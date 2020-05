¿Quieres compartir tu ubicación pero no tienes el GPS activado? No te preocupes, puedes compartirla sin ningún problema desde tu PC o móvil. Además, como si eso fuera poco, podrás compartir otras ubicaciones, ya que no hace falta que compartas una ubicación exacta.

Antes de que comencemos con los tutoriales en cuestión, es importante aclarar que estos métodos no sirven para compartir una ubicación en tiempo real, para ello hay que activar sí o sí el GPS.

Cómo compartir tu ubicación sin GPS en PC

Sigue todos los pasos al pie de la letra, es importante que no te saltees ninguno:

Compartir ubicación sin GPS desde el PC 1 de 6

Lo primero que debes hacer es abrir Google Maps desde tu navegador.

desde tu navegador. Una vez dentro de Google Maps, tendrás que hacer clic 2 veces sobre la ubicación que quieres compartir (debe aparecer la ubicación marcada en color azul).

(debe aparecer la ubicación marcada en color azul). Con la ubicación a compartir seleccionada, tendrás que pinchar sobre la imagen que se despliega en el centro inferior de la pantalla (Street View).

que se despliega en el centro inferior de la pantalla (Street View). Se abrirá Street View y allí tendrás que pinchar sobre los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla. Por consiguiente, tendrás que hacer clic en la opción que dice Compartir o incorporar imagen .

. Y, por último, copia el vínculo que te muestra Google Maps.

El enlace que has copiado desde tu PC lo puedes compartir en WhatsApp, Facebook, Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería o red social que quieras. Es tan fácil como copiar y pegar el vínculo en cuestión para poder compartir tu ubicación sin tener el GPS activado.

Cómo compartir tu ubicación sin GPS en Android

El procedimiento que debes llevar a cabo para compartir tu ubicación sin tener el GPS activado en Android es casi el mismo que en PC. ¿No nos crees? Mira los pasos que tienes que realizar:

Abre Google Maps desde tu móvil.

desde tu móvil. Una vez dentro de Maps, tendrás que pinchar sobre la ubicación que quieres compartir.

que quieres compartir. Si has pinchado de forma correcta sobre el mapa, aparecerá un pequeño marcador de color rojo. Desplázate por las opciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla y pincha sobre la que dice Compartir .

. Selecciona la aplicación por donde quieras compartir esa ubicación, y listo.

Al igual que en PC, la ubicación que has seleccionado desde tu móvil la puedes compartir con cualquier persona desde la app que quieras. Incluso, si así lo deseas, puedes utilizar esa ubicación para publicarla en Facebook o Twitter.

Sin mucho más que añadir, si buscas trucos de Google Maps, aquí te mostramos un truco que nos ha cambiado la vida. Estamos más que seguros que a ti también te servirá…