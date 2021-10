El modo PvP de Plant vs Undead está muy cerca y de hecho así es como será el modo PvP de este juego. Además Plant vs Undead te permitirá tener las mismas plantas NFT del modo Farm en el modo PvP porque las clonarán antes del lanzamiento de la versión beta del PvP.

Si todavía no lo sabes, es importante que conozcas qué son las NFT y por qué hay plantas NFT en Plant vs Undead, de esta forma podrás entender cómo te afecta la clonación de las plantas NFT del modo Farm al PvP.

Todo sobre la clonación de plantas NFT del modo Farm al PvP de Plant vs Undead

Antes de que conozcas cómo hará Plant vs Undead para clonar todas las plantas NFT de sus jugadores del modo Farm al modo PvP es importante que conozcas algunas cosas sobre el PvP del juego.

La versión beta del modo PvP de Plant vs Undead está por salir y solo funcionará con el modo de juego Survival. Recuerda que el PvP de Plant vs Undead tendrá el modo Survival y el Arena.

El modo Arena del PvP de Plant vs Undead permitirá a sus jugadores estar en una lista clasificatoria en la que estarán organizados los jugadores según su puntaje. En la versión beta del PvP de Plant vs Undead no se podrá jugar el modo Arena, sin embargo sí se podrá jugar el modo Survival.

Que en la versión beta del modo PvP de Plant vs Undead solo se pueda jugar Survival permite que los desarrolladores se enfoquen en mejorar los errores que surjan en esta versión. En este sentido, habrá que esperar a que salga la versión definitiva del modo PvP de Plant vs Undead para jugar Arena.

Además, en Arena las ganancias serán en PVU y la cantidad que ganes dependerá de tu rango. Igualmente existe otra forma de ganar dinero con PVU y es haciendo trading con PVU, el token de Plant vs Undead.

¿Cuándo se clonarán las plantas NFT del modo Farm al PvP en Plant vs Undead?

Las plantas NFT que tengas en el Farm de Plant vs Undead serán clonadas el 20 de octubre del 2021 a la versión beta del PvP. Igualmente es importante que sepas que para que tus plantas NFT sean clonadas al modo PvP no deben estar en el Marketplace del juego. Además, durante el proceso de clonación de plantas NFT los servidores de Plant vs Undead estarán inactivos.

Si todavía te faltan algunos LE o PVU para comprar otra planta NFT antes del proceso de clonación puedes usar la mejor plantilla de Excel para gertionar los LE que generas en Plant vs Undead. Por otro lado, si quieres mejorar la producción de LE de tus plantas NFT es importante que uses de la forma correcta los invernaderos en Plant vs Undead y uses una herramienta para ello.

Con la llegada del PvP a Plant vs Undead, este juego tendrá cierto parecido a Axie Infinity, aunque existen diferencias entre estos juegos. También es importante que conozcas cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT para que comprendas cómo puede ser el crecimiento de Plant vs Undead con la salida de la beta del modo PvP.