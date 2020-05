Xiaomi está en su punto más alto y no solo con su marca principal, sus submarcas están más fuertes que nunca y sacando alternativas realmente interesantes. De hecho, compiten con ellos mismos. El nuevo Poco F2 Pro puede ser una gran alternativa al Xiaomi Mi 10, ¿no crees?

Son dos móviles que, si bien se enfocan en usuarios diferentes, comparten muchas de sus características. A fin de cuentas es la evolución de la comparativa del Mi 9 vs Mi 9T Pro, recuerda que este Poco F2 Pro es el K30 Pro en China.

Tabla comparativa entre el Xiaomi Mi 10 y el Poco F2 Pro

Lo primero que haremos antes de centrarnos en los apartados más importantes es dejaros con una tabla comparativa con todas las especificaciones de cada modelo. Es una de las maneras más rápidas y efectivas de ver todas las diferencias de hardware, echa un vistazo:

Especificaciones Xiaomi Mi 10 PocoPhone F2 Pro Dimensiones y peso 162,6 x 74,8 x 8,96 mm y

208 gramos. 163,3 x 75,4 mm x 8,9 mm y 218 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ con panel AMOLED y 90 Hz. Soporta HDR10+. Protegida con Gorilla Glass 5. 6,7″ Full HD+ con panel AMOLED y 60 Hz. Soporta HDR10+. Protegida con Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 865. Con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865. Con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB LPDDR5. 6 GB LPDDR4X o 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.0 sin microSD. 128 GB o 256 GB UFS 3.1 sin microSD. Cámara Trasera Cuádruple: 108 MP f/1.69 con 7 elementos y OIS + gran angular de 13 MP f/2.2, macro de 2 MP f/2.4 y sensor de profundidad 2 MP f/2.4. Cuádruple: 64 MP f/1,7 con 6 elementos y EIS, gran angular de 13 MP f/2.4, macro de 5 MP f/2.2 y sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Cámara Frontal 20 MP f/2.0 20 MP f/3,4, que se oculta en un Pop-Up. Conectividad WiFi 6 de doble banda, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Dual GPS y USB-C. WiFi 6 de doble banda, 5G, Bluetooth 5.1, emisor de infrarrojos, jack de audio, NFC, Dual GPS y USB-C. Batería 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 10W. 4700 mAh con carga rápida a 30W. Sistema operativo MIUI 11 con Android 10. MIUI 11 personalizado por Poco con Android 10.

El diseño y pantalla del Mi 10 y el F2 Pro es bastante diferente

Estos dos apartados son realmente diferentes y no tienen nada que ver, lo único que tienen en común son los materiales: cristal y un chasis de metal. El Xiaomi Mi 10 tiene un agujero en pantalla, bordes curvados, cámaras centradas y el cristal trasero brillante. El Poco, por su parte, tiene cámara pop-up, bordes 2.5D, una cámara en una isla en forma de círculo y el cristal trasero mate.

Esto ya es cuestión de gustos personales, a nosotros nos llama más el Poco por tener los bordes estándar (nos gustan más y es más sencillo a la hora de poner un protector de pantalla) y la cámara escondida (más privacidad y sin molestias en la pantalla). También es un poco más grande… Elige el que más te guste, ninguno te defraudará.

Hay un detalle en el que hay que darle la palma al Mi 10: su pantalla a 90 Hz. Ambos paneles son muy parecidos pero tener esta tasa de refresco es un cambio importante, ya que la experiencia cambia un poco.

Potencia de sobra para los dos

No nos vamos a explayar mucho… Ambos llevan el Snapdragon 865 y rendirán de lujo por muchos años. El Mi 10 lleva algo más de RAM en su modelo base y es más rápida, el Poco tiene su almacenamiento interno UFS 3.1 (casi no hay diferencia) y tener la pantalla a 60 Hz hace que siempre sean estables los 60 FPS. Vamos, que la diferencia de rendimiento es mínima y no es algo en lo que centrarse. De hecho, en realidad el Poco es algo más rápido.

El Xiaomi Mi 10 tiene mejores cámaras, pero no por mucho

En lo que respecta a sus cámaras el Mi 10 nos dará una mejor experiencia, sobre todo gracias a la lente principal. Nos encontramos con el sensor de 108 MP que nos dará más detalle en algunas situaciones y, sobre todo, valoramos la inclusión del estabilizador OIS frente al EIS.

El gran angular del Mi 10 tiene una apertura focal más grande (más luz en zonas de poca iluminación) y el Poco… gana en su sensor macro, es bastante mejor. Tampoco pensamos que sea una diferencia grande pero oye, saca puntos en este aspecto.

El vídeo del Mi 10 también es mejor en casi todas las situaciones y sus micrófonos están algo más cuidados. En general podemos decir que este móvil es para usuarios que hacen fotos o vídeos todo el rato con el móvil y quieren que queden perfectos.

Batería pareja, pero el Mi 10 gana

La batería, en amperaje bruto, es prácticamente igual y hay un ganador claro simplemente por el hecho de tener carga inalámbrica y, además, a 30 W. Esta inclusión nunca está demás y siempre la vamos a acoger con los brazos abiertos, una vez la pruebas ya no hay vuelta atrás.

También tenemos que decir las cosas como son, el Poco seguramente haga unos minutos más de uso por su pantalla a 60 Hz y bueno, en la carga por cable, la velocidad es literalmente la misma. Antes de seguir con el precio debemos decir que este móvil tiene jack de audio 3.5 mm y emisor de infrarrojos, algo que también nos encanta y tendrás que valorar por ti mismo.

Una diferencia de precio importante entre el Xiaomi Mi 10 y el Poco F2 Pro

El PocoPhone F2 Pro vale más la pena por su precio, no hay más. Tiene todo lo importante y te irá muy bien en tu día a día. Ahora bien, si tienes un poco más de dinero el Mi 10 es una opción excelente y más desde Amazon. Tiene detalles como la carga inalámbrica o la cámara por lo que es factible pagar un poco más.

Realmente cualquiera de los dos te irá bien, todo depende del dinero que estés dispuesto a gastarte. Recuerda que desde el enlace de arriba puedes comprar el nuevo Poco F2 Pro por 466 euros desde Gearbest sin tener que esperar a que lo lancen oficialmente en España. 😉