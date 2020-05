No es la primera vez que los paneles de OnePlus han dado algún problema en el pasado. Parece que no terminan de dar con la tecla y resulta que su nuevo tope de gama, el OnePlus 8 Pro, tiene algunos problemas con la suya. Aun así no todo es malo: si tu problema persiste te darán una nueva unidad.

En este artículo te contaremos todo lo que han dicho al respecto, cómo son los defectos y lo que han hecho. Todo en un mismo sitio, ya sabes, ¡sigue leyendo!

OnePlus te dará un nuevo 8 Pro si tu pantalla sigue funcionando mal

Los problemas en cuestión son bastante importantes y es algo inaceptable en un panel, en principio, de este nivel. Está bien que sea de 6,78″ QHD+ (3168 x 1440) con AMOLED, con relación de aspecto 19,8:9, sensor de huellas debajo de la pantalla, HDR10+, tasa de refresco de 120 Hz, 1300 nits de luminosidad… Pero de qué sirve si falla en cosas básicas.

El resumen rápido es que algunas de las primeras unidades tenían un tinte verde y no mostraban bien los negros. Esto es debido a que los paneles OLED, al funcionar de manera orgánica, a veces pueden tener problemas como estos. OnePlus lanzó una actualización (Oxygen OS 10.5.6) para solucionar el tinte verde, pero solo eso.

Los otros inconvenientes parece que directamente son hardware y no hay manera de arreglarlo mediante actualizaciones, algo que ya nos olíamos. Si eres uno de los afectados no te preocupes, tenemos buenas noticias.

OnePlus está reaccionando bien

Esta marca nos gusta por cosas como esta, y otras como su política de actualizaciones, y es que suele reaccionar bien a este tipo de problemas. No deberían haberlos tenido (ya tienen bastante trayectoria a decir verdad) pero las opciones que se le dan a un usuario de Reddit confirma que no están mirando a otro lado.

Mandarlo a la garantía y que te lo reparen de forma gratuita.

Devolverlo y obtener un reembolso completo.

completo. Pedir un móvil totalmente nuevo y devolver el anterior.

Dentro de lo malo oye, al menos te ha pasado en una compañía como OnePlus. ¿Qué te parecen estas opciones? ¿Crees que han reaccionado bien? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.

Fuente | Gizmo China