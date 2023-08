En este punto, para nadie es un secreto que alrededor de los productos de Apple hay toda una cultura de supuesta exclusividad y superioridad frente a otras marcas. Es una mera ilusión de marketing y redes sociales, pero hay quienes realmente lo ven y sienten de esa manera. Tanto así, que algunos llegan al punto de querer hacer sentir inferiores a quienes usen un móvil con Android (por ejemplo).

En algunos lugares esto es especialmente común, como en Estados Unidos, donde la creencia de muchos jóvenes es que “Android es para viejos y padres”. Así lo reveló un artículo del Wall Street Journal, del que reflexionaremos a continuación.

Ser un joven con Android en Estados Unidos se está convirtiendo en un martirio

De acuerdo con WSJ, la mayoría de los adolescentes en Estados Unidos ven a los móviles con Android como tecnología antigua. Para llegar a esta conclusión, el medio estudió las respuestas a algunos vídeos de TikTok que justamente tocan este tópico.

Ejemplo de ello es Abdoul Chamberlain, un tiktoker de apenas 20 años que publicó en su cuenta un vídeo que empieza con “¿Me estás diciendo que en 2023 sigues teniendo un ‘Droid?” (en referencia a un Android). “Debes tener al menos 50 años”, completa.

El vídeo continúa haciendo referencia a que solo los padres tienen Android y aunque algunos usuarios argumentan que sus baterías y cámaras son mejores que las de un iPhone, Chamberlain se niega a pasarse al sistema operativo de Google. Como el influencer, muchos otros jóvenes se suman a la idea de iPhone > Android, sin siquiera argumentarlo.

WSJ también analizó otros vídeos bastante más negativos al respecto, pero que siguen la misma idea. Algunos de ellos muestran cómo algunos adolescentes son señalados de “ser pobres” o “medievales” cuando son los únicos en su clase que tienen un Android.

Aparte, revelan cómo se sienten al respecto cuando todos sus amigos chatean a través de iMessage y ellos escriben desde su Android. Al hacerlo, se avergüenzan al ver que la app muestra sus mensajes en burbujas verdes en vez de azul, como el resto de los usuarios. Aparte, esto viene acompañado de otras limitantes, como no poder enviar vídeos en alta calidad, no tener confirmaciones de lectura, encriptación extremo a extremo y demás.

Vamos, que es una característica bastante sectaria por parte de Apple que marca a otros usuarios que tienen Android como si tuviesen la peste. Es un despropósito que esto esté sucediendo, pues puede tener consecuencias graves, pero parece haber un porqué (al menos en Estados Unidos).

El dominio de Apple entre los jóvenes estadounidenses es total, pero es solo cuestión de ese nicho

Que quede claro una cosa: no estamos a favor del bullying que pueda generar la competencia Apple vs. Android entre los adolescentes (independientemente del bando). Nos parece inmaduro, peligroso y hasta estúpido, pero lo cierto es que hay una variable en esta historia que no puede dejarse de lado.

Por si no lo recuerdas, el año pasado reseñamos un estudio que reveló que el 87% de los jóvenes estadounidenses utilizan un iPhone. Además, el mismo porcentaje de usuarios con iPhone indicó que se comprarían uno más nuevo cuando lo necesitasen y no se pasarían a un Android. Es decir, solo 1 de cada de 10 jóvenes tiene un Android en ese país, una diferencia abismal en la que cualquiera podría sentirse excluido.

¿El detalle de todo esto? Es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos y más específicamente de los jóvenes americanos. La cultura snob alrededor de Apple está demasiado insertada en la mente de este nicho, que decide comprar un iPhone solamente porque lo consideran de mayor estatus, más exclusivo y porque sus referentes en redes sociales lo usan. Vamos, que son argumentos bastante frágiles y movidos por la necesidad de pertenecer.

¿Y cómo es que sabemos que esto no se repite en otro entorno? Porque hay pruebas que lo sostienen. En el caso concreto de Estados Unidos, Statcounter reveló que iOS tiene una cuota de mercado superior a la de Android. Sin embargo, la diferencia no es tan marcada como en los jóvenes. De hecho, Apple se lleva el 57% y Android el 42%, así que la cosa está bastante pareja.

En el resto del mundo la cosa es muy diferente, con una victoria aplastante para Android. Los últimos estudios de mercado señalan que el 71% del mercado global de móviles le pertenece a Android, mientras que solo el 28% es de iOS. Ojo, que Apple maneje en solitario una cuota tan importante es un logro alucinante que habla muy bien de sus dispositivos, cuidado con malinterpretarnos.

Ahora bien, hagamos una última reflexión.

Las tecnologías propietarias están bien, pero en ocasiones pueden jugar contra los usuarios

Lo que sucede con iMessage y los usuarios de Android viene de que Apple utiliza un protocolo de mensajería propietario. Los usuarios del sistema operativo de Google no tienen acceso a él, así que sus funcionalidades se ven limitadas, aunque sin necesidad.

¿Por qué decimos esto último? Básicamente, porque existe un protocolo abierto que permite disfrutar todas las ventajas de iMessage independientemente del sistema operativo móvil que uses. Hablamos de los ‘Servicios de Comunicación Enriquecida’ (RCS en inglés), que permite cifrado extremo a extremo, confirmación de lectura, multimedia en alta calidad y más.

Es el protocolo de mensajería que se emplea en Android y permite que cualquier dispositivo con este sistema operativo disfrute de sus ventajas. No obstante, cuando un usuario de iPhone se comunica con usuarios de Android, sucede lo mismo que con iMessage: no puede acceder a todos los beneficios. ¿Es culpa de Google? En este caso no, porque quien elige no utilizar RCS y apostar a su propio protocolo es Apple.

Ahora bien, ¿dónde la cosa sí puede ser culpa de Google? Por ejemplo, con AirDrop (Apple) y Nearby Share (Google). Son dos protocolos de comunicación que hacen exactamente lo mismo, pero son incompatibles entre ellos y solo pueden usarse entre dispositivos con el mismo SO.

No hay necesidad de esto, pues con utilizar un mismo protocolo todos estaríamos felices y no tendríamos que estar peleando por la incompatibilidad entre móviles. Eso, o discutiendo por determinar qué sistema operativo es mejor o peor, cuando ambos son fantásticos.

Ojo, entendemos que utilizar protocolos y tecnologías propietarios dan mayor control a los desarrolladores para exprimirlos al máximo. Asimismo, de cara a los usuarios permite impulsar las ventas por aquello de las funcionalidades exclusivas. No obstante, consideramos que hay cosas que no están tan justificadas y pueden terminar yendo en detrimento de los propios usuarios.