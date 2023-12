Uno de los detalles estéticos más desatendidos por Android ha sido la posibilidad de variar los fondos de pantalla en Android Auto. El resultado es que siempre cuentes con las opciones que vienen por defecto, que son contadas y con el tiempo aburren. Al menos hasta ahora. Viene algo tarde, pero Android estaría trabajando en la posibilidad de cambiar las cosas.

Una filtración reciente de la última versión en fase de pruebas nos arroja la noticia de que ahora Android Auto podrá utilizar el mismo fondo de pantalla que tengas en el móvil. Una mejora que se esperaba desde hace mucho, y es finalizando el 2023 que Google se ha puesto en marcha para traerlo a sus usuarios.

Android Auto ahora podrá usar el fondo de pantalla de tu móvil

La opción para poder usar el fondo de pantalla de tu móvil en Android Auto se encuentra entre las opciones de Ajuste de la nueva versión. Tras actualizar a este última, dicha función se activa por defecto sin que debas hacer nada. El fondo de pantalla se podrá ver cuando estés en la página de inicio de Android Auto. Hasta el momento, las fuentes no terminan de discernir si este cambio viene en la actualización a Android Auto 11, o ya se encuentra en otras versiones más atrás, como la 10.7.

De cualquier forma, algo está claro para los usuarios que han podido usar esta función: no resulta con fondos de pantalla animados, solo con estáticos. En el caso de que tu móvil tenga un fondo de pantalla que no entre dentro de los criterios de Android Auto, este último mantendrá el último fondo de pantalla antes del cambio inactivo.

Algunos usuarios en Reddit afirman que no importa la versión, pues al actualizar en estos días a Android Auto será suficiente para tener la función. No sabemos si Google más adelante se dedicará a mejorar la novedad, permitiendo más fondos de pantalla para Android Auto, o lo dejará como está. Lo que es un hecho, es que por fin se les permite a los usuarios este cambio tan necesario para la estética. Claro está, al menos, los que tengan móviles que no se han quedado atrás.

Fuente | Android Police