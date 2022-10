Honestamente, no sabemos cómo es que HTC todavía sobrevive en un mercado tan competitivo como el de los móviles. La compañía taiwanesa hace años era un gigante del sector, pero desde 2018 está prácticamente desaparecida. De hecho, en todo 2022 solamente habían presentado un móvil, el Desire 22 Pro, pero hoy decidieron sorprender con un nuevo modelo.

Así es el nuevo HTC Wildfire E Plus, un móvil de gama baja que esconde una historia un tanto extraña sobre su origen. Te dejamos todas sus características, detalles y precio a continuación.

Todas las especificaciones del HTC Wildfire E Plus

Características HTC Wildfire E Plus

Dimensiones y peso 164,1 x 75,9 x 8,8 mm. 190 gramos. Pantalla 6,52″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS y notch. Procesador MediaTek MT6739 con gráfica PowerVR GE8100 RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC 5.1. Cámara trasera Principal de 13 MP con AF.

Auxiliar de 5 MP.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 4, Dual SIM 4G, A-GPS + GLONASS + BDS, Bluetooth 4.2 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5150 mAh con carga estándar de 10 W. Sistema operativo Android 12 Go edition. Lee también: La OPPO Band 2 llega con los ojos puestos en la corona de la Xiaomi Smart Band 7 Pro

Un smartphone de gama baja, pero con Android 12 Go y suficiente potencia para cubrir necesidades básicas

Como es costumbre en la serie Wildfire, HTC no apuesta por un dispositivo especialmente potente, ya que esta familia apunta a la gama baja. El Wildfire E Plus tiene un cuerpo fabricado en plástico, cuyo diseño es bastante básico, pero no por ello feo. Está disponible únicamente en negro y cuenta con una pantalla IPS de 6,52 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles).

Internamente, este móvil equipa Android 12 Go, la versión ultraligera del sistema operativo de Google para dispositivos con pocos recursos. Su procesador es un MediaTek MT6739 de cuatro núcleos, cuyo rendimiento en AnTuTu es de apenas 56.000 puntos. Es una cifra increíblemente baja si se compara con otros dispositivos del mercado, pero es un teléfono que apunta a usos básicos: revisar redes sociales, chatear por WhatsApp, hacer llamadas y poco más. Tiene 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno (ampliable).

Sus cámaras traseras son de 13 MP y 5 MP, con autoenfoque en el sensor principal. Mientras, la cámara delantera en un sencillo sensor de 5 MP. Su batería es de 5150 mAh, lo que te asegura una buena autonomía, aunque su carga sea de apenas 10 W.

Tiene conectividad 4G, GPS, conector de audio de 3,5 mm y poco más. En general, es un dispositivo muy sencillo, pero lo repetimos: es un móvil de entrada, así que no puede exigírsele demasiado.

Un móvil de HTC, que no es de HTC

Ahora que ya profundizamos en las características de este móvil, seguramente querrás sacarte la espina de esa «historia extraña» que mencionamos arriba, ¿verdad? Bueno, resulta que el Wildfire E Plus no es un móvil propio de HTC, sino un renombre del UMIDIGI G1 que se presentó en julio.

Normalmente, esto no tendría nada de raro si ambas compañías fueran de la misma casa matriz, pues los renombres son comunes en el mercado móvil. Esto sucede con OPPO, OnePlus y Realme, que son parte de BBK Electronics; igualmente sucede con Redmi, Xiaomi y POCO, que son de Xiaomi Corporation.

No obstante, HTC y UMIDIGI no tienen relación alguna, al menos de forma evidente. HTC Corporation es parte de VIA Technologies (Taiwán), mientras que UMIDIGI es una empresa aparte (de China).

Desconocemos por qué razón HTC decidió comprar la licencia de un dispositivo de otra marca y renombrarlo como propio. Sin embargo, es un movimiento curioso que vale la pena reseñar, aunque sigue dejando zonas oscuras sobre el expuesto al inicio: la supervivencia de HTC, que es todo un misterio.

Precio y disponibilidad del HTC Wildfire E Plus

El nuevo móvil de HTC fue presentado en Rusia y estará a la venta tanto en ese país como en China. Desconocemos si llegará más adelante a otros territorios, pero teniendo el UMIDIGI G1 y sus variantes en España, seguramente no lo haga. El Wildfire E Plus se venderá por 7.990 rublos rusos, equivalentes a unos 130 euros al cambio actual.