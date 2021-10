Lo que ocurrió este 4 de octubre de 2021 no ocurría desde hace 13 años. Facebook, WhatsApp e Instagram se cayeron simultáneamente por 6 horas, causando un gran desconcierto en la población mundial. No olvidemos que estas tres plataformas (todas ellas pertenecientes a Facebook) son usadas a diario por millones de personas, no solo para comunicarse con sus amigos y familiares, sino también para hacer negocios.

De ahí a que este apagón de 6 horas desplomara las acciones de Facebook un 5 % y que Mark Zuckerberg (CEO de la compañía) perdiera 6000 millones de dólares. Ahora que todo ha vuelto a la normalidad, resulta oportuno preguntarse… ¿qué ha pasado? ¿Por qué tardaron tanto en reestablecer las plataformas? ¿Fue un hackeo y nuestros datos están comprometidos? Facebook ha emitido un comunicado oficial para aclarar este tipo de incógnitas. Vamos a verlo…

La caída de 6 horas de Facebook, WhatsApp e Instagram explicada por la propia compañía

Esta no es la primera vez que Facebook, Instagram, WhatsApp o incluso las tres plataformas simultáneamente quedan fuera de servicio. Sin embargo, lo normal cuando esto ocurre es que se restablezcan en cuestión de minutos. Con lo avanzadas e importantes que son estas plataformas hoy en día, resulta muy extraño que se hayan caído por 6 horas.

La última vez que Facebook estuvo inactivo durante tanto tiempo fue en 2008, que se cayó casi por 1 día. Pero estamos hablando de una época donde el Internet no era tan masivo e indispensable como lo es ahora. Entonces, ¿qué pasó en esta ocasión? Según el departamento de ingeniería de Facebook, la caída fue provocada por cambios de configuración en los enrutadores que coordinan el tráfico entre sus centros de datos.

Es decir, los sistemas internos de Facebook que permiten interconectar sus servidores sufrieron un fallo. La empresa explica que este fallo tuvo un efecto cascada por la forma en que se comunican sus centros de datos: cada uno fue cayendo de forma progresiva hasta que todos quedaron fuera de servicio. ¿Y por qué tardaron tanto en solucionarlo? Porque muchas de las herramientas y sistemas internos utilizados por el equipo de Facebook diariamente también se cayeron, lo cual dificultó el diagnóstico y la resolución del problema.

Por último, los ingenieros de Facebook aseguraron que los datos de los usuarios no se vieron comprometidos durante el apagón, confirmando así que no se trató de un hackeo ni nada por el estilo. Bueno, al menos esta es la versión oficial de Facebook. Tú decides si creerles o no. Recordemos que hace poco se descubrió que Facebook sabe que Instagram daña la salud mental de los adolescentes y no han hecho nada para paliar la situación. También salió a la luz que Facebook tiene una lista de usuarios VIP que se saltan las normas, así como el nuevo escándalo de los Facebook Files. En resumen, su historial de credibilidad no es nada bueno.

¿Por qué otros servicios como Telegram y TikTok también funcionaron mal?

El pasado 4 de octubre fue un día agitado para Downdetector (la página donde los usuarios reportan los problemas que están experimentando con las distintas plataformas). Y es que no solo recibieron una oleada de reportes de Facebook, Instagram y WhatsApp, sino también de plataformas que no tienen nada que ver con el fallo de Facebook, como Telegram, TikTok e incluso Twitter.

¿Por qué estas plataformas también fallaron? Muy simple: todo el tráfico de millones de usuarios que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp de repente migró a otros servicios que no estaban preparados para asumir la carga brutal de usuarios que les llegó. Por eso, los servidores de Telegram, TikTok, Twitter y los de otras plataformas a las que los usuarios recurrieron durante esas 6 horas, presentaron fallos o no funcionaron del todo bien.

Sin embargo, hay que destacar que ninguno de estos servicios cayó totalmente como lo hicieron Facebook, Instagram y WhatsApp por las razones explicadas anteriormente. ¿La moraleja de todo esto? Que hay que tener siempre a la mano una mensajería o una red social alternativa a las de Facebook para mantenerte comunicado con tus amigos o clientes durante este tipo de inconvenientes.