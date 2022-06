Si eres de los que les gusta personalizar al máximo sus dispositivos, pues este artículo de seguro que te va a encantar. Muchos dispositivos actuales (móviles, PC, portátiles o tablets) vienen con pantallas capaces de ofrecer resolución Full HD (1080 píxeles).

Incluso, algunos terminales vienen con paneles compatibles con la impresionante resolución 4K, una de las mejores de la actualidad. Pues bien, si quieres darle un lavado de cara a tu smartphone, tablet u ordenador con wallpapers en alta definición, aquí te traemos una lista de los mejores sitios webs en donde puedes descargarlos.

7 páginas para descargar fondos de pantalla en alta resolución

No necesitas tener un móvil de gama alta para tener fondos de pantalla en HD o 4K. Si bien los wallpapers de los Google Pixel, iPhone 13, Galaxy S22 o del Xiaomi 12 son de altísima calidad, esto no significa que no puedas encontrar en Internet fondos de pantalla igual de impresionantes.

Y no te preocupes, las páginas que te recomendamos a continuación ofrecen un montón de fondos de pantalla totalmente gratis y sin registro previo. Esto significa que no perderás tiempo creando una cuenta en estos sitios webs ni pagarás por dichos wallpapers.

InterfaceLIFT

Si eres fanático de los fondos de pantalla en los que se muestra a la naturaleza en todo su esplendor, pues te recomendamos que le eches un vistazo a InterfaceLIFT. Esta es una web especializada en fotos de paisajes de diferentes partes del planeta tierra, por lo que aquí puedes encontrar una wallpapers de montañas, praderas o playas.

Todas las imágenes que encontrarás en este sitio web se encuentran en alta definición y además pueden descargarse en una variada gama de resoluciones y relaciones de aspecto. Basta con pulsar en Select Resolution para elegir la deseada y luego en Download para iniciar la descarga. Además, si quieres conocer detalles sobre la imagen, puedes pulsar en Full Info para ver el nombre del fotógrafo, el tipo de cámara, la lente utilizada, etc.

Enlace | InterfaceLIFT

Wallhaven

La segunda web que te recomendamos para descargar fondos de pantalla en HD es Wallhaven. Esta es una de las más famosas y longevas que existen en Internet, aunque su dominio ha cambiado un par de veces con el paso de los años (probablemente por problemas de Copyright con algunos de sus wallpapers).

¿Y qué encontrarás en Wallhaven? Pues de todo. Usando la barra de búsqueda que ofrece el portal puedes encontrar fondos de pantalla de animales, paisajes, coches, superhéroes, series animadas, deportes, tecnología, etc. Además, Wallhaven cuenta con un par de funciones interesantes que vale la pena mencionar.

Con el botón Random puedes hacer que el sitio web te recomiende un fondo de pantalla aleatorio, algo muy útil si no sabes qué imagen poner de wallpaper. Otra herramienta interesante es la de Toplist que te permite ver los fondos de pantalla más descargados de la página. Incluso puedes encontrar fondos de pantallas por colores con los filtros que ofrece su motor de búsqueda.

Enlace | Walhaven

r/wallpaper (Reddit)

Reddit es una de las redes sociales más útiles que puedes tener. Y aunque no es una plataforma específicamente diseñada para compartir fondos de pantalla, sí que cuenta con diferentes comunidades en las que puedes encontrar wallpapers de excelente calidad.

Uno de los subreddit más populares de este tipo es r/wallpaper. La comunidad actualmente cuenta con más de 1,8 millones de miembros, los cuales se encuentran compartiendo constantemente fondos de pantalla en excelente calidad. ¿Nunca has entrado a Reddit? Pues no te preocupes, no es necesario tener una cuenta en la red social para ver el contenido de esta comunidad, ya que es público.

Enlace | r/wallpaper

Simple Desktops

Si no te gustan los fondos de pantalla con un nivel de resolución altísima y muchos detalles, sino que buscas wallpapers minimalistas, pues la página que tienes que probar es Simple Desktops. Este sitio web esta repleto de fondos de pantalla bastante simples, pero que se encuentran disponibles en Full HD y 4K.

Y no solo es minimalista por su estilo de fondos de pantalla, sino también por su interfaz. Navegar en esta página es muy sencillo y para descargar una imagen solo debes pulsar sobre ella para abrir una pestaña con la imagen en su máxima resolución, por lo que solo tendrás que guardarla y listo.

Enlace | Simple Desktops

WallpapersWide

Otra de las páginas en las que puedes encontrar una gran variedad de opciones de fondos de pantalla es WallpapersWide. Este es un portal que cuenta con muchas categorías que puedes explorar en busca del wallpaper perfecto.

Asimismo, tiene filtros de búsqueda con los que puedes elegir la relación de aspecto y la resolución que quieres que tenga el fondo de pantalla. Por último, otra de las cosas interesantes de WallpapersWide es que te permite buscar wallpapers para teléfonos, ordenadores o PC con dos y hasta tres monitores.

Enlace | WallpapersWide

HDWallpapers

El nombre de este sitio web lo dice todo: en él encontrarás fondos de pantalla en HD. Ahora bien, lo importante a destacar aquí es que todos los wallpapers pueden descargarse de forma gratuita, aunque tiene un inconveniente. Cada vez que quieras descargar un fondo de pantalla tendrás que esperar un lapso de 10 segundos mientras se prepara el enlace de descarga.

Al igual que las otras webs que te hemos recomendado, en esta tienes la posibilidad de elegir en qué resolución quieres descargar el fondo de pantalla. Para ello, tienes que presionar el botón Available Resolutions, elegir la que deseas, luego pulsar en Download y listo.

Enlace | HDWallpapers

WallpaperStock

Finalmente, la última web que te recomendamos para descargar wallpapers es WallpaperStock. Este sitio web es el ideal para aquellos a los que les gustan los fondos de pantalla de coches, mascotas, paisajes y deportes. También encontrarás en esta página imágenes en alta calidad de animes y de tus series de TV favoritas.

Y… ¿Cómo descargar wallpapers de WallpaperStock? Pues fácil, solo tienes que pulsar sobre el fondo de pantalla que te ha gustado. Una vez que lo hagas te aparecerá debajo de la imagen las resoluciones en las que se encuentra disponible, por lo que solo tienes que elegir la que se adapte a tu dispositivo y listo.

Enlace | WallpaperStock