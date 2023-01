TDTChannels Player, la mejor app para ver TDT (televisión digital terrestre) en Android, está disponible para su descarga. Dicha aplicación había desaparecido de Google Play sin mayores detalles y sin anuncios oficiales por parte de los desarrolladores a finales del año pasado, pero ahora está de regreso.

Respecto a lo sucedido con la referida aplicación no se tienen muchos detalles, lo que si se llegó a saber fue que autoridades de la Liga Nacional de Fútbol Profesional interpusieron un reclamo para cerrar su canal oficial de Telegram.

Además, en 2019 dirigentes de dicha organización habrían intentado eliminar TDTChannels Player de Google Play. Esto se debe a que acusaban a los creadores de la app de violaciones a derechos de autor.

No obstante, todo esto parece haber sido resuelto: TDTChannels Player ha vuelto a estar disponible en la tienda oficial de Google. Incluso en la información sobre la aplicación que puedes ver en Google Play afirman que rechazan toda forma de piratería.

¿Cómo funcionará la aplicación a partir de ahora?

De momento, no parecen haber muchos cambios en el aspecto visual de la aplicación, pero sí que los hay en su funcionamiento. Ahora, TDTChannels Player ya no incorporará las listas de canales por defecto, sino que el usuario deberá agregarlos por sí mismo.

El detalle es que deben hacerlo desde una lista aprobada por los creadores de la aplicación. Este cambio se lo han tomado tan en serio que piden no instalar listas de terceros porque no podrán ser reproducidas. De hecho, enfatizan a los usuarios que no agreguen listas de canales IPTV (Televisión por Protocolo de Internet, por sus siglas en inglés).

Agrega canales a TDTChannels Player

Los pasos para agregar las listas de canales a la aplicación son los siguientes:

Instala la aplicación desde Google Play.

desde Google Play. Abre este enlace y verás una lista de diversos links que corresponden a las listas para ver canales de televisión y de radio. Luego, copia y pega uno de dichos enlaces de los que aparecen en “Listas de televisión”.

de los que aparecen en “Listas de televisión”. Abre la aplicación, presiona el botón de arriba y a la derecha que te desplegará un menú para agregar listas de canales.

que te desplegará un menú para agregar listas de canales. Pega el enlace, dale un nombre a la lista y guárdala.

dale un nombre a la lista y guárdala. Vuelve al menú principal de la aplicación y ya podrás ver televisión en TDTChanels Player.

Si te gusta escuchar radio en tu smartphone puedes hacerlo desde TDTChanels Player porque también tiene enlaces de listas de radio para que puedas escuchar. Solo debes repetir el proceso que te explicamos hace un momento, pero esta vez debes elegir un enlace de las listas de reproducción de emisoras de radios.

Si te gusta la televisión y las películas gratuitas por Internet, no te pierdas nuestra lista de las mejores películas para ver en Pluto TV. También te dejamos varias alternativas gratuitas a Playdede, otro servicio de TV gratuito que tiene problemas por derecho de autor.

¿Qué te ha parecido la explicación? ¿Te ha sido de utilidad? Si la respuesta es un “sí” no olvides compartir esta publicación en tus redes sociales.