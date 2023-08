Se filtran 3 dispositivos de CMF (marca de Nothing): detalles y precios

Las ventas le han ido bien a la compañía Nothing. Tras el lanzamiento de su Nothing Phone (2) y Nothing Ear (2), la empresa reafirmó su futuro en la industria tecnológica. De hecho, con ideas de expandirse a presupuestos más baratos, creó recientemente una nueva marca cuyo nombre es CMF by Nothing.

La promesa de Carl Pei era la de traer este año su primer smartwatch, así como los primeros auriculares. Ahora, gracias a las filtraciones, no solo sabemos más de estos dispositivos, sino también de la adición de uno nuevo.

Al parecer, la marca CMF presentará como adicional un cargador rápido. Los diseños de estos dispositivos ya se han filtrado, junto a varios de sus detalles. Lo que más llama la atención es que cada uno de ellos están en el mismo color distintivo de la marca para separarse del resto: naranja.

El smartwatch de CMF vendrá con panel AMOLED y no llegará a los 70 euros

En primer lugar, el CMF Watch Pro será un reloj digital cuyo diseño se muestra simple, con una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas, brillo máximo de 600 nits, tasa de refresco de 50 Hz, 100 esferas para elegir, así como la función Always On Display integrada.

Será un dispositivo con todas las funciones para apoyarte mientras realizas actividades físicas, con sensor para la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, calidad de sueño, alerta de estrés y 110 modos deportivos disponibles.

En conectividad, tendrá GPS y soportará Bluetooth 5.3, teniendo una función de reducción de ruido comandada por IA durante las llamadas. Su certificación es de IP68 contra polvo y salpicaduras. Vendrá además con una batería de 330 mAh para una autonomía de 13 días.

Los Nothing Buds Pro tendrán cancelación de ruido activo y carga rápida

En segundo lugar, Nothing pretende traer con su marca CMF nuevos auriculares, más modestos que los Nothing Ear. Se llamarán CMF Buds Pro, y se lanzarán con controladores dinámicos de 10 mm. Entre los detalles que se revelaron, se encuentra la cancelación de ruido activa de 45 dB.

También se mencionó que estos auriculares tendrán una autonomía de 11 horas seguidas, amparadas por baterías de 55 mAh. En el caso del estuche de carga, este tendrá una batería de 460 mAh con carga rápida. Según CMF, se podrá tener 3,5 horas de autonomía con tan solo 10 minutos de recarga. Por último, estos dispositivos vienen con certificación IP54.

Carga rápida por un precio de regalo: así será el nuevo cargador de CMF

En tercer lugar, y por último, se encuentra el cargador de carga rápida de esta marca, el CMF Power65W Gan. Se trata de un modelo amparado por la tecnología de Qualcomm QuickCharge 4.0+/3.0/2.0, capaz de cargar dispositivos Samsung a 9V2A y los dispositivos Apple a 2.4 A. Es un cargador de pared, con tres puertos USB: uno tipo A y los otros dos tipo C, admitiendo además USB PD 3.0.

Disponibilidad y precios de los dispositivos de CMF

La fecha de lanzamiento de estos tres dispositivos está pautada para el 26 de septiembre. Sus precios también se han revelado y se dividen de la siguiente forma: el CMF Watch Pro valdrá 64 euros, los CMF Buds Pro costarán 39 euros y por último, el CMF Power65W Gan tendrá un precio de 28 euros.

¿Estás preparado para recibirlos?

Fuente | GSMArena