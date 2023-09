Los nuevos iPhone 15 probablemente sean una de las generaciones más importantes en toda la historia de estos dispositivos. Además de dejar atrás el conector Lightning, Apple decidió introducir mejoras que hacen de los nuevos iPhone unos móviles más apetecibles que en años anteriores. Tanto que el iPhone 15 Pro Max ya arrolló al Galaxy S23 Ultra, como pudimos ver en su comparativa. ¿Pasará lo mismo con los modelos estándar? Sí, ciertamente los iPhone 15 y 15 Plus tienen algunos detalles que les juegan en contra, pero lo compensan bastante bien con otras cosas.

Sin embargo, la mejor forma de determinar qué tan bien lo hizo Apple con estos smartphones es comparándolos con sus rivales, ¿cierto? Es justamente lo que haremos a continuación, pues comparamos el Apple iPhone 15 vs. Samsung Galaxy S23 vs. Nothing Phone (2).

Y si te preguntas, ¿qué pasa con los modelos Plus? Tanto el Galaxy como el iPhone los tienen, pero las únicas diferencias están en la pantalla y la batería, que son ligeramente más grandes. El resto es igual, así que esta comparativa te valdrá incluso para eso si es que quieres un móvil de mayores dimensiones. Claro, tendrás que pagar un extra por ello.

Tabla comparativa de especificaciones: Apple iPhone 15 vs. Samsung Galaxy S23 vs. Nothing Phone (2)

Especificaciones Apple iPhone 15

Samsung Galaxy S23

Nothing Phone (2)

Dimensiones y peso 147,6 x 71,6 x 7,8 mm. 171 gramos. Marcos de aluminio y trasera de cristal. 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. 168 gramos. Marcos de aluminio y trasera de cristal. 162,1 x 76,4 x 8,6 mm. 201,2 gramos. Marcos de aluminio y trasera de cristal. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2556 x 1179 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco de 60 Hz, 461 ppi, brillo máximo de 2000 nits, HDR10, Dolby Vision y protección Ceramic Shield Glass. 6,1″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, 425 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus 2. 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), 394 ppi, brillo máximo de 1600 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. Procesador Apple A16 Bionic (4 nm) con gráfica Apple de 5 núcleos Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con gráfica Adreno 740. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con gráfica Adreno 730. RAM 6 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5X. 8 / 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB, 256 GB o 512 GB (NVMe). 128 GB o 256 GB (UFS 4.0). 128 GB, 256 GB o 512 GB (UFS 3.1). Cámara Trasera Doble: Cámara principal de 48 MP con f/1.6, sensor Sony personalizado, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS.

con f/1.6, sensor Sony personalizado, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.4 y campo visual de 120º. Flash LED y grabación en 4K @ 60 fps. Triple: Cámara principal de 50 MP con f/1.8, sensor Samsung GN5, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.8, sensor Samsung GN5, Dual Pixel AF y OIS. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, PDAF y zoom óptico de 3x.

con f/2.4, PDAF y zoom óptico de 3x. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 120º. Flash LED y grabación en 4K @ 60 fps u 8K @ 30 fps. Doble: C´mara principal de 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF y OIS.

con f/1.88, sensor Sony IMX890, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, campo visual de 114º y enfoque macro a solo 4 cm. Flash LED y grabación en 4K @ 60 FPS o 1080p @ 60 FPS. Cámara Frontal 12 MP con f/1.9 y PDAF. 12 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. 32 MP con f/2.45. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C 2.0, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BDS, QZSS, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, desbloqueo facial 3D (Face ID), Ultra Wideband 2 y conexión satelital de emergencia. Conectividad WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C 3.2, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BDS, QZSS, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, lector de huellas bajo pantalla, desbloqueo facial 2D y Samsung DeX. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C 2.0, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BDS, QZSS, altavoces estéreo, resistencia al agua IP54, lector de huellas bajo pantalla, desbloqueo facial 2D e interfaz Glyph. Batería 3349 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica de 15 W (MagSage). 3900 mAh con carga rápida de 25 W, inalámbrica de 15 W e inversa de 4,5 W. 4700 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Sistema operativo iOS 17 (con 5 años de actualizaciones de software y seguridad asegurados). Android 13 con One UI 5.1 (con 4 años de actualizaciones de software y 5 años de seguridad asegurados). Android 13 con Nothing OS 2.0 (con 3 años de actualizaciones de software y 4 años de seguridad asegurados). Precio Desde 959 €. A partir de 959 € (al lanzarse). Desde 649 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

Diseño: lo sentimos por Apple y Samsung, pero donde se pare Nothing no hay quien le gane

Lo hemos dicho varias veces en los últimos años: en el mercado móvil, las pautas de diseño generalmente las marca Apple. Son muchas las empresas que se inspiran en el diseño de los iPhone, aunque debemos aceptar que no son todas. Sin embargo, desde que Nothing entró al juego el panorama ya no es tan absolutista.

La compañía de Carl Pei rompió esquemas con sus traseras transparentes y la intefaz Glyph con luces LED, especialmente con las mejoras introducidas en su móvil de segunda generación. El Nothing Phone (2) es precioso, diferente y al mismo tiempo uno de los móviles mejor construidos del mercado, aunque solo tenga protección IP54.

Sí, los iPhone 15 y Galaxy S23 también están muy bien fabricados (faltaría más), pero no le llegan al atractivo del Nothing. No obstante, tienen como ventaja una mejor protección al polvo y al agua al contar con certificación IP68, así como ser dispositivos compactos. Además, el iPhone 15 recibe la deseada Isla Dinámica que antes era exclusiva de los modelos Pro.

¿Algunas diferencias adicionales? El iPhone 15 se vende en una paleta de colores pastel mucho más variada y juvenil que sus rivales. El Galaxy S23 tiene el diseño más minimalista de todos, también el más delgado, y queda bien como dispositivo de trabajo. Mientras, el Nothing Phone (2) es ideal para todo aquel que quiera ser atrevido, excéntrico y con ansias de llamar la atención. Ojo, que el Nothing es con diferencia el de mayor tamaño y grosor.

¿Y las cosas en común? Todos tienen marcos fabricados en aluminio y traseras de cristal, dos materiales de alta calidad. Aparte, cuentan con pantallas protegidas por cristales especiales (Ceramic Shield en el iPhone, Gorilla Glass Victus 2 en el Galaxy y Gorilla Glass 5 en el Nothing). Por cierto, un detalle importante es que el iPhone y el Nothing tienen conectores USB-C 2.0. Este es un estándar muchísimo más lento que el USB-C 3.2 del Galaxy (480 Mbps vs. 20 Gbps).

Pantallas: cada móvil tiene lo suyo en esta carrera

Estos tres móviles cuentan con paneles OLED de muy alta calidad y resolución Full HD+, pero sus pantallas no son idénticas y cada uno ofrece ventajas sobre el resto. Por ejemplo, los de Apple y Samsung son paneles compactos, de apenas 6,1 pulgadas, pero la cosa va más allá.

El iPhone 15 tiene como principal baza su brillo máximo, que es de 2000 nits. Esto permite que el terminal de Apple funcione mejor en ambientes con mucha luz, especialmente natural. Sus rivales llegan a 1750 nits (Galaxy) y 1600 nits (Nothing). Aparte, es el único de los tres con certificación Dolby Vision, aunque se queda sin HDR10+ como los otros.

Del Samsung Galaxy S23 destaca la calidad de su pantalla. El panel Dynamic AMOLED 2X es el que ofrece colores más vivos y realistas de los tres, algo a tomar en cuenta si te gusta dibujar o consumir mucho contenido multimedia.

¿Y el Nothing Phone (2)? Su característica más atractiva es que cuenta con tecnología LTPO, pudiendo adaptar la frecuencia de actualización de pantalla entre 1 y 120 Hz automáticamente. Esto ayuda muchísimo a ahorrar batería y es algo que no tienen sus contendientes, aunque el Galaxy S23 también tiene pantalla de 120 Hz. Ojo, el iPhone 15 sí que se queda muy atrás en esto al tener un panel estándar de 60 Hz, algo inconcebible para lo que cuesta.

Rendimiento: la gráfica del Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy le da el punto a Samsung por muy poco

Tal como sucedió con los iPhone 14, el iPhone 15 recibe el SoC de los modelos Pro del año pasado, el Apple A16 Bionic. Este chip es realmente bueno y le compite de forma muy frontal al Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. De hecho, le gana en prácticamente todas las pruebas de CPU (no así en las de GPU).

Y hablando justamente de este chip, el Galaxy S23 lleva el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Es una versión con overclock de fábrica que le otorga un poco más de potencia respecto al modelo estándar. Además, durante gran parte de 2023 ha sido considerado el mejor chip del mercado. Por su parte, el Nothing Phone (2) equipa el Snapdragon 8+ Gen 1, el tope de gama de Qualcomm en 2022. Este chip representó el salto desde la gama media hacia la alta para Nothing y todavía se defiende muy bien.

Ahora bien, ¿qué móvil es más potente entre estos tres? El Galaxy S23 gana la contienda por muy poco, especialmente por su rendimiento gráfico. Le sigue el iPhone 15 con una CPU brutal y el Nothing de tercero en todo, como verás a continuación:

Eso sí, queremos hacer algunas apreciaciones sobre estos resultados. Los tres procesadores que llevan estos teléfonos son muy muy potentes, así que no notarás diferencia alguna al usarlos, porque van sobrados en todo. Los benchmarks son solamente una guía, pero en escenarios de uso real el contraste es inapreciable.

Respecto a la RAM, el iPhone se vende con 6 GB, mientras que sus rivales tienen un mínimo de 8 GB, pero iOS gestiona este recurso mucho mejor que Android. Ojo, el Nothing Phone (2) cuenta con una variante de 12 GB de RAM y ese extra ayuda a tener más procesos abiertos en simultáneo. ¿Y el almacenamiento? Todos tienen almacenamiento de 128 o 256 GB, pero el iPhone y el Nothing van más allá con variantes de 512 GB.

Software: Apple ofrece mejor soporte de iOS a su iPhone 15 que Samsung y Nothing a Android

En la sección anterior señalamos una de las ventajas de iOS sobre Android y ahora señalaremos una en la otra dirección: Android es mucho más personalizable que iOS, algo que seguramente les gustará a algunos usuarios.

Pero más allá de eso, y como ya mencionamos, una opción u otra es indiferente en la vida real. Estos tres dispositivos ejecutarán cualquier aplicación o juego con total soltura, así que no es algo determinante. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de lado.

Apple promete 5 años de actualizaciones a su iPhone 15 (sistema operativo + seguridad), así que lo veremos llegar hasta iOS 21. En cambio, el Galaxy S23 solo recibirá 4 años de actualizaciones de Android (hasta la versión 17) y 5 de seguridad. Por último, el que da peor soporte es Nothing, con solo 3 años de actualizaciones (hasta Android 16) y 4 de parches de seguridad.

Cámaras: las mejoras de iPhone 15 se las traen, aunque el Galaxy S23 tiene teleobjetivo

Uno de los apartados donde Apple introdujo más novedades en los iPhone 15 fue justamente el de las cámaras. No solamente queda atrás el sensor principal de 12 MP para dar paso a uno nuevo de 48 MP, también hay muchas mejoras de software. Por ejemplo, el iPhone 15 tomará de forma predeterminada fotos de 24 MP de día y de 12 MP en modo nocturno. ¿El objetivo? Capturar imágenes con colores, iluminaciones y detalles mucho más precisos. Pero, ¿por qué una resolución menor a la de la cámara? Para aprovechar la unión de píxeles, algo que desde hace años se hace en Android y mejora mucho la información captada en cada foto.

Aparte, resulta que el iPhone 15 también tiene un nuevo modo retrato que toma unas fotos espectaculares y mucho más nítidas, así como otras mejoras sorpresa. Lo dijimos en la comparativa del iPhone 15 Pro Max vs. Galaxy S23 Ultra y lo repetimos: este año los iPhone van a por la corona de DxOMark y puede que lo logren.

El Galaxy S23 es el móvil al que daremos el segundo puesto en este apartado, pues ha demostrado ser realmente capaz y tiene un extra importante: su teleobjetivo. De los tres, es el único teléfono que tiene una cámara de este estilo, siendo capaz de alcanzar un zoom óptico de 3x (equivalente a 70 mm). Ojo, que su cámara principal de 50 MP se defiende realmente bien y su ultra gran angular probablemente sea el mejor. Aparte, es el único de este trío capaz de grabar vídeos en 8K.

De tercero dejamos el Nothing Phone (2) nuevamente, aun con su doble cámara de 50 MP y la frontal de 32 MP. ¿Las razones? Varias: primero, el apostar por resoluciones tan altas en todas sus cámaras es más marketing que otra cosa, pues no usa sensores topes de gama; segundo, porque su ultra gran angular tiene el peor campo visual de los tres (114º vs. 120º); y tercero, porque las fotos y vídeos han mejorado bastante gracias a distintas actualizaciones que corrigieron errores, pero siguen siendo inferiores a las de sus rivales.

Batería y Autonomía: el Nothing Phone (2) se alza ganador con su batería de 4700 mAh y carga de 45 W

Una de cal y otra arena para el Nothing Phone (2). Después de perder las últimas batallas, el móvil de Carl Pei se alza ganador con mucha diferencia a favor en este apartado. De los tres, el Nothing Phone (2) tiene la batería más grande con 4700 mAh. Es un 20% más que el Galaxy S23 (3900 mAh) y un 40% más que el iPhone 15 (3349 mAh). Con una diferencia tan amplia y siendo el único con pantalla LTPO, la autonomía del Nothing Phone (2) obviamente es superior.

Con el sistema de carga pasa lo mismo, al menos en la cableada. El Nothing Phone (2) tiene carga rápida de 45 W, casi el doble de lo que ofrece el Galaxy (25 W) y más de doble que el iPhone 15 (20 W). ¿Y la carga inalámbrica? Todos ofrecen los mismos 15 W de potencia, aunque evidentemente el Nothing tardará más en cargar al tener mayor capacidad.

Conclusiones: ¿qué móvil deberías escoger entre el iPhone 15, el Galaxy S23 y el Nothing Phone (2)?

Llegamos al final de la comparativa y solo nos falta hablar de los precios de estos tres móviles para poder dar un veredicto. Mencionaremos sus precios de lanzamiento y los precios actuales, así que está atento porque esto podría marcar la diferencia:

El Nothing Phone (2) es el móvil más económico de los tres con un precio de partida de 649 € (8 GB + 128 GB). Mientras, tanto el iPhone 15 como el Galaxy S23 tienen un precio base de 959 € en sus versiones más sencillas. No obstante, el dispositivo de Samsung ha ido reduciendo su precio por el tiempo que lleva en el mercado, siendo fácil conseguir la versión de 8 GB + 128 GB por unos 800 €.

Con cuál nos quedaríamos, la verdad es que la cosa está muy pareja entre el Galaxy S23 y el iPhone 15, aunque daríamos por ganador al de Samsung debido a su precio actual. Sin embargo, iremos un poco más allá con un análisis rápido de cuál comprar según cada tipo de usuario:

Apple iPhone 15: es el móvil más completo de los tres, quedando siempre muy cerca de sus rivales o por encima (cámaras) , pero también el más caro con diferencia. Si el presupuesto no es problema para ti, definitivamente esta debería ser tu opción. Aparte, recibirás mejor soporte.

Samsung Galaxy S23: su precio actual le ayuda muchísimo y es un smartphone tan balanceado como el iPhone , de ahí que lo demos como la mejor compra posible. Además, tiene una cámara teleobjetivo.

Nothing Phone (2): es muchísimo más económico que sus rivales sin quedar tan atrás en rendimiento. Aparte, su pantalla es la única con LTPO, tiene la mejor autonomía y un diseño único. Su única pega son sus cámaras, que no compiten con los otros, pero el Nothing es la mejor compra si estás con el bolsillo apretado .

¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Cuál de estos tres móviles de gama alta te comprarías?