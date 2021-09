Sembrar plantas en Plant vs Undead es tan sencillo como cosechar plantas en el mismo juego. De cualquier forma, es importante que antes de comenzar a jugar Plant vs Undead conozcas cómo se desarrollan algunas tareas, incluyendo cómo sembrar las plantas en Plant vs Undead.

¿Cómo se siembran las plantas en Plant vs Undead?

Comenzar a jugar a Plant vs Undead es relativamente económico, por eso es un juego tan popular. Sin embargo, si quieres comenzar a jugar Plant vs Undead es necesario que antes conozcas varias cosas del juego, incluyendo cómo se siembra una planta.

Antes de explicarte cómo se siembra una planta en este popular criptojuego, te recomendamos que te familiarices con los precios de las plantas y objetos de Plant vs Undead y conozcas todo lo necesario para comenzar en este juego.

Uno de los principales trucos para que seas el mejor granjero en Plant vs Undead es que estés pendiente de cosechar tus plantas a tiempo y sembrarlas lo más rápido posible para no perder tiempo ni dinero.

Después de cosechar y eliminar una planta en Plant vs Undead debes agregar una nueva

Cuando cosechas una planta que no es NFT como un Retoño o una Madre debes eliminarla para poder sembrar una planta nueva. Por ejemplo, si cosechaste un retoño, debes eliminarlo y hacer clic en el signo «+» que aparece en el cuadro en donde se ubican tus plantas.

Selecciona la tierra en la que sembrarás tu nueva planta de Plant vs Undead

Después de hacer clic en el icono «+» en tu granja tendrás que seleccionar la tierra en la que quieres sembrar tu nueva planta. Posteriormente debes hacer clic en «Sunflower» para escoger la planta que vas a sembrar. Ten en cuenta que debes seleccionar «Sunflower» si la planta que vas a sembrar es un Girasol o un Retoño, si vas a sembrar una planta NFT debes hacer clic en «Plant» o «Mother Tree» según sea el caso.

Recuerda que en algún momento tendrás que sembrar por lo menos una planta NFT en este juego y aquí te explicamos por qué es necesario que compres una planta NFT en Plant vs Undead.

Selecciona la planta que vas a sembrar en Plant vs Undead

Para seleccionar la planta que vas a sembrar en este juego solo debes fijarte en el tipo de planta que te falta en tu granja y hacer clic en la opción «Select». Si tienes la tierra que te da por defecto Plant vs Undead solo puedes sembrar 1 Árbol Madre o 1 Girasol Madre y 5 Retoños o 5 Plantas NFT. Si quieres sembrar más plantas de las que te permite la tierra que te regala el juego tienes que comprar una tierra con mayor capacidad.

Selecciona tu nueva planta de Plant vs Undead, ponle una maceta y agrégale agua

Este es el último paso para que tu planta esté sembrada y pueda comenzar a producir LE. Lo que tienes que hacer ahora es seleccionar la planta que acabas de sembrar que se verá como en la imagen superior, ponerle una maceta y agregarle agua. Para ponerle una maceta y agregarle agua a tu planta debes seleccionarla y en el menú color naranja de la parte izquierda hacer clic tanto en la maceta como en el agua.

Recuerda que una planta en Plant vs Undead solo necesita 2 unidades de agua al día y si vas a sembrar un Retoño o un Girasol Madre debes usar una maceta pequeña.

Ahora que ya conoces un poco más este juego, es recomendable que conozcas cómo es el modo de juego actual de Plant vs Undead y los cambios que llegarán con el Farm 3.0 en Plant vs Undead. De cualquier forma, si te surgen dudas sobre el Farm 3.0 de este juego puedes resolverlas aquí.