La presentación de los POCO X6 y X6 Pro nos dejó a todos con la quijada en el suelo. Son dos móviles alucinantes que superan tranquilamente a la generación anterior, además de tener un superprecio. El POCO X6 Pro tiene papeletas para convertirse en una leyenda como el POCO X3 Pro, pero el POCO X6 estándar no se queda atrás.

Sin embargo, este dispositivo no está solo en el mercado y uno de sus rivales más fuertes está en casa: el Redmi Note 13 Pro. Para no pisarse entre ellos, generalmente los POCO apuntan a mayor potencia y mejor pantalla. Mientras, los Redmi Note se van por mejores cámaras y diseños. ¿Será que esto se mantiene así entre este par? Hoy compararemos al POCO X6 vs. Redmi Note 13 Pro para decirte cuál es mejor y cuál deberías comprarte. ¿Estás listo? ¡Vamos allá!

Tabla comparativa de especificaciones: POCO X6 vs. Redmi Note 13 Pro

Especificaciones POCO X6

Redmi Note 13 Pro 5G

Dimensiones y peso 161,2 x 74,3 x 8 mm. 181 gramos. 161,2 x 74,3 x 8 mm. 187 gramos. Pantalla 6,67″ 1,2K (2712 x 1220 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 HZ, brillo de 1200 nits (HBM), Dolby Vision, 68 mil millones de colores y protección Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 con gráfica Adreno 710. RAM 8 GB / 12 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en formato UFS 2.2. Cámara Trasera Triple: Principal de 64 MP (OV64B) con f/1.8, PDAF y OIS.

(OV64B) con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra Gran angular de 8 MP (IMX355) con f/2.2 y campo visual de 118º.

(IMX355) con f/2.2 y campo visual de 118º. Macro de 2 MP (OV02B10) con f/2.4. Flash LED y grabación en 4K @ 30 FPS. Triple: Principal de 200 MP (Samsung HP3) con f/1.7, PDAF multidireccional y OIS.

(Samsung HP3) con f/1.7, PDAF multidireccional y OIS. Ultra Gran angular de 8 MP (IMX355) con f/2.2 y campo visual de 118º.

(IMX355) con f/2.2 y campo visual de 118º. Macro de 2 MP (OV02B10) con f/2.4. Flash LED y grabación en 4K @ 30 FPS. Cámara Frontal 16 MP (sensor OV16AQ1) con f/2.4. Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, lector de huellas bajo la pantalla, NFC, infrarrojos, altavoces estéreo Hi-Res, jack de 3,5 mm para auriculares, audio inalámbrico Hi-Res, IP54 y USB-C. Batería 5100 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Precio Desde 299 €. Desde 399 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Diseños claramente similares, aunque cada uno apuntaría a un nicho de mercado un poco diferente

El Redmi Note 13 Pro es un móvil precioso que apunta a un público moderno y sobrio, aunque no por ello menos juvenil. Su módulo de cámaras nos encanta, especialmente con lo bien que se integra al resto de líneas rectas y esquinas redondeadas. Aparte, se acompaña con una paleta de colores que se adapta a cualquier gusto y situación.

Por su parte, el POCO X6 está claramente inspirado en el Redmi. De hecho, su única diferencia visual está en el característico parche negro que utiliza POCO en la trasera desde hace varias generaciones. Esto le otorga un poco de agresividad al dispositivo y lo orienta hacia un público más gamer, sin ser un terminal de ese tipo.

Más allá de eso, son dos gotas de agua, pues comparten sus otros elementos de diseño: mismas dimensiones, traseras de cristal (con una edición ‘Blanco Ártico’ hermosa), protección IP54 y lector biométrico bajo la pantalla. Asimismo, tienen altavoces estéreo y sonido inalámbrico de alta resolución, además del conector jack de 3,5 mm para los más puristas que usan auriculares cableados.

Con la pantalla lo tendrás fácil: el POCO X6 y el Redmi Note 13 Pro comparten el mismo panel

Como mencionamos arriba, lo común en los últimos años ha sido que los smartphones de POCO tengan mejores pantallas que los Redmi Note (o al menos más veloces). Sin embargo, con el POCO X6 y el Redmi Note 13 Pro esto no es así.

Los dos utilizan el mismo panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución de 2712 x 1220 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Como verás es una pantalla bastante completa, pero todavía hay cosas que debes saber de ella: tiene 68 mil millones de colores, un brillo pico de 1800 nits (excelente para la gama media) y certificación Dolby Vision.

Con el mismo rendimiento, RAM y almacenamiento, el POCO X6 pierde el sitial donde debería hacerse fuerte

Como mencionamos arriba, es esperable que los POCO tengan mayor potencia que los Redmi Note, pero este no es el caso. El POCO X6 y el Redmi Note 13 Pro comparten su mismo hardware interno y hasta el mismo software, así que puedes esperar un resultado similar. Eso sí, en el POCO esto un gran logro que no debe dejar de reseñarse, pues cuesta bastante menos que su contendiente.

Ambos llevan el Snapdragon 7s Gen 2 en su interior, un chip de gama media que ronda los 575.000 puntos en AnTuTu 10 y rinde para cualquier tipo de tarea (incluso jugar). Sí, puede que no sea gran cosa para un Snapdragon 7, una serie que ha sido fuertemente criticada por su inconsistencia de potencia. No obstante, eso es culpa de Qualcomm y no de Xiaomi.

Los POCO X6 y Redmi Note 13 Pro comparten las mismas versiones de RAM y almacenamiento para el mercado español: 8 GB + 256 GB y 12 GB + 512 GB. Sin embargo, el POCO X6 tiene una versión adicional de 12 GB + 256 GB. En todos los casos hay RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 2.2. Lo mismo sucede con el software, pues cuentan con Android 13 bajo MIUI 14. Eso sí, es cuestión de tiempo para dar el salto a Android 14 y HyperOS.

La cámara de 200 MP del Redmi Note 13 Pro es brutal y superior a la del POCO (aunque este último gana OIS)

Donde sí se cumplen las previsiones clásicas entre estas marcas es en las cámaras, pues el Redmi Note 13 Pro es superior en ese aspecto. El sensor Samsung HP3 de 200 MP usado en el Redmi Note es de los mejores en la gama media y supera cómodamente al OV64B de 64 MP del POCO.

Aparte, resulta que el Redmi tiene PDAF multidireccional, que es mejor que el PDAF estándar. Eso sí, ambos cuentan con OIS, quizás una de las mejoras más importantes recibidas por el POCO. Con el resto de las cámaras sí hay una paridad absoluta, pues son los mismos sensores y especificaciones:

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo visual de 118º. Sensor Sony IMX355.

con f/2.2 y campo visual de 118º. Sensor Sony IMX355. Macro de 2 MP con f/2.4 y sensor Omnivision OV02B10.

con f/2.4 y sensor Omnivision OV02B10. Cámara frontal del 16 MP con f/2.5 y sensor Omnivision OV16A1Q.

La batería del Redmi Note 13 Pro y POCO X6 es la misma, también su potencia de carga

Nos queda hablar del sistema energético de este par y debemos decir que no hay diferencia entre ellos. Ambos terminales apuestan por batería de 5100 mAh, así como carga rápida de 67 W. Tomando esto en cuenta y que son dos dispositivos ultrasimilares, no debería haber mejor autonomía en ninguno.

El Redmi Note 13 Pro es superior solo por su cámara, pero el precio le juega una mala pasada



Si te leíste toda la comparativa, entonces te habrás dado cuenta de que estos dos teléfonos son casi un calco el uno del otro. La única diferencia real entre ellos está en la cámara principal, que en el Redmi es de 200 MP y en el POCO de 64 MP. Eso obviamente pone por delante al Redmi Note 13 Pro.

Ahora bien, ¿qué pasa si hablamos de precios? Ahí la cosa cambia totalmente. El Redmi Note 13 Pro se vende desde 399 euros en su versión de 8 GB + 256 GB. Mientras, el POCO X6 está a la venta desde 299 euros para esa misma capacidad. Son 100 euros de diferencia entre uno y otro, solamente por una cámara de más MP.

¿Está justificada tal diferencia de precios? A nosotros nos parece que no y definitivamente nos quedaríamos con el POCO X6 si tuviésemos que elegir uno u otro. Ciertamente, tendremos una cámara más sencilla, pero ahora que tiene OIS la captura de fotos y vídeos será mucho mejor que antes. Aparte, esos 100 euros ahorrados los podremos usar en otras cosas, como unas buenas fundas, unos auriculares Bluetooth y hasta un mando para jugar.