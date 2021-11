Hay varias aplicaciones de iOS que lamentamos que no estén en Android porque realmente son muy buenas. Una de ellas es LumaFusion, un editor de vídeos profesional que tiene muchas herramientas para crear vídeos de calidad desde tu tablet o móvil. La buena noticia es que los creadores de LumaFusion ya anunciaron que están desarrollando una versión de su editor de vídeos para Android y Chrome OS.

Es cierto que existen muchísimos editores de vídeo de calidad en Android, por lo que en realidad no había mucha gente esperando esta noticia. Ahora bien, si nos vamos al terreno de Chrome OS (el sistema operativo de los Chromebooks), la cosa es distinta. En Chrome OS las opciones son bastante limitadas, así que la llegada de LumaFusion a esta plataforma cubrirá un hueco importante.

Para aquellos que no lo sepan, LumaFusion es lo más parecido a Final Cut Pro que está disponible en los dispositivos iOS. Es una increíble suite de edición de vídeo que incluso supera a Premiere Rush en términos de controles y funciones. Soporta prácticamente todos los formatos de vídeo y tiene una interfaz similar a la de los editores de vídeo de PC.

Te permite añadir muchos efectos visuales a tus grabaciones, cambiar la velocidad de reproducción a tu antojo, trabajar con varias pistas de audio, agregar transiciones, estabilizar vídeos digitalmente y más… Es tan completo que te recomendamos que le eches un ojo a su canal de YouTube oficial para ver todo lo que puedes hacer con él. También puedes ver su ficha en la App Store para conocerlo mejor.

Como puedes darte cuenta, LumaFusion es un editor de vídeos de pago. Lo bueno es que solo requiere un pago único de 30 € para usar todas sus funciones. Hay otros pagos que puedes hacer dentro de la app para acceder a una biblioteca de clips y audio o para exportar tus ediciones a Final Cut Pro (FCPXML), pero son opcionales.

Los creadores de LumaFusion no revelaron cuándo exactamente llegará el editor de vídeos a otras plataformas. Solo mencionaron que las versiones de Android y Chrome OS ya están en desarrollo. Por cierto, serán versiones distintas y nativas de cada sistema, lo que significa que aprovecharán toda la potencia de tu tablet Android o portátil Chromebook. Además, estarán perfectamente adaptadas a los controles de cada sistema.

En los próximos meses, el equipo de LumaFusion espera anunciar la fecha de lanzamiento de la aplicación. Si no quieres esperar, puedes probar el editor antes de que se lance oficialmente convirtiéndote en beta tester desde este enlace.

We’re developing a version of LumaFusion on Android and ChromeOS!https://t.co/Vd0SdDSZLg#LumaFusion #Android #ChromeOS pic.twitter.com/UgFyKcb6p7

— LumaTouch 📱🎞 (@LumaTouch) October 26, 2021