A Jeff Bezos no le alcanza con ser una de las personas más adineradas del mundo, ni tampoco con viajar al espacio, pues el dueño mayoritario de Amazon también “se ha adentrado en el mundo TikTok”.

Convirtiéndose en un ícono para muchas personas, Jeff Bezos tiene como objetivo arrebatarle el puesto a Elon Musk, magnate de la industria tecnológica que ha logrado ganarse el cariño de millones de personas. ¿Y como lo piensa hacer? Permitiéndoles a los usuarios de TikTok que hagan vídeos con la canción de Jeff Bezos.

Esta es la canción de Jeff Bezos que están usando todos en TikTok

Si bien Jeff Bezos no ha sido el creador de la canción que se ha vuelto viral en TikTok, es prácticamente imposible no relacionarla con él, pues la misma habla del dueño de Amazon.

Lanzada a principios del mes de junio de 2021, el autor, Bo Burnham, nunca imaginó que un tema musical con tintes humorísticos iba a ser tan popular en TikTok.

Y, como suele suceder en estos casos, los vídeos, sonidos y canciones que se suben a TikTok, solo logran viralizarse si la comunidad le da el visto bueno.

Pero esta canción fue mucho más allá de TikTok. El impacto que generó la misma, ha hecho que la canción de Jeff Bezos esté disponible en Amazon Music, servicio que ahora es gratis para todos.

¿Cuál es la letra de la canción de Jeff Bezos de TikTok?

Por suerte, el autor de esta canción fue quien publicó la letra oficial del tema de Jeff Bezos. Así que no hay que intentar adivinar qué es lo que dice para poder entender de qué va la canción.

Si te interesa conocer la letra de la canción de Jeff Bezos, no tienes que buscar en ningún otro lugar. Aquí te dejamos la letra completa de este popular tema musical que ha hecho “explotar” TikTok de pies a cabezas:

“CEO, entrepreneur Born in 1964 Jeffrey Jeffrey Bezos CEO, entrepreneur Born in 1964 Jeffrey Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it Pave the way, put your back into it Tell us why, show us how Look at where you came from, look at you now Zuckerberg and Gates and Buffett Amateurs, can fucking suck it Fuck their wives, drink their blood Come on, Jeff, get ’em!”

Por otro lado, si no entiendes inglés, aquí te dejamos la letra en español de la canción de Jeff Bezos:

“Director general y empresario, nació en 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos, Director general y empresario, nació en 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos. Vamos Jeffrey, tú puedes hacerlo, abre el camino, pon tu espalda en ello, dinos por qué, muéstranos cómo, mira de dónde vienes, mírate ahora. Zuckberbger, Gates y Buffet, los aficionados pueden chuparla, f*llate a sus esposas, bébete su sangre, ¡vamos Jeff, a por ellos!”

¿Por qué se hizo tan popular la canción de Jeff Bezos en TikTok?

Como sucede con todo lo que se hace tendencia en TikTok, no tenemos una respuesta a esta pregunta. Eso sí, podemos mostrarte cómo usan la canción de Jeff Bezos los usuarios en TikTok.

El trend que ha hecho que esta canción “explote” dentro de la plataforma de vídeos del momento, es simple de entender de qué va, como así también fácil de realizar.

A medida que la canción va sonando, los usuarios graban un vídeo y se presentan como si fueran Jeff Bezos. Siguiendo la letra de la canción, dicen su nombre, apellido y edad, para luego mostrar una foto de cómo lucían antes, y cómo lucen ahora. En resumen, es una especie de carta de presentación muy divertida.

Si te interesa hacer el trend de Jeff Bezos en TikTok, solo tienes que usar la canción y grabar un vídeo. Puedes añadir el sonido en tu cámara de TikTok pinchando en el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Canción de Jeff Bezos en TikTok

ABBA se suma al viral de TikTok con el remix de Bo Burnham – Bezos I

Todo parece indicar que a los usuarios en TikTok les gusta ABBA, pues no solo han utilizado algunas de las canciones del popular grupo para hacer el viral del verano, también lo han hecho para crear un remix de la canción de Jeff Bezos.

Enlace | Remix de Jeff Bezos en TikTok

Sin mucho más que añadir, si te interesa descargar la canción original, o bien el remix, puedes hacerlo de forma simple y rápida, ¿cómo? Descargando el audio de los vídeos de TikTok en MP3, o bien, descargando la canción desde YouTube.