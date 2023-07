Después de meses de rumores y varias semanas de filtraciones, el Nothing Phone (2) es una realidad. La segunda generación se pasa formalmente a la gama alta y Nothing nos propone un dispositivo más potente, con mejor pantalla y autonomía que el original.

Sin embargo, vale la pena preguntarse ¿qué tan grande ha sido el salto? Muchos se quejaron de que el Nothing Phone (1) usó un procesador de gama media, ¿el Nothing Phone (2) sí cumple con las expectativas? Ponemos cara a cara ambas generaciones en una comparativa para averiguar qué tanto evolucionó el Nothing Phone (2) vs. el Nothing Phone (1).

Tabla comparativa de especificaciones: Nothing Phone (1) vs. Nothing Phone (2)

Especificaciones Nothing Phone (2)

Nothing Phone (1)

Dimensiones y peso 162,1 x 76,4 x 8,6 mm. 201,2 gramos. 159,2 x 75,8 x 8,3 mm. 193,5 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel LTPO OLED, tasa de refresco variable entre 1 a 120 Hz, frecuencia táctil de 240 Hz, 396 ppi, brillo máximo de 1600 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), panel OLED, tasa de refresco variable entre 60 y 120 Hz, frecuencia táctil de 240 Hz, 402 ppi, brillo máximo de 1200 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. Qualcomm Snapdragon 778G+ con gráfica Adreno 642L. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 3.1. 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF, OIS, EIS y HDR.

con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF, OIS, EIS y HDR. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque macro a solo 4 cm. Graba en 4K a 60 FPS o en 1080p a 60 FPS. Doble: Principal de 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX766, PDAF, OIS, EIS y HDR.

con f/1.88, sensor Sony IMX766, PDAF, OIS, EIS y HDR. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque macro a solo 4 cm. Graba en 4K a 30 FPS o en 1080p a 60 FPS. Cámara Frontal 32 MP con f/2.45 y sensor Sony IMX615. 16 MP con f/2.2 y sensor Sony IMX471. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial y luces LED «Glyph Interface». USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP53, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial y luces LED «Glyph Interface». Batería 4700 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. 4500 mAh con carga rápida de 33 W y carga inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 13 bajo Nothing OS 2.0. Android 12 bajo Nothing OS (actualizable a Android 13). Precio Desde 649 €. Desde 469 € (Lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Nothing Phone (2) tiene un diseño y pantalla que refinan la propuesta del Phone (1)

Si no fuese por la diferencia de tamaños, difícilmente sabrías diferenciar al Phone (2) y Phone (1), porque son increíblemente parecidos entre ellos. De hecho, fácilmente podría hacerse una analogía con los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, donde el tamaño es el principal elemento visual diferenciador.

Sin embargo, eso no significa que estos móviles sean idénticos, pues sí que hay diferencias tanto en el diseño como en la pantalla. Eso sí, en líneas generales, la marca decidió mantener los elementos más característicos de la primera generación y mejorarlos para la segunda. ¿Qué cosas cambian y sirven para diferenciarlos? Estas:

El Nothing Phone (2) es ligeramente más grande y grueso que el Phone (1).

que el Phone (1). El diseño de la interfaz Glyph es el mismo, pero en el Phone (2) se divide en más secciones para aumentar la cantidad de patrones que pueden usarse como notificaciones luminosas.

De la mano con lo anterior, la trasera del Phone (2) recibe un sensor de luminosidad que se encargará de calibrar el brillo de los LEDs automáticamente.

que se encargará de calibrar el brillo de los LEDs automáticamente. La interfaz Glyph ahora es compatible con muchas más funcionalidades (indicador de volumen, de carga, temporizador y más), también con apps de terceros.

El Phone (2) cuenta con protección IP54 , mientras que el Phone (1) tiene protección IP53 de menor grado.

, mientras que el Phone (1) tiene protección IP53 de menor grado. La pantalla del Phone (2) es más grande (6,7” vs. 6,55”) y más brillante (1600 nits vs. 1200 nits), pero mantiene la resolución.

y más brillante (1600 nits vs. 1200 nits), pero mantiene la resolución. Aunque ambos tienen pantallas con tasa de refresco de 120 Hz, el panel del Phone (2) es compatible con LTPO que permite adaptarla automáticamente entre 1 y 120 Hz para ahorrar energía.

Como verás, son cambios que parecen pequeños, pero ciertamente hacen una diferencia. ¿Son suficientes para elegir uno u otro modelo? Probablemente no, pero lo que viene a continuación sí.

El Nothing Phone (2) se ríe de la potencia del Phone (1) y también mejora su batería

El gran cambio generacional entre este par de dispositivos está en su procesador, ya que el Phone (2) sí que es un móvil de gama alta en toda regla. Desde hace tiempo sabíamos que este terminal llevaría el Snapdragon 8+ Gen 1 en su interior, un chip muy superior al Snapdragon 778G+ del Phone (1).

Puede que no sea el Snapdragon 8 Gen 2 o el Dimensity 9200+, que son los chips más potentes actualmente, pero el Snapdragon 8+ Gen 1 sigue siendo un campeón. Ahora bien, ¿qué tanta es la diferencia de rendimiento entre este par? Para decírtelo de forma resumida: el Nothing Phone (2) es el doble de potente que el Nothing Phone (1). ¿No te parece esto un salto alucinante? A nosotros sí. Igualmente, te dejamos un gráfico comparativo con sus puntuaciones en AnTuTu (el resto te las debemos para futuras comparativas):

Por cierto, ambos dispositivos cuentan con versiones de 8 y 12 GB de RAM LPDDR5, así como almacenamiento UFS 3.1 de 128 y 256 GB. No obstante, el Phone (2) estrena almacenamiento de 512 GB.

En lo mismo, ambos teléfonos tienen prometidos tres años de actualizaciones de Android, pero el Phone (2) obviamente cuenta con ventaja. No solo llega directamente con Android 13 y Nothing OS 2.0, también tiene un año extra de soporte por haberse lanzado en 2023 y no en 2022.

¿Y qué pasa con la batería y sistemas de carga de este par? Ambos tienen los mismos 15 W de potencia para carga inalámbrica y carga inversa inalámbrica de 5 W. Sin embargo, el Phone (2) ofrece mejoras en su batería (4700 mAh vs. 4500 mAh) y en su carga rápida cableada (45 W vs. 33 W).

Las cámaras traseras parecen las mismas, pero no lo son. Tampoco el sensor frontal

Aunque ambas cámaras traseras del Phone (2) son de 50 MP como en el Phone (1), lo cierto es que hay un cambio importante. El sensor ultra gran angular de 50 MP sigue siendo el mismo Samsung JN1 con visión de 114º y autoenfoque, pero la cámara principal no.

El Nothing Phone (1) lleva el genial Sony IMX766 que rinde muy bien. No obstante, el Phone (2) equipa el Sony IMX890, un sensor de calidad superior que está presente en móviles icónicos como los OnePlus 11, Realme GT Neo5 o el OPPO Find X6.

Este sensor no solo tiene un mejor manejo de la luz, especialmente en condiciones donde escasea. También es capaz de grabar vídeos en 4K a 60 fps, mientras que el del Phone (1) solamente llegaba a 30 fps.

Por su parte, la cámara frontal sí recibe una mejora evidente para cualquier persona al pasar de 16 MP a 32 MP en el Phone (2). Pero ¿no es que los MP no lo son todo en fotografía? Es verdad, pero en este caso también estamos hablamos de un mejor sensor. El Phone (1) lleva un Sony IMX471 que es bastante cumplidor, pero el Phone (2) apuesta por un Sony IMX615 mucho más completo y de mayor tamaño.

Sí, espera mejores fotos y vídeos con el nuevo Nothing Phone (2).

Conclusiones: el Nothing Phone (2) es una evolución superlativa, pero ¿lo vale?

Luego de leer esta comparativa estamos seguros de que piensas que el Nothing Phone (2) representa un salto bien importante respecto a su antecesor. Sin embargo, todas estas mejoras tienen un precio y ciertamente el aumento es sustancial.

El Nothing Phone (1) originalmente partía en los 469 €, pero ya es común verlo por unos 380 € (casi un 20% menos). Mientras, el Nothing Phone (2) se venderá desde 649 € en su versión base. Es una diferencia de 270 € entre ambos, ya que el Phone (2) cuesta cerca de un 70% más que el Phone (1). ¿Vale esa diferencia? En nuestra opinión, definitivamente sí.

Estamos hablando de un móvil el doble de potente, con mejor pantalla, un sistema de notificaciones mucho más completo, un año extra de soporte, mejor batería y hasta mejores cámaras. El Nothing Phone (2) mejora en todo al Nothing Phone (1), ¿qué más justificaciones necesitas?

Ahora, si lo comparamos contra otros rivales, quizás la cosa cambie. ¿Contra cuál pondrías a competir al Nothing Phone (2)?