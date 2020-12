Está claro que los Chromebooks no son los mejores portátiles para jugar. Cuando Google creó Chrome OS (el sistema operativo de los Chromebooks) lo hizo pensando en portátiles económicos con características modestas que sirvan para ofimática, navegar y poco más. Sin embargo, los Chromebooks tienen la fortuna de contar con el inmenso catálogo de juegos de Android, pues tienen la Google Play Store.

Así que, si tienes un Chromebook y quieres jugar en él, no te desanimes. Hay muchísimos juegos que puedes disfrutar en tu portátil y la mayoría de ellos son gratis. Aquí hemos realizado una selección de los 10 mejores juegos para Chromebooks que son gratuitos y tienen controles cómodos para teclado y ratón. ¿Estás listo para conocerlos? Vamos allá…

Asphalt 8: Airborne, el mejor juego de carreras para tu Chromebook

La serie de juegos de carreras Asphalt ya es todo un clásico de Android. En su octava entregada conocida como Airborne, te ofrece un total de 290 vehículos licenciados que puedes conducir hasta en 75 circuitos distintos. Además, te permite correr tanto con coches como con motocicletas, y personalizarlos o mejorarlos a tu antojo con miles de accesorios.

Asphalt 8: Airborne cuenta con un modo de un solo jugador, aunque donde realmente brilla es en su modo multijugador online de hasta 8 jugadores. Por si fuera poco, el juego se actualiza constantemente con eventos y nuevos desafíos, por lo que es sin dudas uno de los mejores juegos para Chromebooks, sobre todo si quieres competir online.

PinOut, un pinball de nueva generación muy adictivo

PinOut es un clásico juego de pinball, pero renovado con nuevas mecánicas, gráficos más vistosos y una música genial. Básicamente, es la combinación entre un runner infinito y pinball. Sus controles son bastante simples, pues el jugador solo debe mover las dos paletas del tablero. Eso sí, una vez que superes una fase, aparecerás en otra con nuevas paletas para que puedas seguir haciendo avanzar la bola.

En definitiva, PinOut es un juego arcade muy recomendado para matar el tiempo en tu Chromebook. Hay que aclarar que es completamente gratuito (sin anuncios), aunque incluye un pago opcional para activar la opción de continuar desde los puntos de control cuando pierdas y no desde el principio.

Roblox, la plataforma donde puedes jugar a miles de juegos distintos

Algunos dicen que Roblox es una alternativa a Minecraft, pero en realidad es mucho más que eso. Este juego (o plataforma, mejor dicho) no solo te deja crear tus propios mundos, sino también implementar tus propias mecánicas de juego. Por ello, Roblox es considerada una plataforma para crear minijuegos. Pero lo mejor de Roblox es que te permite jugar a la inmensa cantidad de juegos creados por su comunidad de usuarios.

En Roblox encontrarás juegos de aventura, de terror, de acción, shooters, Battle Royale, juegos tipo party online y hasta Fall Guys. Además, es totalmente compatible con teclado, por lo que puedes disfrutar de todos estos juegos gratuitos de Roblox cómodamente en tu Chromebook… ¿qué más quieres?

Sonic the Hedgehog, un clásico que nunca pasará de moda

Y si quieres jugar a un auténtico juegazo retro, Sonic the Hedgehog no puede faltar en tu Chromebook. Está disponible de forma gratuita en Google Play Store y se puede jugar perfectamente usando solo el teclado. De hecho, Sonic The Hedgehog 2 y Sonic CD Classic también se pueden jugar gratis y con teclado en los Chromebooks, por si buscas muchísimas horas de juego. Eso sí, si bien estos tres clásicos son gratuitos en Google Play Store, incluyen anuncios que se pueden eliminar con un pago opcional.

Alto’s Odyssey, una maravillosa experiencia que no puedes dejar pasar

Alto’s Odyssey es uno de esos juegos relajantes que rebosa arte, aunque en cuanto a jugabilidad no ofrece nada novedoso. Básicamente, controlarás a un personaje que debe deslizarse por muchos escenarios, evitar obstáculos, hacer trucos, recoger puntos y bonus, etc. Lo que hace verdaderamente especial a Alto’s Odyssey es la atención al detalle que tienen todos sus niveles, los cuales son estéticamente hermosos y cuentan con sonidos muy inmersivos.

Sus controles son sencillos, así que no deberías tener problemas en jugarlo en tu Chromebook. De todas formas, es gratuito así que no pierdes nada con probarlo.

Fallout Shelter, construye y gestiona tu propio refugio para proteger a los tuyos

La clásica franquicia de juegos de rol posapocalíptica de Bethesda, Fallout, tiene un juego oficial para móviles llamado Fallout Shelter que también se puede jugar en Chromebooks. Este juego, en vez de un RPG, es un simulador donde tendrás que construir y gestionar un refugio subterráneo para proteger a los tuyos de una crisis posnuclear y prosperar. Para ello, tendrás que equilibrar la necesidad de producir recursos con los requisitos de mantener a todos felices.

En nuestro opinión, Fallout Shelter se juego mejor en portátiles, pues las pantallas grandes permiten ver con más facilidad todo. Además, arrastrar y hacer clic con el touchpad del Chromebook es más sencillo y preciso que mover objetos con los dedos sobre la pantalla del móvil. En este caso, el teclado solo se usa para cuando se necesita introducir texto. Así que, si te gustan este tipo de juegos, dale una oportunidad a Fallout Shelter.

Mars, explora el planeta Marte con un jetpack

Otro juego simple, pero muy divertido que puedes jugar en tu Chromebook es Mars. En este juego, a tu personaje lo envían a Marte con la misión de explorar este planeta inhóspito. Sin embargo, en realidad lo que tendrás que hacer es ir de una estación de combustible a otra sin estrellarte en el camino. Por suerte, durante el trayecto encontrarás mejoras y potenciadores que harán más amena y divertida la partida.

Además, a medida que recorres el planeta y alcanzas ciertos hitos, podrás desbloquear nuevos personajes jugables con características únicas. Una de las cosas que más nos gusta de Mars es su hermoso apartado estético y que en los Chromebooks sus controles resultan muy cómodos.

Quake, el legendario FPS también está disponible para Chromebooks

Quake, que en su momento fue un portento técnico que revolucionó a la industria, hoy en día se ve un poco feo. Sin embargo, a pesar de los años, la magia de este brutal juego de disparos en primera persona sigue intacta. ¿No nos crees? Pues juégalo ahora mismo en tu Chromebook. Sí, aunque no lo creas, Quake está disponible para los Chromebooks de forma gratuita a través de una extensión de Chrome que puedes instalar desde el siguiente enlace.

Instalar | Quake para Chromebooks

Esta versión de Quake para Chrome OS hecha por los fans incluye todo lo bueno que recuerdas de este FPS, incluyendo su frenético modo multijugador. Además, aunque se juega con teclado y ratón, también tiene soporte para mandos.

Spelunky, un clásico juego de plataformas muy desafiante

Otro excelente clásico que puedes jugar gratis en tu Chromebook a través de una extensión de Chrome es Spelunky. Y no, no hablamos del remake que se lanzó para consolas, sino del juego original de 2008 que no se ve tan bonito. Aun así, el Spelunky original tiene todas las mecánicas que lo han hecho ser uno de los mejores juegos de plataformas de la historia.

Instalar | Spelunky para Chromebooks

Por si no lo conoces, Spelunky es un juego donde los niveles se generan al azar y donde tienes que robar un tesoro legendario. En el camino, tendrás que superar diversos obstáculos y enemigos, salvar damiselas y hasta coleccionar tesoros. Básicamente, es Indiana Jones hecho juego indie. Es muy bueno y adictivo, así que dale una oportunidad.

Destiny 2, juega gratis a uno de los mejores shooters actuales con Stadia

Los Chromebooks son totalmente compatibles con Stadia, el servicio de juegos en streaming de Google. Este servicio es de pago, pero te permite jugar a Destiny 2 sin pagar absolutamente nada y sin límites de tiempo. Y no te preocupes por requisitos, ya que el juego se reproduce en streaming, por lo que funciona hasta en el Chromebook más lento de todos. Eso sí, debes jugar con una conexión a Internet de al menos 10 MB de velocidad.

La única diferencia entre los usuarios que juegan a Destiny 2 pagando y los que lo hacen gratis en Stadia, es que la versión gratuita del juego se reproduce a una resolución máxima de 1080p (no podrás jugar en 4K). Eso sí, hay que aclarar que Destiny 2 ya es un juego gratuito en PC y consolas. Pero con Google Stadia no necesitas tener un Chromebook gaming o con especificaciones de gama alta para poder jugarlo.

Jugar | Destiny 2 en Google Stadia

Hasta aquí esta lista. Si crees que nos faltó mencionar algún juego para Chromebooks que para ti es de los mejores que hay, no dudes en comentárnoslo.