¿Desde cuándo no usas la app de mensajes SMS en tu móvil? Probablemente, desde la caída de 6 horas de WhatsApp, Instagram y Facebook. Y es que las actuales apps de mensajería instantánea tienen un montón de funciones que hacen ver poco atractiva a esta app que viene preinstalada en el móvil.

¿Hay alguna buena razón para volver a utilizar la app Mensajes? Sí, la posibilidad de enviar mensajes gratis. Esto es gracias a que Google lleva años desarrollando el protocolo RCS que permite enviar mensajes gratis por Internet. Pero, para aprovecharlo tienes que tener activada esta función. ¿Sabes hacerlo? Tranquilo, a continuación te explicamos cómo.

Qué opciones activar para chatear gratis con la app Mensajes de Google

Lo primero que tienes que hacer es instalar app Mensajes de Google. Aquí abajo te dejamos el cajetín de descarga por si aún no la has descargado. Ahora bien, no todos los mensajes enviados desde esta app son gratis. La aplicación permite enviar los ya conocidos SMS, y también mensajes RCS con la opción llamada Funciones de chat (el nombre que Google le da al protocolo RCS).

¿Entonces los SMS son pagos, y los mensajes RCS son gratis? Sí y no. Los SMS te pueden costar dinero dependiendo de la tarifa que tengas contratada con tu operadora, o pueden ser gratis si tienes un plan de SMS ilimitados. Por su parte, los mensajes RCS pueden ser gratis o tener un coste si tu operadora te cobra por datos.

Cómo activar las Funciones de chat que permiten enviar mensajes gratis

En términos generales, podemos decir que en la app Mensajes de Google, los SMS son de pago y los mensajes RCS (Funciones de chat) son gratis. ¿Entonces qué tienes que activar para chatear sin pagar ni un duro? Pues la siguiente función:

Abre la app Mensajes de Google y presiona el botón los tres puntos verticales .

. Ahora entra en Ajustes generales y toca la sección Funciones de chat .

y toca la sección . Por último, solo tienes que habilitar las Funciones de Chat y listo.

Cómo chatear gratis con la app Mensajes de Google

Una vez que ya tengas activada esta función, te será muy fácil aprovechar los mensajes RCS gratuitos. Solo tienes que enviar un mensaje como lo harías normalmente con la app. Es decir, es tan simple como buscar el contacto con el que quieres chatear, escribir el mensaje y enviarlo.

Ahora bien, debes tener en cuenta que no siempre podrás enviar los mensajes RCS. Solo puedes hacerlo con los contactos que tengan activada esta función. Esto significa que cuando escribas un mensaje a un usuario que no la tiene activa, se enviará como un SMS.

¿Y cómo saber si se enviará un SMS o un RCS antes de enviar el mensaje? Fácil, en el botón de enviar aparecerá la palabra SMS o un candado como se muestra en la imagen de arriba. El candado es el icono de los mensajes RCS, ya que este protocolo de conversación está cifrado. Por último, te queremos recomendar este truco para descubrir cuáles de tus contactos usan la mensajería RCS.