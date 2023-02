La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España llevará a cabo este 11 de febrero de 2023 la ceremonia de los Premios Goya 2023 en Sevilla donde se reconocerá a lo mejor del cine español del año pasado. ¿No sabes dónde verla? No te preocupes, aquí te traemos una app para ver gratis la 37.ª edición de los Premios Goya de forma legal desde tu móvil, tablet, PC o televisor inteligente.

Y es que, afortunadamente, los Premios Goya 2023 serán emitidos en directo por La1, canal de RTVE que puedes ver gratis desde su aplicación oficial o desde aplicaciones de TDT. Enseguida te contamos todo lo que debes saber para ver los Premios Goya 2023 por Internet desde cualquier dispositivo.

Aplicación para ver gratis los Premios Goya 2023 en tu móvil o TV

La mejor app para ver gratis los Premios Goya 2023 es RTVE Play. Se trata de la aplicación oficial de RTVE (disponible para móviles Android e iOS, así como para televisores con Android TV o Google TV) en la que puedes ver el canal La1. En este canal se transmitirá en directo toda la ceremonia, la alfombra roja y hasta las entrevistas de la gala.

Ver La1 en HD | RTVE Play para navegadores

Si por alguna razón no te va bien RTVE Play, puedes usar una aplicación de TDT como Tivify y TDT Channels que te permita sintonizar canales en abierto, como La1. Cabe destacar que, si no estás en España, es posible que no puedas ver la transmisión por un bloqueo geográfico. Para saltarte esta limitación, simplemente usa una de las mejores VPN para Android con ubicación en España.

¿A qué hora son los Premios Goya 2023?

Los Premios Goya 2023 se llevarán a cabo este 11 de febrero de 2023 en los siguientes horarios:

España : alfombra roja a las 19:30 y ceremonia a las 22:00.

: alfombra roja a las 19:30 y ceremonia a las 22:00. México : alfombra roja a las 12:30 y ceremonia a las 15:00.

: alfombra roja a las 12:30 y ceremonia a las 15:00. Argentina : alfombra roja a las 15:30 y ceremonia a las 18:00.

: alfombra roja a las 15:30 y ceremonia a las 18:00. Chile : alfombra roja a las 15:30 y ceremonia a las 18:00.

: alfombra roja a las 15:30 y ceremonia a las 18:00. Colombia : alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00.

: alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00. Perú : alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00.

: alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00. Estados Unidos : alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00 (Washington).

: alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00 (Washington). Venezuela : alfombra roja a las 14:30 y ceremonia a las 17:00.

: alfombra roja a las 14:30 y ceremonia a las 17:00. Bolivia : alfombra roja a las 14:30 y ceremonia a las 17:00.

: alfombra roja a las 14:30 y ceremonia a las 17:00. Ecuador : alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00.

: alfombra roja a las 13:30 y ceremonia a las 16:00. Guatemala: alfombra roja a las 12:30 y ceremonia a las 15:00.

Todos los nominados a los Premios Goya 2023

La peli con más nominaciones en los Premios Goya 2023 es «As bestas» con diecisiete. Le sigue muy de cerca «Modelo 77« con dieciséis, y «Alcarràs» y «Cinco lobitos» con once cada una.​ Aquí te dejamos la lista completa de nominados:

Mejor película

‘El buen patrón’

‘Maixabel’

‘Madres paralelas’

‘Mediterráneo’

‘Libertad’

Mejor dirección

Fernando León de Aranoa por ‘El buen patrón’

Icíar Bollaín por ‘Maixabel’

Pedro Almodóvar por ‘Madres paralelas’

Manuel Martín Cuenca por ‘La hija’

Mejor actor

Javier Bardem por ‘El buen patrón’

Luis Tosar por ‘Maixabel’

Eduard Fernández por ‘Mediterráneo’

Javier Gutiérrez por ‘La hija’

MEJOR ACTRIZ

Penélope Cruz por ‘Madres paralelas’

Blanca Portillo por ‘Maixabel’

Petra Martínez por ‘La vida era eso’

Emma Suárez por ‘Josefina’

Mejor actor de reparto

Urko Olazábal por ‘Maixabel’

Manolo Solo por ‘El buen patrón’

Celso Bugallo por ‘El buen patrón’

Fernando Albizu por ‘El buen patrón’

Mejor actriz de reparto

Aitana Sánchez-Gijón por ‘Madres paralelas’

Milena Smit por ‘Madres paralelas’

Sonia Almarcha por ‘El buen patrón’

Nora Navas por ‘Libertad’

Mejor actor revelación

Chechu Salgado por ‘Las leyes de la frontera’

Óscar de la Fuente por ‘El buen patrón’

Tarik Rmili por ‘El buen patrón’

Jorge Motos por ‘Lucas’

Mejor actriz revelación

María Cerezuela por ‘Maixabel’

Nicolle Garcia por ‘Libertad’

Almudena Amor por ‘El buen patrón’

Ángela Cervantes por ‘Chavalas’

Mejor dirección novel

Clara Roquet por ‘Libertad’

David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’

Javier Marco por ‘Josefina’

Carol Rodríguez Colás por ‘Chavalas’

Mejor guion original

‘El buen patrón’

‘Maixabel’

‘Libertad’ (Roquet)

‘Tres’

Mejor guion adaptado

‘Las leyes de la frontera’

‘Pan de limón con semillas de amapola’

‘El vientre del mar’

‘Ama’

Mejor dirección de producción

‘El amor en su lugar’

‘El buen patrón’

‘Maixabel’

‘Mediterráneo’

‘Álbum de posguerra’

Mejor canción original

‘El Cover’

‘Las leyes de la frontera’

‘Mediterráneo’

Mejor música original

‘El buen patrón’

‘La abuela’

‘Maixabel’

‘Mediterráneo’

Mejor dirección de fotografía

‘El buen patrón’

‘Libertad’

‘Madres paralelas’

‘Mediterráneo’

Mejor montaje

‘Bajocero’

‘El buen patrón’

‘Josefina’

Maixabel’

Mejor dirección artística

‘Madres paralelas’

‘Las leyes de la frontera’

‘El buen patrón’

‘Maixabel’

Mejor diseño de vestuario

‘El amor en su lugar’

‘Las leyes de la frontera’

‘El buen patrón’

‘Maixabel’

Mejor maquillaje y peluquería

‘El buen patrón’

‘Las leyes de la frontera’

‘Libertad’ (Urbizu)

‘Maixabel’

Mejor sonido

‘El buen patrón’

‘Madres paralelas’

‘Maixabel’

‘Tres’

Mejores efectos especiales

‘El buen patrón’

‘La abuela’

‘Mediterráneo’

‘Way Down’

Mejor película europea

‘Adiós idiotas’

‘El hombre perfecto’

‘Otra ronda’

‘Una joven prometedora’

Mejor película iberoamericana

‘Canción sin nombre’

‘La cordillera de los sueños’

‘Las siamesas’

‘Los lobos’

Mejor película documental

‘El retorno’

‘Héroes’

‘Quién lo impide’

‘Un blues para Teherán’

Mejor película de animación

‘Gora automatikoa’

‘Mironins’

‘Salvar el árbol (Zutik!)’

‘Valentina’

Mejor corto de ficción

‘Farrucas’

‘Mindanao’

‘Tótem loba’

‘Votamos’

‘Yalla’

Mejor corto documental

‘Dajla: cine y olvido’

‘Figurante’

‘Mama’

‘Ulisses’

Mejor corto de animación

‘Nacer’

‘Proceso de selección’

‘The Monkey’

‘Umbrellas’

Goya de honor

José Sacristán

Y tú… ¿quién esperas que gane más premios en estos Goya 2023?