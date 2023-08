¿Acaso falta alguno? Muchos servicios de contenido en streaming se han subido al carro de aumentar sus tarifas en los últimos meses. Y los pocos que no lo habían hecho, lo están considerando o están haciéndolo en este momento. Tal fue el caso de DAZN y Disney+, que hace nada subieron sus precios y este último hasta se lanzó la de Netflix de perseguir las cuentas compartidas.

Sin embargo, resulta que no es algo exclusivo de las plataformas de vídeos a la carta, los servicios de música en streaming también están pasando por ello. El último en hacerlo fue Amazon Music Unlimited, que subió sus precios en España y aplicará nuevas tarifas a partir de septiembre. ¿Cómo queda la cosa ahora? Te lo contamos para que ajustes tu presupuesto (o darte de baja si te parece demasiado).

Nuevas tarifas y sin beneficios adicionales

A partir del 19 de septiembre, Amazon Music Unlimited tendrá nuevas tarifas en España. Así lo notificó la plataforma a través de un correo electrónico enviado a todos sus suscriptores, pero ¿qué es lo que cambia?

Nos gustaría decir otra cosa, pero no cambia nada, solamente el precio. No hay nuevos planes, no hay nuevas funcionalidades, no hay ni siquiera un rediseño de interfaz, solamente nuevas tarifas.

Amazon Music Unlimited pasará de costar 9,99 euros mensuales a 10,99 euros al mes en España. El aumento es de solo un euro, lo cual ciertamente no es mucho y es la misma cantidad que Spotify y Apple Music aumentaron meses atrás. No obstante, ¿qué pasa si eres de contratar un montón de servicios de streaming? Sumando un euro aquí, dos allá y otros más, la cuenta comienza a engordar y el presupuesto a apretar, ¿cierto?

Ahora bien, ¿hay manera de salvarse de este aumento de tarifa? Solamente si tu fecha de renovación es antes del 19 de septiembre. En ese caso, incluso puedes pagar una suscripción anual completa y ahorrarte varios euros de un soplo (solamente si también eres suscriptor de Amazon Prime).

De lo contrario, tendrás que pasar por caja con la nueva tarifa hasta que se lance alguna promoción o algo por el estilo. Claro, eso si es que deseas renovar y seguir manteniendo las ventajas de Unlimited respecto a Amazon Music estándar.