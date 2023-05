Todos los móviles y tablets que ya pueden probar Android 14 Beta

Ya casi tenemos a la vuelta de la esquina el Android 14 en su versión estable para todo el público. Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, sin embargo, la versión beta continúa probando qué tanto le falta para convertirse en la nueva versión de Android más reciente. La lista de móviles que podrían probar esta beta no estaba anunciada de forma oficial. De hecho, ha sido a través de notas de prensa o anuncios de cada empresa de móviles, que se ha podido saber cuáles móviles serán compatibles con Android 14 Beta.

Vivo, Xiaomi, OPPO, Nothing y por supuesto no iba a faltar Google, entran dentro de los pocos que recibirán Android 14 Beta para poder probar el sistema. Presuntamente, Samsung iba a estar también en el conjunto, sin embargo, la última lista que ha salido no contiene ningún modelo de la compañía surcoreana. Podrían recibir la versión más adelante.

Here is the full list of OEM devices that currently have an Android 14 beta available for them:

* iQOO 11

* Lenovo Tab Extreme (WiFi)

* Nothing Phone 1

* OnePlus 11

* OPPO Find N2

* OPPO Find N2 Flip

* Tecno Camon 20 series

* Vivo X90 Pro

* Xiaomi 12T

* Xiaomi 13

* Xiaomi 13… pic.twitter.com/kHeMUUS8oG

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 11, 2023