Android 14 Beta 2: todo lo que nuevo que trae esta actualización

Google ha lanzado la muy esperada actualización de Android 14 Beta 2 para dispositivos Pixel seleccionados. Además, la compañía, en su conferencia anual de desarrolladores I/O 2023, también anunció la compatibilidad con más teléfonos inteligentes y tablets. La primera actualización beta estuvo disponible para un conjunto limitado de usuarios de móviles Pixel. Ahora, la nueva actualización se lanza a un conjunto más amplio de audiencia.

Con esta nueva versión el gigante del software se ha centrado en mejorar la experiencia de Android, incluyendo un gesto de retroceso predictivo, configuraciones renovadas y más. También se podrán observar optimizaciones en la privacidad, en la cámara y en la interfaz de usuario. Según Google, los usuarios que ya ejecutan la versión de Android 14 Beta 1 recibirán automáticamente una actualización inalámbrica (OTA).

