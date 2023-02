Los Samsung Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra ya están entre nosotros y llegaron con un montón de novedades: la última versión de Android y One UI, el mejor procesador del momento, cámaras de hasta 200 MP, almacenamiento UFS 4.0 de altísima velocidad y mucho más.

Son sencillamente increíbles, tal como cabría esperar de los buques insignia de una compañía tan importante en el mercado móvil. Sin embargo, hay un par de características por las que muchos compradores potenciales están preguntando y Samsung no las contestó directamente en la presentación. ¿De qué estamos hablando? De que si los Samsung Galaxy S23 tienen jack de audio y ranura para micro SD, o no.

Los Samsung Galaxy S23 no tienen ranura para micro SD, aunque hay alternativas de almacenamiento

Si le has seguido la pista a las distintas generaciones de los Galaxy S, entonces sabrás que la última generación que tuvo bandeja para micro SD fue la de los Galaxy S20 (2020). A partir de 2021, Samsung dio de baja esta característica en sus móviles insignia, aunque todavía se mantiene en el resto de gamas inferiores. Tomando en cuenta esto, era de esperar que los Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra no contasen con ranura micro SD. Esto es justo lo que sucedió, pues no cuentan con ella, aunque tampoco es que les haga demasiada falta.

Anteriormente, las micro SD eran muy importantes en Android por dos razones: el poco almacenamiento interno de muchos móviles y porque podías aprovecharlas para instalar apps pesadas en ellas. Esto último ya no se puede hacer y aparte el almacenamiento de los smartphones ha mejorado un montón su capacidad. De hecho, los Galaxy S23 Plus y S23 Ultra tienen un mínimo de 256 GB de almacenamiento, aunque el modelo estándar sigue en 128 GB. Entonces, lo primero tampoco es problema en la mayoría de casos.

Sí, los vídeos y fotos en alta resolución que capturan las cámaras de estos móviles pesan muchísimo. Sin embargo, el almacenamiento no será un problema, a menos que seas un acumulador de archivos multimedia. Y, aun así, siempre hay alternativas de las que puedes valerte para ganar más espacio:

Hacer un respaldo de tus fotos en el ordenador para liberar espacio del almacenamiento interno.

para liberar espacio del almacenamiento interno. Subir tus archivos multimedia a servicios de almacenamiento en la nube (como Google One, OneDrive o Dropbox).

(como Google One, OneDrive o Dropbox). Conectar un disco duro vía USB-C para guardar tus archivos (mucho menor precio por GB que una micro SD).

para guardar tus archivos (mucho menor precio por GB que una micro SD). Conectar un SSD vía USB-C para guardar tus datos (mucho más rápido que cualquier micro SD).

Los Samsung Galaxy S23 tampoco tienen jack de audio (conector de 3,5 mm)

Ahora bien, pasamos a la otra duda de los consumidores y desde ya te adelantamos que la respuesta es la misma: no, los Samsung Galaxy S23 no tienen jack de audio para conectar tus auriculares. La historia de este conector en los Galaxy S es muy similar a la de la ranura para micro SD, pero va más allá.

Los últimos Galaxy S que llevaron conector de 3,5 mm fueron los Galaxy S10 y S10+ de 2019. De ahí en adelante desapareció en la serie S y poco a poco ha hecho lo mismo en el resto de gamas (series A, Z, F y M). Actualmente, son muy pocos los móviles Galaxy que tienen jack de audio, pues es una característica que ha quedado relegada prácticamente a los dispositivos más económicos.

No vamos a discutir las razones de Samsung para eliminar este conector de sus dispositivos, pero hay una realidad: el mercado de auriculares inalámbricos sigue creciendo a un ritmo arrollador y los auriculares cableados han pasado han segundo plano.

Aun así, que no haya un conector de 3,5 mm en los Galaxy S23 no significa que no puedas utilizar tus auriculares con cable. Lo único que tienes que hacer es comprar un adaptador de USB-C a 3,5 mm y con eso podrás conectar tus auriculares tradicionales sin problema. Evidentemente es un gasto extra, pero es lo que hay (al menos que quieras comprar unos auriculares con conector USB-C directamente).

¿Son decisiones acertadas o erróneas? Lo dejamos a tu criterio.