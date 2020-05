Ahora que todos los fabricantes de móviles presentaron sus gama alta de 2020, nosotros seguimos enfrentándolos para saber cuál móvil es mejor opción. Unos días atrás comparamos al Realme X50 Pro 5G vs Poco F2 Pro, y antes de eso encaramos al Poco F2 Pro contra el Xiaomi Mi 10.

Ahora, es momento de otra contienda, comparamos el OnePlus 8 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro. ¿Cuál crees que será el mejor entre ambos? ¿Habrá sorpresa? Disfruta de esta comparativa y lo sabrás.

Comparativa entre el OnePlus 8 Pro y Xiaomi Mi 10 Pro: todas sus especificaciones

Estos móviles son los máximos exponentes de OnePlus y Xiaomi para la primera mitad de 2020. De esta manera, los dos equipan lo mejor que cada fabricante es capaz de ofrecer, y cuentan con especificaciones de primera línea. Antes de analizar los apartados más importantes te dejamos la ficha técnica de cada uno, de manera que vayas construyendo tu propio criterio desde ya:

Especificaciones OnePlus 8 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Dimensiones y peso 165,3 x 74,4 x 8,5 mm, 199 gramos. 162,6 x 74,8 x 9 mm, 208 gramos. Pantalla 6,78″ con resolución Quad HD+ (3168 x 1440), panel Fluid AMOLED, 513 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+. 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 y 12 GB LPDDR5. 8 y 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 y 256 GB UFS 3.0. 256 y 512 GB UFS 3.0. Cámara Trasera Cuádruple: 48 MP f/1.78 con PDAF y OIS + teleobjetivo de 8 MP f/2.4 con zoom óptico 3x, PDAF y OIS + ultra gran angular de 48MP f/2.2 con visión de 116º y PDAF + sensor de profundidad de 5 MP f/2.4. Cuádruple: 108 MP f/1.7 con PDAF y OIS + teleobjetivo de 8 MP f/2.0 con zoom óptico 2x y Dual Pixel AF + teleobjetivo de 12 MP f/2.0 con zoom híbrido 5x, PDAF y OIS + ultra gran angular de 20 MP f/2.2. Cámara Frontal 16 MP f/2.5. 20 MP f/2.0. Extras USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, protección IP68 y lector de huellas. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. Batería 4510 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W. 4500 mAh con carga rápida de 50W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W. Sistema Operativo Oxygen OS 10.0 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. Precio 909€ (8 GB + 128 GB). Desde 999€ (8 GB + 256 GB).

Las pequeñas diferencias de diseño ponen adelante al OnePlus 8 Pro

Tanto el OnePlus 8 Pro como el Xiaomi Mi 10 Pro son muy parecidos entre sí, sus fabricantes los equipan con los mejores materiales, así como un diseño de gran calidad. Ambos cuentan con un cuerpo fabricado en vidrio, marcos de aluminio, y una pantalla de diseño curvo.

Igualmente, los dos llegan con colores brillantes, aunque los del OnePlus son más vibrantes, mientras que los del Mi 10 Pro son más sobrios. Asimismo, ambos apuestan por un módulo de cámaras en vertical, y una perforación de pantalla para la cámara frontal.

Ambos dispositivos están muy bien, sin embargo, las pequeñas diferencias entre uno y otro ponen la balanza a favor del OnePlus 8 Pro. En principio, los marcos son más reducidos en el One Plus 8 Pro, aparte, la ubicación central de las cámaras traseras le aportan simetría. Y además de eso, el OnePlus cuenta con protección IP68 contra polvo y agua.

La pantalla del OnePlus 8 Pro mejora con creces a la del Xiaomi Mi 10 Pro

El único apartado donde hay una marcada diferencia entre estos móviles es en la pantalla, y OnePlus se lleva la palma. El panel Fluid AMOLED del OnePlus 8 no solo tiene una resolución Quad HD+, sino que también alcanza una velocidad de actualización de 120Hz. Si con eso no te bastara, la pantalla del OnePlus 8 Pro tiene un brillo máximo de 1300 nits.

Mientras, el Xiaomi Mi 10 Pro no es que sea cojo de pantalla, pues sus especificaciones también son excelentes, pero aquí buscamos al mejor entre ambos. Así, el Mi 10 Pro equipa un panel Super AMOLED con resolución Full HD+, y tasa de refresco de 90 Hz, nada mal, ciertamente. ¿Y el brillo máximo? 500 nits para el Mi 10 Pro, una cifra que se queda muy atrás respecto al One Plus.

Ambos cuentan con certificación HDR10+. También es cierto que algunos usuarios del OnePlus 8 Pro han reportado problemas con la pantalla, pero la compañía se hará cargo completamente.

Las cámaras: el OnePlus 8 tiene el mejor sensor gran angular, pero el Mi 10 Pro destaca con un sensor de 108 MP

Llegamos a uno de los apartados más importantes en estos niveles de mercado, las cámaras. En pleno 2020, un buque insignia sin una buena cámara no tiene oportunidad de nada. Por suerte, tanto el OnePlus como el Xiaomi cuentan con cámaras excelentes, y cada uno es grandioso en algo, así que damos un empate.

El OnePlus 8 Pro equipa cuatro cámaras traseras, lideradas por un sensor principal de 48 MP con PDAF omnidireccional y OIS. Luego, se añade un sensor teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x, PDAF y OIS. Seguidamente llega la estrella del OnePlus 8 Pro, su cámara ultra gran angular de 48 MP con visión de 116 grados y PDAF. Este sensor es una delicia en todo sentido, y con él serás el rey de las fotografías que deben cubrir grandes planos. Por último, el OnePlus 8 equipa un sensor de profundidad de 5 MP.

Por su parte, el Xiaomi Mi 10 Pro también equipa cuatro cámaras traseras, pero destaca en las fotos con zoom y en las grandes resoluciones. De esta forma, el sensor de 108 MP con PDAF y IOS del Mi 10 Pro es su principal arma, y es excelente. Además, llega con doble sensor teleobjetivo, algo que se ve poco actualmente. Uno es un sensor de 12 MP con zoom óptico 2x y Dual Pixel AF, y el otro teleobjetivo es de 8 MP con zoom híbrido 5x, PDAF y OIS. Por último, el Mi 10 Pro equipa un ultra gran angular de 20 MP.

¿Y las cámaras para selfies las olvidamos? Obviamente que no. En este punto gana el Xiaomi Mi 10 Pro con una cámara frontal de 20 MP, pero el OnePlus 8 Pro le sigue de cerca con 16 MP.

El OnePlus 8 Pro y el Xiaomi Mi 10 Pro son unas bestias en rendimiento, y conectividad

Honestamente, es imposible dar un veredicto en temas de rendimiento. Ambos son móviles con un rendimiento excepcional para cualquier tarea, y sus especificaciones son idénticas. De hecho, la única diferencia en rendimiento la marcará la optimización de cada fabricante para MIUI (Xiaomi) u OxygenOS (OnePlus).

Ambos cuentan con un Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650 como motor, así como RAM en formato LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.0. Los dos llegan en capacidades de 8 y 12 GB de RAM. Sin embargo, el almacenamiento interno del OnePlus 8 es de 128 o 256 GB, mientras que el del Xiaomi es de 256 o 512 GB.

En lo que a conectividad refiere, la inclusión del SD865 hace que ambos móviles sean compatibles con la nueva red 5G. Ambos tienen WiFI AX de doble banda, lector de huellas debajo de la pantalla, NFC, GPS + GLONASS y algunas otras cosillas. En lo único que se aventaja el Xiaomi Mi 10 Pro es que cuenta con puerto infrarrojo.

Batería similar, pero el Xiaomi Mi 10 Pro tiene mejor sistema de carga

Otro apartado donde existen ciertas similitudes entre estos móviles es en el energético. El OnePlus 8 Pro tiene una batería de 4510 mAh de capacidad, y llega con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W.

Por su parte, el Xiaomi Mi 10 Pro cuenta con una batería de 4500 mAh, una diferencia que es ciertamente marginal. En algo que sí supera al OnePlus es en la carga rápida cableada, ya que el Xiaomi Mi 10 Pro tiene una increíble carga rápida de 50W. Mientras, la carga inalámbrica de 30W repite, así como la carga inalámbrica inversa de 5W.

¿Es mejor el OnePlus 8 Pro o el Xiaomi Mi 10 Pro?

Llegamos al final de la comparativa y solo nos queda dar un veredicto sobre cuál de estos dos móviles es mejor. Sin embargo, falta hablar del precio, y nuevamente nos encontramos ante una diatriba, porque son muy similares.

El Xiaomi Mi 10 Pro está disponible en Amazon por 999 euros en su versión de 8 GB + 256 GB. Es el más costoso de los dos, pero llega con una Mi Band 3 y unos auriculares Mi True Wireless Earphone 2 de regalo. Estos dos dispositivos extras son un gran incentivo, que además nivelan un poco la situación. Nos parece la mejor opción si eres aficionado a la fotografía móvil.

El OnePlus 8 Pro está a la venta en Amazon por 909 euros para la versión de 8 GB + 128 GB. Son 90 euros de diferencia, pero llega sin regalos extra, y la mitad de almacenamiento. Aun así, sigue siendo un móvil fantástico, que a nivel general supera al Xiaomi. Sin dudarlo sería nuestra recomendación si lo tuyo es el consumo de contenido multimedia y juegos, esa pantalla lo vale todo.

Te dejamos los enlaces para que los compres ahora mismo al mejor precio, con envío desde España y dos años de garantía:

En realidad, estos dos móviles son increíbles en todo sentido, y con cualquiera de los dos disfrutarás muchísimo. Además, ambos dispositivos son topes de gama, así que las actualizaciones estarán aseguradas por un buen tiempo. ¿Con cuál móvil te quedarías tú?