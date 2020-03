Por si no lo sabías, el primer móvil plegable de la historia no es de Samsung, Huawei o Xiaomi. La primera compañía que se atrevió a lanzar al mercado un móvil con esta innovadora tecnología fue Royole con su FlexPai. Sin embargo, a este plegable no se le recuerda con mucho cariño, pues ciertamente fue un desastre. Al igual que el primer Galaxy Fold de Samsung, el FlexPai de Royole se estrenó con muchas fallas técnicas y una vida útil corta.

Ahora, Royole quiere reivindicarse y ha presentado el FlexPai 2, un nuevo móvil que llega para corregir todo lo malo que hizo el FlexPai y mejorar la experiencia plegable. Para ello, este nuevo FlexPai usa la tercera generación de pantallas plegables de la empresa (Cicada Wing FFD) y una mejor bisagra. Descubre enseguida todas las especificaciones de este nuevo plegable.

Royole FlexPai 2: las especificaciones reveladas hasta ahora

Características Royole FlexPai 2 Dimensiones y peso Sin especificar. Pantalla 7,8″ Full HD+ con relación de aspecto 4:3, panel OLED flexible. Con tecnología Cicada Wing FFD de tercera generación. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM LPDDR5 (aún sin especificar los GB). Almacenamiento UFS 3.0 (aún sin especificar los GB). Cámara trasera Sin especificar. Cámara frontal Sin especificar. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, 5G, GPS, Bluetooth, GPS, entre otros. Batería Sin especificar. Sistema operativo Android 10. Como verás, la presentación llevada a cabo por Royole no estuvo enfocada en revelar todas las especificaciones del nuevo FlexPai 2. La compañía china principalmente habló de las características del móvil relacionadas con la tecnología plegable, de las cuales hablaremos a continuación. Pantalla más brillante y una bisagra más robusta

Royole ha hecho mucho énfasis en que el nuevo FlexPai 2 usa una pantalla plegable de 7,8 pulgadas con tecnología Cicada Wing FFD de tercera generación. Esta nueva tecnología ofrece un 50% más de brillo, un mayor contraste, una mejor calidad de imagen y un mejor desempeño háptico que la generación anterior. Además, permite que el radio de pliegue sea de tan solo 1 mm, frente a los 3 mm que tiene la pantalla del primer FlexPai.

De esa forma, el FlexPai 2 al cerrarse es más plano y compacto que su antecesor. Royole aclaró que esta tecnología de pantalla plegable también la usarán en el futuro otros fabricantes, como ZTE. Por otra parte, volviendo al FlexPai 2, este plegable cuenta con una bisagra mejorada “3S Hinge” que permite que el móvil se pueda doblar hasta 200000 veces.

Potencia y rapidez asegurada gracias al Snapdragon 865 y a las tecnologías LPDDR5 y UFS 3.0

Si bien Royole no reveló las especificaciones principales del FlexPai 2, si mencionó que tendrá las tecnologías más rápidas disponibles en cuanto a memoria. Esto es LPDDR5 para la RAM y UFS 3.0 para el almacenamiento. Además, incorporará el último procesador de gama alta de Qualcomm, el Snapdragon 865, junto con el módem Snapdragon X55 para la conectividad 5G.

Sabiendo todo eso, estamos seguros de que el FlexPai 2 será un móvil potente, aunque todavía no sepamos cuántos GB de RAM y almacenamiento tendrá. Por otro lado, se prevé que llegará con la última versión de Android, Android 10, pero con una capa de personalización adaptada a la pantalla plegable de este móvil.

Precio y disponibilidad del FlexPai 2

Si todo va bien, el nuevo FlexPai 2 llegará al mercado en el algún momento del segundo trimestre de este año. La empresa no tocó el tema del precio, pero, si consideramos el precio del primer FlexPai y de otros plegables más recientes, seguramente el FlexPai 2 valdrá 1000 euros como mínimo. Por otro lado, Royole anunció que firmaron un acuerdo con ZTE para colaborar en el uso de pantallas flexibles. Así que, posiblemente, este año o en 2021 veremos el primer plegable de ZTE basado en el FlexPai 2.

