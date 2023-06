Desde hace algunos años Google está haciendo de ChromeOS un sistema operativo mucho más completo. Actualmente, puedes jugar a títulos para Android, disfrutar de plataformas como GeForce Now y hasta editar vídeos con LumaFusion. Estos cambios han llevado a que muchos fabricantes lancen Chromebooks mucho más potentes, incluso con chips Core i7 en su interior.

No obstante, estos portátiles tienen un problema: aunque potentes, muchos usuarios los descartan porque los siguen viendo como simples Chromebooks básicos de toda la vida. Google al parecer se ha dado cuenta de ello y ahora trabaja en un elemento diferenciador: Chromebook X, una nueva línea de Chromebooks potentes para impulsar a ChromeOS al siguiente nivel.

Los Chromebook X reordenarán el catálogo de Google para que ChromeOS entre en las grandes ligas

Actualmente, y de forma evidente para los consumidores, todos los Chromebooks funcionan bajo una misma línea y no tienen mayores diferencias en cuanto a software. Esto es algo que no es problema para usuarios avanzados, pero que para el resto puede ser un dolor de cabeza. ¿La razón? Sencillo, al ser todos «Chromebooks», es difícil diferenciar los portátiles básicos de los de gama media y alta si no conoces mucho de tecnología (o si no investigas).

Sí, durante un buen puñado de años han existido las categorías «Plus» y «Premium» para Chromebooks con mejor hardware y cargas de trabajo más pesadas. No obstante, estas diferenciaciones solo las encuentras al revisar el catálogo de dispositivos en la web de Google. De resto parece que no existieran, así que los usuarios no las conocen.

Google se dio cuenta de ello, eliminó las categorías desde el 31 de mayo y ahora parece que se está preparando para hacer un cambio radical. ¿Cómo lo hará? Según el equipo de 9to5Google y el descubrimiento de algunas menciones en el código de ChromeOS 115 beta, será a través de la nueva línea «Chromebook X».

Esta serie agrupará a los mejores portátiles con ChromeOS del mercado y la diferenciación del resto será evidente para cualquier usuario. Los Chromebooks X tendrán su propio logo en la carcasa, así como una animación especial de inicio distinto al logo clásico de ChromeOS.

Además, Google establecerá una serie de requisitos de hardware para que un Chromebook pueda ser considerado un Chromebook X. Asimismo, estos ordenadores tendrán algunas funcionalidades exclusivas.

Los portátiles que quieran ser Chromebook X tendrán que cumplir ciertos requisitos

Como acabamos de mencionar, no cualquier Chromebook podrá ser considerado un Chromebook X. Para ello, los fabricantes tendrán que cumplir con una serie de requisitos de hardware para certificar sus dispositivos. Google todavía no ha revelado nada al respecto, pues los Chromebook X ni siquiera han sido presentando. Sin embargo, esto es lo que sabemos por ahora gracias a la filtración:

Cierta cantidad de RAM (indefinida).

(indefinida). Una cámara de buena calidad para videoconferencias (¿al menos 1080p?)

(¿al menos 1080p?) Una pantalla de gama alta (¿resolución? ¿Tipo de panel? ¿Tasa de refresco?).

Junto a esto, sabemos que Google estaría exigiendo que los Chromebook X utilicen ciertos procesadores de Intel o AMD. Actualmente, hay cuatro portátiles en desarrollo que esperan convertirse en Chromebooks X y utilizan las siguientes plataformas: AMD Zen 2+, AMD Zen 3 e Intel Alder Lake.

Por supuesto, es esperable que las nuevas arquitecturas de AMD (Zen 4) e Intel (Raptor Lake) sean compatibles, pero todavía no hay Chromebooks en desarrollo que las utilicen.

Ahora, ¿qué pasa con los Chromebooks que ya están en el mercado, utilizan estas arquitecturas y cumplen con el resto de requisitos? Las Cloud Gaming Chromebooks son ejemplo de ello y seguramente se actualizarán, aunque en la carcasa no digan nada sobre Chromebook X.

Los Chromebooks X tendrán funcionalidades exclusivas

Más allá de un logo en la carcasa y una animación de arranque diferente, los Chromebook X tendrán algunas funcionalidades exclusivas. Algunas podrían ser:

Live Caption , que agrega subtítulos automáticamente a las videollamadas.

, que agrega subtítulos automáticamente a las videollamadas. Modo retrato automático en videollamadas , con el que el fondo se desenfocará automáticamente para que tú te veas mejor.

, con el que el fondo se desenfocará automáticamente para que tú te veas mejor. Aislamiento de voz , a través de un algoritmo que filtra otros sonidos del entorno para tu voz se escuche mucho más clara.

, a través de un algoritmo que filtra otros sonidos del entorno para tu voz se escuche mucho más clara. Fondos de pantalla Time of Day , que irán cambiando a medida que avance el día.

, que irán cambiando a medida que avance el día. Soporte para hasta 16 escritorios virtuales .

. Archivos disponibles sin conexión en Google Drive.

¿Y cuándo se presentarán oficialmente los Chromebook X? La verdad es que no lo sabemos, pero seguramente no deba faltar demasiado. Primero, porque Google ya eliminó las categorías Plus y Premium; segundo, porque ya se hace mención a estos nuevos portátiles en el código de ChromeOS 115 beta. Estaremos atentos a cualquier novedad.