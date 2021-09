Cuando vas a comenzar a jugar Plant vs Undead es necesario que conozcas algunas cosas como lo necesario para iniciar en este juego o los trucos para ser el mejor granjero. Sin embargo, es posible que antes de comenzar a jugar ya quieras saber cómo se cosecha una planta en este juego y si es así has llegado al sitio indicado.

Aprender cómo cosechar las plantas en Plant vs Undead puede evitar que cometas errores y elimines una planta antes de cosecharla. El servidor del juego arroja errores a veces así que debes tener paciencia.

¿Cómo cosechar las plantas en Plant vs Undead?

A pesar de que Plant vs Undead prácticamente te obliga a comprar una planta NFT y que tiene múltiples tipos de plantas, existe un solo método para cosecharlas todas. Claro que cada planta tiene su propio tiempo para ser cosechada.

Si no has comenzado en este juego es recomendable que conozcas cuánto dinero necesitas para comenzar a jugar a Plant vs Undead. Además, según de la inversión inicial que hagas en el juego es recomendable que conozcas los precios de las plantas y objetos de Plant vs Undead para que sepas lo que puedes comprar con lo que invertiste.

Antes de cosechar una planta tienes que saber qué es cada opción de la imagen superior en la cual se encuentra toda la información sobre tu planta. Para este ejemplo hemos tomado la información de una Sunflower Sapling. En la parte superior derecha de tu planta verás cuántos LE produce por hora, en este caso esta planta produce 250 LE cada 72 horas.

Ahora podrás ver en la parte superior derecha que esa planta está en una Maceta Pequeña y que tiene 2 unidades de agua, lo cual indica que la planta está bien. En la parte inferior derecha de cada planta podrás ver los LE que ha producido hasta el momento tu planta y abajo aparecen las horas que le falta a la planta para poder ser cosechada.

Ahora, en la parte inferior izquierda tienes la opción “Remove” que elimina tu planta de tu granja. Cuando eliminas una planta que no has cosechado, pierdes todos los LE que había producido hasta el momento y el dinero que te costó la planta en sí.

Cosecha tus plantas en Plant vs Undead seleccionando la opción “Harvest” o “Cosechar”

Una planta lista para ser cosechada se verá como la Sunflower Sapling izquierda de la imagen superior. Puedes notar que tu planta está lista para ser cosechada porque ya no aparecen las horas que le falta para ser cosechada y en cambio aparece la opción “Harvest” o “Cosechar”.

Toca en “Harvest” o “Cosechar” si tu planta ya está lista para ser cosechada y espera que los LE que produjo se sumen a tus LE totales. Tus LE totales son los que aparecen en la opción azul ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. En caso de que tengas varias plantas por cosechar también puedes seleccionar la opción “Harvest All” que aparece en la parte superior de la pantalla.

Elimina las plantas que ya han sido cosechadas en Plant vs Undead

Cuando los LE de la planta ya cosechada se han sumado a tus LE totales tienes que seleccionar la opción “Remove” para eliminar la planta. Recuerda que el ejemplo que estamos haciendo es con una Sunflower Sapling y no con una planta NFT. En el caso de que quieras cosechar una planta NFT no tienes que eliminar la planta, sino ponerle un nuevo matero y regarla.

Ten en cuenta que si la planta que cosechaste es una Sunflower, tienes que eliminarla para sembrar una nueva planta en ese espacio.

También es importante que conozcas todas las causas de baneo en Plant vs Undead para que evites que tu cuenta sea baneada. Además, si el modo Farming de este juego no te llama la atención tienes que conocer el nuevo modo de juego que viene con el Farm 3.0 de Plant vs Undead.