, pero en temas de evitar atascos nada supera a Waze. La app social de Google se nutre de los reportes de sus usuarios para identificar problemas en las vías y mostrarte rutas alternas para que llegues rápido a tu destino. Siendo esta función algo tan útil, millones de usuarios en el mundo utilizan esta app y deciden compartir su ubicación desde ella.

No obstante, desde hace algunos días se ha vuelto común una denuncia particular en el foro de soporte de Waze: la función de compartir ubicación a través de WhatsApp no está funcionando. Según los reportes y una respuesta del equipo de soporte, este problema estaría sucediendo únicamente en Android y el equipo desarrollador ya está al tanto.

La compañía comentó que el fallo tendría que ver con la administración de permisos entre Waze y WhatsApp, evitando que puedan comunicarse entre ellas. Este error no sería extensible a la versión de iOS, ni a la función de compartir ubicación con otras apps dentro de Android (Telegram, SMS, correo, etc.).

Google no ha anunciado una fecha específica para lanzar un parche que corrija este error, pero invitó a los usuarios a mantener activa la actualización automática de aplicaciones. De esta manera, Google asegura que todos reciban el parche tan pronto como esté disponible.

Por último, queremos dejarte algunos de artículos que podrían ayudarte si tienes alguna urgencia y necesitas decirle a alguien en dónde estás. El primero habla sobre cómo compartir tu ubicación en tiempo real desde Google Maps; el segundo, sobre cómo compartir tu ubicación sin activar el GPS del móvil; y el tercero, algunas alternativas para compartir tu ubicación desde Android.