Aunque la adopción de la tecnología 5G aún es lenta, los fabricantes de móviles la han ido impulsando poco a poco. Ya no es necesario comprarse el mejor móvil de una compañía para tener 5G, porque las opciones en la gama media cada vez son más.

Sin embargo, la búsqueda del mejor gama media con 5G no es tarea sencilla tampoco, y por eso hemos decidido ayudarte. Reunimos tres de los mejores móviles con 5G que puedes comprar en este momento para compararlos, ¿cuáles? El Moto G 5G Plus vs Xiaomi Mi 10 Lite vs Realme X50 5G. ¿Estás preparado para conocer al mejor?

Tabla de especificaciones: Moto G 5G Plus vs Xiaomi Mi 10 Lite vs Realme X50 5G ¿cuál es el mejor?

Los móviles de esta comparativa son de los mejores en la gama media de sus fabricantes. Todos son excelentes, y de hecho bastante parecidos, por lo que los pequeños detalles marcarán la diferencia. Estas son sus fichas técnicas, para que vayas formando tu propio criterio sobre cuál móvil es el mejor:

Especificaciones Moto G 5G Plus

Xiaomi Mi 10 Lite

Realme X50 5G

Dimensiones y peso 168 x 74 x 9 mm, 207 gramos. 163,1 x 74,7 x 7,98 mm, 192 gramos. 163,8 × 75,8 × 8,9 mm, 202 gramos. Pantalla 6,7″ con resolución Full HD+ (2520 x 1080), panel IPS, 409 ppi, ratio 21:9, frecuencia de actualización de 90Hz y HDR10. 6,57″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), panel AMOLED, 401 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 60Hz, HDR10+ y certificación TÜV Rheinland Eye Comfort. 6,57″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), panel IPS, 401 ppi, ratio 20:9 y frecuencia de actualización de 120Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 765 con gráfica Adreno 620.

Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. RAM 4 o 6 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB o 128 GB UFS 2.1 (ampliable) 64 GB, 128 GB o 256 GB UFS 2.1. 128 GB UFS 2.1 Cámara Trasera Cuádruple: 48 MP f/1.7 con PDAF + gran angular de 8 MP f/2.2 con visión de 118º + macro de 5 MP f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.2. Cuádruple: 48 MP f/1.8 con PDAF + gran angular de 8 MP f/2.2 con visión de 120º + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Cuádruple: 48 MP f/1.8 con PDAF + gran angular de 8 MP f/2.3 + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Cámara Frontal Doble: 16 MP f/2.0 + gran angular 8 MP f/2.2. 16 MP f/2.5. Doble: 16 MP f/2.0 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Conectividad USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, Radio FM, lector de huellas y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, puerto infrarrojo, lector de huellas y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1 y lector de huellas. Batería 5000 mAh con carga rápida de 20W. 4160 mAh con carga rápida de 20W. 4200 mAh con carga rápida de 30W. Sistema Operativo Android 10. MIUI 11 con Android 10. Realme UI con Android 10. Precio 349€ (4 GB + 64 GB). 350€ (6 GB + 64 GB). 350€ (6 GB + 128 GB).

El Realme X50 5G se lleva la corona del diseño, aunque en una batalla muy reñida

Cada móvil se destaca en un área específica del diseño, mientras que en otras no tanto, lo que complica mucho el dar un veredicto. Por ejemplo, el Moto nos gusta por su frontal con doble perforación de pantalla, su resistente al agua y su forma más alargada. No obstante, su trasera de plástico y un módulo de cámaras bastante soso le hacen perder muchos puntos.

Mientras, el Xiaomi destaca con un módulo de cámaras muy llamativo y una trasera de cristal, pero la elección de un notch para la cámara frontal es algo del pasado. El Realme X50 5G pasa por algo similar, su módulo de cámara vertical está un poco desfasado, aunque igual se ve bastante bien. ¿Por qué nos quedamos con él? Porque su única pega no está tan mal, y además el cuerpo del Realme X50 también es de cristal y tiene pantalla perforada.

¿Cuál móvil tiene la mejor pantalla? Depende de si quieres mejor calidad de imagen o velocidad

En lo que a pantallas respecta, todos tienen paneles Full HD+, pero la disyuntiva se sitúa entre el Xiaomi y el Realme. Por una parte, el Mi 10 Lite tiene un panel AMOLED con HDR10+. Esto le asegura un mejor contraste, calidad de imagen y colores mucho más vivos respecto a sus rivales. No obstante, no es pantalla más rápida, aunque es interesante que cuente con protección TÜV Rheinland Eye Comfort contra la luz azul.

Si prefieres una mejor tasa de refresco, la pantalla del Realme X50 5G es de 120 Hz. Esta velocidad es digna de los mejores móviles gamers, aunque al ser un panel IPS tendrá una calidad de imagen bastante normal. Por último está el Moto G 5G Plus, con una pantalla IPS de 90 Hz y HDR10. Es una opción muy balanceada, pero realmente no destaca demasiado.

El Xiaomi Mi 10 Lite ofrece el mejor balance de rendimiento, pero por un detalle mínimo

El oro se lo entregamos al Xiaomi Mi 10 Lite gracias a que tiene una versión de 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.1, pero por poco más. Su registro en AnTuTu es de 330.587 puntos para su modelo base, y gran parte de la responsabilidad recae sobre su Snapdragon 765G.

El Realme X50 5G tiene exactamente la misma puntuación en AnTuTu, por lo que hablaríamos de un empate técnico. Esto se debe a que comparte el mismo procesador que el Xiaomi, así como formatos de RAM y almacenamiento. Sin embargo, aunque ofrece una versión de 8 GB de RAM, el almacenamiento interno es de 128 GB.

Por último está una vez más el Motorola, pero debemos hacerle una mención especial. Aunque cuenta con un máximo de 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y un Snapdragon 765 estándar, su rendimiento está muy cerca del de sus rivales. En AnTuTu, el Motorola maneja un registro medio de 325000 puntos, una diferencia marginal aun cuando el 765G es técnicamente 20% más potente en IA y gráficos que el 765. ¿Cómo lo logra? Pues utilizando Android 10 stock, un sistema libre de bloatware.

Las mejores cámaras de la gama media con 5G las tiene el Moto G 5G Plus, al menos sobre el papel

Los tres móviles son técnicamente excelentes para salir a tomar fotos de todo tipo, así que no tendrás de qué preocuparte, pero tienen sus diferencias.

Sobre el papel, el Motorola tiene un sensor principal de 48 MP con mejor apertura que los otros (f/1.7 vs f/1.8). Esto es algo que se repite con su sensor macro de 5 MP f/2.2 y el de profundidad de 2 MP f/2.2. Además, cuenta con un ultra gran angular de 8 MP f/2.2 con visión de 118º. En las cámaras frontales también repite como el mejor, ya que tiene un sensor de 16 MP f/2.0 y un ultra gran angular de 8 MP f/2.2.

El puesto de plata es para el Realme X50 5G con cuatro cámaras traseras divididas en: un sensor principal de 48 MP f/1.8 + ultra gran angular de 8MP f/2.3 + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. En el frontal ofrece un sensor de 16 MP f/2.0 y otro auxiliar de 2 MP f/2.4.

Por último estaría el Mi 10 Lite, también con cuádruple cámara trasera, pero divididas así: principal de 48 MP f/1.8 + ultra gran angular de 8 MP f/2.2 con visión de 120º + macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. No obstante, tiene una sola cámara para selfies de 16 MP f/2.5.

La mejor batería es del Motorola, pero el mejor sistema de carga es del Realme

El único apartado donde puede haber una diferencia notable entre estos móviles es el de la energía. Por una parte, el Moto G 5G Plus ofrece la mejor batería, con una capacidad de 5000 mAh, acompañada de un sistema de carga rápida de 20W.

Sin embargo, el mejor sistema de alimentación es el del Realme X50 5G, con cargar rápida de 30W, y una batería de 4200 mAh. De último queda una vez más el Xiaomi Mi 10 Lite, con 4160 mAh de batería y carga de 20W.

¿Cuál es el mejor gama media con 5G del mercado? El Realme X50 5G, aunque los otros no se quedan atrás

Con móviles tan parecidos entre sí, dar un veredicto absoluto es prácticamente imposible, porque incluso hasta su velocidad de navegación en 5G es la misma. Estos tres móviles son fantásticos en todo sentido, no habrá aplicación o juego alguno que se les resista y seguro que seguirán rindiendo muy bien en 2 o 3 años.

Sin embargo, hay que dar un ganador, y para nosotros es el Realme X50 5G. ¿Nuestras razones? Tiene la pantalla más veloz, un rendimiento idéntico al del Xiaomi, doble cámara frontal como el Motorola, y una carga rápida más potente. Además, con un precio de partida de 340 euros, supera por poco a sus rivales que parten de los 350 euros.

El Mi 10 Lite y el Moto G 5G Plus no son malos en lo absoluto, pero por pequeños detalles se retrasan un poco respecto al Realme. Aun así, la diferencia entre estos tres móviles es marginal, y cualquiera que te lleves a casa te dejará muy contento.

¿Estás listo para pasarte a la nueva red 5G? Seguro que sí, a menos que seas de los que cree que aún no es buen momento para comprar un móvil con 5G.