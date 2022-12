Cuando el teléfono empieza a descargarse más rápido de lo normal, lo que suelen hacer las personas es asumir casi de manera automática que el origen de este problema es la batería, pero la realidad es que los teléfonos pueden descargarse con mayor rapidez debido a diversas causas. Podría deberse a alguna aplicación que consume mucha energía, errores en el sistema operativo o problemas de conectividad, solo por decir algunos ejemplos.

Antes de que tomes la decisión de cambiar de batería o de deshacerte de tu móvil, tómate el tiempo de comprobar que efectivamente el problema está siendo causando por una batería defectuosa. Para eso, te mencionaremos algunos trucos que puedes usar para determinar si tu batería efectivamente está dañada.

Cómo comprobar el estado de salud de la batería de tu teléfono

Especialmente si no tienes mucho tiempo de haber comprado tu teléfono y has empezado a notar que la batería no le dura tanto, te recomiendo que antes de cualquier cosa compruebes el estado de salud de la misma.

El teléfono se sobrecalienta con frecuencia

Si bien es cierto que es normal que un teléfono se sobrecaliente de vez en cuando, si notas que esto ocurre de manera recurrente, es allí cuando debes empezar a preocuparte.

Dependiendo de si tu teléfono se encuentra realizando alguna tarea demandante o si se encuentra en un ambiente demasiado caluroso, como, por ejemplo, en un coche, puede que sea normal que notes el móvil más caliente de lo normal. Sin embargo, si tu teléfono no está realizando ninguna tarea exigente y el entorno está medianamente fresco, es posible que se deba a un problema de batería.

El móvil se apaga de manera repentina

Aunque este fallo puede ser ocasionado por diferentes factores, si tienes sospechas de que tu batería está dañada, este tipo de síntoma podría ser una confirmación a tus sospechas.

Cuando un móvil se apaga aleatoriamente, puede deberse a un fallo en algún componente del procesador, a la placa base, a algún problema con el botón de bloqueo o por algún error en el sistema operativo. Aun así, no se puede descartar que la batería también podría ocasionar este fallo.

El porcentaje de carga baja o sube de golpe

Si notas que tu teléfono pierde o gana de golpe varias cifras en el porcentaje de carga, podría ser una clara señal de que la batería del teléfono está dañada. Para estar completamente seguro de estos saltos en el porcentaje de carga del teléfono, puedes recurrir al apartado del móvil en donde podrás visualizar la progresión de la carga y descarga de tu teléfono.

Pasos para ver la progresión de carga y descargar de tu teléfono

Para visualizar el historial de carga de tu teléfono, estos son los pasos que debes seguir:

Entra en los ajustes de tu teléfono.

Selecciona la opción Batería.

Ahora oprime la opción Uso de batería. Te aparecerá un gráfico en donde podrás ver el historial de carga de tu teléfono. Si notas algún cambio brusco, podría deberse a los saltos de porcentaje de la batería.

El porcentaje de carga nunca llega al cien porciento

Es posible que si tu batería está dañada, notes que el porcentaje de carga nunca llega a un 100% sin importar el tiempo que dejes conectado el teléfono.

Esto puede ocurrir debido a que la batería no tiene la capacidad de contener suficiente energía como para que los sensores del móvil registren una carga completa. Si notas que tu móvil nunca se carga a un 100%, entonces deberás considerar reemplazar la batería.

Batería hinchada

A veces con solo echarle un vistazo a la batería, podrás determinar si realmente necesita un reemplazo. Las baterías problemáticas pueden llegar a hincharse debido al desgaste de los componentes. Esto puede ocurrir no solo debido al uso de la batería, sino que también puede hincharse gracias a una mala fabricación.

Si cuentas con un móvil de batería extraíble, el proceso para verificar el estado de la batería será mucho más sencillo. Lo único que necesitarás hacer es quitar la tapa trasera del móvil y verificar que la batería no está hinchada.

En el caso de los teléfonos con batería no extraíble, tendrás que palpar la parte trasera del móvil. Si sientes alguna irregularidad o inclinación extraña puede que sea gracias a la batería. Otra cosa que también puedes hacer es fijarte en las juntas laterales del teléfono. Si notas que estas juntas están levantadas, es posible que la batería se haya hinchado, lo cual es una clara señal de que la batería está dañada.

Colocar la batería o el móvil sobre una superficie plana también es un excelente método para comprobar que la batería no se ha hinchado. Coloca la parte trasera del móvil sobre la superficie plana para que te asegures de que no existe ninguna irregularidad en el teléfono.

Utiliza alguna app

Las aplicaciones pueden ayudarte a comprobar el estado de salud de la batería de tu teléfono. En la Play Store te encontrarás con una amplia variedad de aplicaciones que prometen ayudarte a conocer si tu batería está en buen estado o no, pero una de las más conocidas es Ampere. Con esta app podrás visualizar rápidamente cuál es el estado de salud de tu batería.

Solo tendrás que abrir la app para poder visualizar en la pantalla principal el estado de salud de tu batería. Allí podrás ver varios datos, pero en el que debes fijarte es en el que dice Health. Si el apartado Health te arroja un resultado negativo, deberás ir pensando en cambiar de batería.

Qué hacer si la batería del teléfono está dañada

Si efectivamente compruebas que el problema de carga de tu dispositivo es gracias a una batería defectuosa, entonces deberás reemplazarla. Las baterías son elementos que una vez empiezan a presentar fallos, no pueden ser reparadas, así que no tienes otra opción que cambiarla.

Si tu teléfono es de batería no extraíble, el hecho de cambiarla será más complicado, pero si tienes conocimiento en el área y sabes cómo hacerlo, puedes comprar algún kit de herramientas para realizar el reemplazo por ti mismo.

Pero si por el contrario, eres alguien con no tiene idea de cómo hacer el cambio, lo mejor será que lo lleves con un profesional para evitar empeorar la situación.

La batería del móvil no es el problema, ¿ahora qué?

Si compruebas que la batería no es la causante del problema, entonces deberás buscar otro culpable. Entre los factores que pueden llegar a afectar la duración de la batería de un teléfono se encuentran las aplicaciones, los errores en el sistema, los problemas de conectividad, las aplicaciones en segundo plano, la frecuencia de uso del dispositivo, entre otras cosas.

Las soluciones para un teléfono que se descarga rápidamente varían dependiendo de cuál sea el causante del problema. Para eso, te dejo un artículo en donde se explica a detalle cuáles podrían ser los posibles causantes y las soluciones para cada caso.

Si la batería del móvil está dañada, ¿que podría explotar?

Si después de realizar todos los pasos anteriores notas que efectivamente la batería está dañada, no entres en pánico. El hecho de que una batería presente problemas de carga no quiere decir que vaya a explotar o incendiarse en cualquier momento. De hecho, las probabilidades de que una batería explote, son bastante bajas.

Los problemas asociados con una batería en mal estado son los apagones repentinos, los saltos en el porcentaje de carga, que se descargue con rapidez, entre otros. Más allá de eso, las probabilidades de que ocurra algo más grave son muy bajas.

Y quizás te estarás preguntando, ¿si este tipo de escenario es tan poco probable, entonces por qué hay tantas noticias de personas que han sufrido quemaduras gracias a sus teléfonos? Por lo general, cuando una batería explota o se incendia es debido a algún defecto en la fabricación de la misma.

Si bien es cierto que todas las baterías son sometidas a una gran cantidad de pruebas antes de salir al mercado, eso no significa que sea imposible que algunas pocas lleguen a los usuarios con fallos. Una batería en perfectas condiciones, que cumpla con todas las normas de seguridad, es muy poco probable que llegue a incendiarse.

¿La batería está hinchada? Entonces debes tener cuidado

Primero que nada, debes saber que las baterías de los teléfonos actuales contienen un líquido electrolítico muy inflamable. Si la batería llegara a sobrecalentarse, el líquido puede hacer que la batería se hinche y que todos los materiales de la misma hagan un cortocircuito.

Cuando una batería está hinchada, significa que el líquido electrolítico de su interior se ha evaporado y que el interior de la batería está lleno de gases que pueden llegar a ser bastante peligroso. Es por eso que, si notas que la batería del móvil está hinchada, eso implicaría problemas más graves, por lo tanto, lo mejor será que la reemplaces lo antes posible.

Una batería hinchada no tiene solución. Lo único que puedes hacer en este caso es reemplazarla por una nueva. Dicho esto, no debes pincharla, doblarla o manipularla de alguna manera brusca intentando repararla.

Conclusión

Si bien es cierto que las probabilidades de que una batería explote son bastante bajas, tampoco significa que sea imposible. Es más probable que la batería de un teléfono se incendie por problemas de fábrica que por el desgaste del uso diario. Aun así, si notas que tu teléfono tiene la batería hinchada, lo mejor será que dejes de utilizar el móvil hasta que reemplaces la batería por una nueva.