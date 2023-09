Mejores mazos para el Torneo Real de Clash Royale septiembre 2023

¿Aún no has participado del famoso Torneo Real de Clash Royale? Si has esperado todo este tiempo para poder encontrar un mazo que te permita ganarlo, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado.

En esta oportunidad, y como solemos hacer todos los meses, vamos a mostrarte los 5 mejores mazos para el Torneo Real de septiembre de 2023. Teniendo en cuenta los últimos cambios que han llegado a Clash Royale, pudimos formar 5 mazos que te permitirán derrotar a todos los oponentes de forma simple y rápida.

Mazos para ganar el Torneo Real de Clash Royale de septiembre 2023

Como siempre sucede en este tipo de eventos, las evoluciones de las distintas cartas que han sido mejoradas en Clash Royale, como por ejemplo los Reclutas Reales o la Lanzafuegos, no pueden activarse dentro de la arena.

En resumen, no podrás hacer uso de esas evoluciones en el Torneo Real del mes de septiembre en Clash Royale. De igual forma, con los mazos que vamos a mostrarte aquí, no te harán falta esas evoluciones, ya que los mismos son extremadamente poderosos.

Mazo 1 – Chispitas furioso

Caballero.

Duende gigante.

Chispitas.

Mini P.E.K.K.A.

Bruja madre.

Bola de fuego.

Esbirros.

Furia.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Mazo 2 – El clásico derriba torres

Globo bombástico.

Leñador.

Dragón infernal.

Lanzarrocas.

Dragón eléctrico.

Tornado.

Hielo.

Barril de bárbaro.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Mazo 3 – Furia al gólem

Bárbaros.

Gólem de elixir.

Rey esqueleto.

Bruja nocturna.

Bola de fuego.

Pandilla de duendes.

Furia.

Recolector de elixir.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 4 – Tornado de elixir

Caballero.

Gólem.

Leñador.

Dragón eléctrico.

Dragones esqueléticos.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Recolector de elixir.

Consumo promedio de elixir: 4.4 unidades.

Mazo 5 – Cementerio nocturno

Caballero.

Cementerio.

Bebé dragón

Veneno.

Mago de hielo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Por último, pero no por eso menos importante, debemos mencionar que dentro del Torneo Real solo se pueden adquirir los premios gratuitos si no se tiene contratado el Pass Royale (pase de temporada).