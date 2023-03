Para asegurar la compatibilidad con juegos y experiencias de realidad aumentada en dispositivos Android, Google creó una plataforma llamada Google Play Services for AR, aunque normalmente se le conoce como Google ARCore. Si tu smartphone no soporta ARCore, no podrás disfrutar de los juegos de realidad aumentada que hay en Google Play ni de los animales 3D del buscador de Google, por poner unos ejemplos. De ahí a que exista mucha expectativa en torno al anuncio de nuevos móviles compatibles con esta plataforma.

En esta ocasión, Google ha añadido a 25 nuevos móviles a su lista de dispositivos que soportan ARCore. ¿Los más destacados? Los últimos lanzamientos de la serie Pixel: los Google Pixel 7 y 7 Pro, y el Google Pixel 6a. Además, se ha certificado la compatibilidad con varios móviles POCO de última generación, así como con uno de los flagship más recientes de Motorola.

Los 25 nuevos móviles que soportan Google ARCore

ARCore ahora es compatible de forma oficial y nativa con los siguientes dispositivos Android:

Fujitsu arrows N F-51C

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Infinix Mobile ZERO 20

Infinix Mobile ZERO ULTRA

Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen

Lenovo Tab P11 2nd Gen

Motorola moto g52j 5G

Motorola edge 30 Pro

Motorola moto tab g62

Oppo Find X5 Pro

Sharp Leitz Phone2

Sony Xperia 5 IV

Xiaomi Xiaomi 12 Lite

Xiaomi POCO F4

Xiaomi POCO F4 GT

Xiaomi POCO X4 Pro 5G

Xiaomi Redmi K50G

Xiaomi Redmi Note 11E Pro

Zebra ET40L 10″ Enterprise Tablet

Zebra ET45L 10″ Enterprise Tablet

Zebra ET40S 8″ Enterprise Tablet

Zebra ET45S 8″ Enterprise Tablet

ZTE Libero 5G III

Recuerda que aquí solo estás viendo los últimos móviles que se incorporaron a la lista de dispositivos que soportan ARCore. Por tanto, si tu smartphone no se lanzó recientemente, es evidente que no aparecerá en este listado, aunque puede que sí sea compatible. Pulsa el siguiente botón para ver la lista oficial de Google con todos los móviles cuya compatibilidad con ARCore han certificado hasta ahora:

¿Tu móvil ya tiene ARCore? Empieza a aprovecharlo con estas 3 apps de realidad aumentada para medir distancias.