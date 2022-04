Huawei Mate Xs 2 el nuevo plegable sin Google ni 5G

No paran de llegar nuevos móviles plegables al mercado, y ahora es Huawei la que ha sorprendido con el lanzamiento del nuevo Huawei Mate Xs 2. A pocos meses de haber presentado el P50 Pocket, su primer plegable estilo concha, la marca china ha decidido lanzar el sucesor del Huawei Mate Xs.

A pesar de continuar vetados por Estados Unidos, Huawei no se da por vencido en su intento de conquistar el mercado internacional. ¿Es su nuevo plegable con diseño único y distintivo la clave para mejorar su alcance en el mercado fuera de China? Acompáñanos a descubrirlo detallando las características de este terminal.

Especificaciones del Huawei Mate Xs 2

Todos los fabricantes de móviles lo tienen claro: el rival a vencer en el sector de los plegables es Samsung. La marca coreana es la responsable del regreso de este modelo de teléfonos al mercado gracias a sus Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 los cuales fueron un éxito rotundo el año pasado.

Pues bien, el gigante chino está dispuesto a competir contra Samsung y para ello han presentado el Huawei Mate Xs 2. Sin embargo, como se verá en la ficha técnica presentada a continuación, este nuevo plegable se queda corto en un par de características esenciales.

Características Huawei Mate Xs 2

Dimensiones y peso

Abierto: 156,5 x 139,3 x 5,4 – 11,1 mm.

Cerrado: 156,5 x 75,5 x 11,1 mm.

Peso: 257 gramos Pantalla Abierto: 7,8″ 2K (2480 x 2200 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de hasta 120 Hz, de muestreo táctil de hasta 240 Hz, densidad de píxeles de 424 ppi y notch perforado en la esquina superior derecha.

Cerrado: 6,5″ 2K (2480 x 1176 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de hasta 120 Hz, de muestreo táctil de hasta 240 Hz, densidad de píxeles de 424 ppi y notch perforado en la esquina superior derecha. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 8 o 12 GB. Almacenamiento 256 o 512 GB. Cámara trasera

Triple: sensor principal de 50 MP con f/1.8 + teleobjetivo de 8 MP con f/2.4 y zoom óptico 3x + ultra gran angular de 13 MP con f/2.2. OIS. Flash LED. Cámara frontal

10,7 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, Bluetooth 5.2, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC y sensor de huellas lateral. Batería 4500 o 4880 mAh con carga rápida de 66 W. Sistema operativo HarmonyOS 2.1.

Un modelo más compacto que su primer plegable con un diseño que enamora

Comparado con el primer Huawei Mate Xs, este nuevo teléfono plegable del fabricante chino es mucho más compacto. Para empezar, tiene una anchura y longitud más pequeña (156,5 y 139 milímetros, respectivamente). Además, es más ligero pesando tan solo 257 gramos, casi 40 gramos menos que la versión anterior.

Y en su diseño, Huawei opta por el acabado texturizado que hemos visto ya en otros gama alta del 2022. Es así como encontramos en la tapa trasera un acabado de microfibra tridimensional con colores elegantes. ¿Y la pantalla? Pues repite el panel OLED, esta vez de 7,8 pulgadas cuando se encuentra abierto, y de 6,5 pulgadas cuando está cerrado.

La pantalla del Huawei Mate Xs 2 ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz y de muestreo táctil de 240 Hz para brindar una experiencia de visualización inmersiva. Y, cuando se encuentra cerrado, encontramos la característica más distintiva de este terminal: su barra rectangular al lado de la pantalla que alberga los sensores principales de la cámara.

Triple cámara que viene con toda la calidad del rey de la fotografía móvil

Huawei lleva años liderando la fotografía móvil. El Mate 40 Pro lideró durante dos años consecutivos el ranking de cámaras de DxOMark. Y aunque este año el móvil que ocupa dicho puesto de honor no lleva el nombre del fabricante chino, sí que es de una de sus marcas: el Honor Magic 4 Ultimate. Pues bien, era de esperar que la cámara de este nuevo plegable viniera con el sello de calidad de Huawei y vaya que lo tiene.

El Huawei Mate Xs 2 viene con una cámara principal conformada por 3 sensores, siendo el principal de 50 megapíxeles con apertura focal de 1.8. El segundo es un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal de 2.2 y campo de visión de 120°. Como tercero tiene un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.4, zoom óptico de 3x y digital de 30x.

Pero… ¿Qué tiene de especial la cámara de los móviles Huawei? Pues es el software propio que desarrolla. Huawei ha incorporado su mejor tecnología de procesamiento de imágenes en este plegable: tecnología XD Optics para la reproducción clara de detalles y XD Fusion Pro para simular colores más reales. ¿Y cómo cámara de selfie? Un sensor ultra gran angular de 10,7 megapíxeles.

En rendimiento y conectividad se queda corto: sin lo último de Qualcomm, sin 5G y sin Google

Huawei nos ha sorprendido con lo que ha puesto bajo el capó del Huawei Mate Xs 2. Como procesador tiene el Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. Y, aunque este es un procesador bastante potente, es de extrañar que no venga con lo último de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1, teniendo en cuenta que se trata de un móvil de gama prémium del 2022.

¿Otra cosa que no nos ha gustado del Huawei Mate Xs 2? Pues que para ser un plegable de más de 1000 euros, sorprende que no cuenta con compatibilidad para redes 5G. Además, viene con el sistema operativo HarmonyOS 2.1, así que si eres usuarios de los servicios de Google, debes saber que no los encontrarás en este móvil.

Por último, es importante mencionar que viene con una batería de 4500 mAh, excepto en su versión de coleccionista que trae 4880 mAh, con una carga rápida de 66 W, por lo que se trata de un plegable con una autonomía más que garantizada.

Precio y disponibilidad del Huawei Mate Xs 2

El nuevo Huawei Mate Xs 2 ha sido presentado en China y saldrá a la venta en el país asiático el 17 de mayo. Por lo pronto, el fabricante no ha dado información sobre su disponibilidad en el mercado global. Estará disponible en tres colores (negro elegante, beige y púrpura escarchada) y en una versión de coleccionista con mayor capacidad de almacenamiento y RAM. ¿Su precio? Los siguientes: