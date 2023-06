Android 14 te permitirá ver la salud de la batería de tu móvil

Con la llegada de Android 14, ahora podrás obtener estadísticas detalladas sobre el estado de la batería de tu teléfono o tablet. A diferencia de los iPhones, los dispositivos Android no solían mostrar la capacidad restante de la batería. Sin embargo, Samsung ya mostraba el estado de la batería en su aplicación Samsung Members, aunque sin un porcentaje exacto.

Ahora, gracias a las nuevas API de BatteryManager introducidas en Android 14, podrás acceder a información importante como el recuento de ciclos, el estado de carga, la fecha de fabricación, la política de carga y el estado de salud de la batería. Sin embargo, estas API solo están disponibles en dispositivos Pixel con Android 14 Beta 2 o superior.

A few folks have asked me if Pixels will still get that "battery health" feature I spotted in the Android 13 QPR betas.

While the feature was removed from the SettingsIntelligence app in Android 14 Beta 1, there's a chance it could be brought back.https://t.co/KATqE14NQH

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 30, 2023