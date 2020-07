En los últimos días, varios fabricantes han presentado sus nuevos smartphones gaming o enfocados a los juegos. Hace poco, ASUS reveló el ROG Phone 3, Nubia lanzó el RedMagic 5S y Lenovo nos impresionó con el Legion Phone Duel. Ahora es el turno del ecosistema Xiaomi para unirse a esta lista, pues se acaba de presentar en China el Black Shark 3S. Este nuevo móvil gaming llega como una renovación sutil del Black Shark 3 que vimos a principios de este año.

Y lo decimos así porque realmente el Black Shark 3S no cambia muchas cosas con respecto a su predecesor. Sigue teniendo el poderoso procesador Snapdragon 865 (no, no monta el nuevo SD865+), la pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, la cámara triple de 64 MP y la carga rápida de 65W. ¿Qué cambia entonces? Acompáñanos a descubrirlo a continuación.

Todas las características del Black Shark 3S

El Black Shark 3S es el mismo Black Shark 3, pero con una tasa de refresco de pantalla mayor. En concreto, este nuevo móvil gaming abandona el límite de los 90 Hz de su antecesor para alcanzar los 120 Hz de frecuencia de actualización de pantalla. Otra cosa que deja atrás es la variante de 8 GB de RAM y llega en una única presentación de 12 GB de RAM. Además, utiliza un formato de almacenamiento mejor: el UFS 3.1.

Sin embargo, lo que la marca ha querido destacar más de este móvil es que trae de fábrica todas las novedades de la última versión de la capa de personalización de Black Shark, Joy UI 12, que vendría a ser un MIUI 12 para gamers. Aquí te dejamos la ficha técnica de este Black Shark 3 para que revises sus características en profundidad.

Características Black Shark 3S Dimensiones y peso 168,72 x 77,33 x 10,42 mm. 222 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, brillo de 500 nits, HDR10+, frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz y táctil de 270 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Triple de 64 MP con f/1.8 + gran angular de 13 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 5 MP con f/2.2. Cámara frontal 20 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 6, 4G y 5G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5 y jack de audio de 3.5 mm. Batería 4720 mAh con carga rápida de 65W y magnética de 18W. Sistema operativo JoyUI 12 con Android 10.

Pantalla a 120 Hz: el único gran cambio

El nuevo Black Shark 3S sigue la misma línea de diseño de sus hermanos. Tiene unos patrones simétricos en su parte trasera, muy típicos de los dispositivos para gamers, con un módulo de cámara triangular. El logo de la marca se ubica en todo el centro y es de color verde. Por otra parte, su pantalla es de 6,67 pulgadas con relación de aspecto 20:9 y usa un panel AMOLED que alcanza un nivel de brillo de 500 nits.

Hasta aquí, sin novedades. No obstante, lo que hace destacar a la pantalla del Black Shark 3S sobre la de sus hermanos es que disfruta de una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esto, combinado con la frecuencia de actualización táctil de 270 Hz, permite que el Black Shark 3S ofrezca una experiencia visual muy fluida. Otros aspectos destacados de esta pantalla son que tiene integrado un lector de huellas y su tiempo de respuesta táctil de 17 ms.

El Black Shark 3S llega sin Snapdragon 865+, pero aun así es un poco mejor

Para la decepción de muchos, el Black Shark 3S no incluye cambios en el procesador. Usa el mismo Snapdragon 865 que vimos en los Black Shark 3, pese a que Qualcomm ya lanzó el Snapdragon 865+. Sin embargo, para compensarlo, han decidido añadir el formato de almacenamiento UFS 3.1 al Black Shark 3S que, en teoría, es mejor que el de sus hermanos. Además, a diferencia del Black Shark 3, esta renovación llega sin una variante de 8 GB de RAM. Solo está disponible en 12 GB de RAM en formato LPDDR5.

Donde sí que tiene distintas presentaciones es en lo que respecta a memoria interna. Puedes conseguirlo en 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. En cuanto a la batería, no hay cambios que resaltar: mantiene la capacidad de 4720 mAh y soporta carga rápida con cable a 65W. ¿Su cámara? Sigue siendo triple de 64 MP con un sensor secundario ultra gran angular de 13 MP y ángulo de visión de 120°, acompañado de un sensor de 5 MP para el modo retrato. Además, tiene una gran cámara selfie de 20 MP.

Un montón de mejoras en cuanto a software gracias a Joy UI 12

Durante la presentación del Black Shark 3S, hicieron mucho énfasis en que el móvil viene de fábrica con la capa Joy UI 12. Esta capa está basada en MIUI 12, la cual a su vez está hecha sobre Android 10. Lo que diferencia a Joy UI 12 de MIUI 12 es que la capa de los Black Shark tiene muchas características y funciones enfocadas al gaming. En esta última versión, incluye la posibilidad de agregar y utilizar comandos de voz para controlar acciones al jugar.

También añade una función que te permite controlar acciones en los juegos moviendo el móvil o haciendo sutiles gestos en el aire con él. Otra cosa genial que trae Joy UI 12 es una opción para transmitir la pantalla del móvil a un ordenador vía cable USB y así jugar a los juegos del móvil con teclado y ratón de forma más cómoda. Adicionalmente, tiene varios modos para mejorar la calidad visual de los juegos, así como para jugar más cómodo. También ofrece Black Shark Moment 3.0, que es una función para grabar tus partidas y editarlas.

Precio y disponibilidad del Black Shark 3S

Aquí tienes los precios de las distintas variantes del Black Shark 3S que se han presentado en China:

Black Shark 3S de 12 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento : 3999 yuanes o 485 euros al cambio.

: 3999 yuanes o 485 euros al cambio. Black Shark 3S de 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento : 4299 yuanes o 520 euros al cambio.

: 4299 yuanes o 520 euros al cambio. Black Shark 3S de 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento: 4799 yuanes o 580 euros al cambio.

Este dispositivo estará disponible en dos colores: azul y negro.

Junto con el Black Shark 3S, se presentaron tres nuevos accesorios:

Black Shark Shoulder Buttons (botones traseros) : 79 yuanes o 9,6 euros al cambio.

: 79 yuanes o 9,6 euros al cambio. Black Shark Gamepad : 238 yuanes o 28,9 euros al cambio.

: 238 yuanes o 28,9 euros al cambio. Black Shark finger sleeve (una especie de guantes para los dedos): 29 yuanes o 3,5 euros al cambio.

Tanto el Black Shark 3S como estos tres accesorios se pondrán a la venta el 4 agosto en China. El resto del mundo debe esperar a que Xiaomi anuncie la disponibilidad de estos dispositivos en otros mercados. Te avisaremos cuando lo haga.