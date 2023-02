Roblox es una de las plataformas que más minijuegos ofrece en Android. Desde su lanzamiento en 2006, no ha parado de añadir nuevas experiencias tanto para usuarios de móviles como para usuarios de PC creadas por la comunidad. Tiene juegos con historia, de aventura, para reírse, para jugar con amigos, para niños, de Navidad y la lista continua… Ahora bien, ¿qué pasa cuando te quedas sin Internet? Técnicamente, Roblox es una plataforma online donde la mayoría de juegos son multijugador, por lo que en teoría no se puede jugar sin conexión.

Sin embargo, en Internet hay muchos usuarios que aseguran que sí se puede jugar a Roblox offline. Por ello, hemos decidido hacer un artículo explicando todo lo que sabemos al respecto. ¿Es posible jugar a Roblox sin Internet? ¿Cómo se puede descargar Roblox para jugarlo sin Internet? Descúbrelo a continuación.

¿Se puede jugar a Roblox offline?

De forma oficial, Roblox no se puede jugar sin conexión a Internet. La plataforma funciona 100% online, por lo que para poder iniciar un juego debes conectarte con los servidores de la misma. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que asegura que Roblox sí puede jugarse offline? La gran mayoría de vídeos y artículos que te ofrecen una forma de jugar a Roblox sin Internet son estafas o mentiras.

No obstante, sí que hay una manera de jugar a algunos juegos de Roblox sin conexión. Es 100% legal, gratuita y muy fácil de aplicar. Enseguida te explicaremos en detalle cómo jugar a Roblox offline.

Eso sí, desde ya te advertimos que no es posible jugar a Roblox sin Internet en Android ni iOS. Solo es posible en PC.

Cómo jugar a Roblox sin Internet (solo para PC)

No puedes jugar a la versión actual de Roblox sin Internet. Eso significa que con el método que aquí te enseñaremos no podrás unirte a tus servidores públicos favoritos y no podrás acceder a características específicas como armas, vehículos y otros objetos que no están disponibles en el modo offline. Solamente podrás jugar a un catálogo de juegos clásicos de Roblox para un solo jugador.

Para jugar a Roblox sin conexión, únicamente tendrás que descargar dos archivos en GitHub desde los siguientes enlaces:

Descargar | Versión Future is Bright de Roblox Studio

Descargar | Roblox Clásico

Una vez que tengas ambos archivos, extráelos con una app para comprimir y descomprimir archivos en Android. Luego, sigue estos pasos:

Copia todos los archivos de la carpeta « Roblox Classic Games » y pégalos en la carpeta « future-is-bright-v2 «.

» y pégalos en la carpeta « «. Haz doble clic en el archivo RobloxStudioBeta para abrir el launcher.

para abrir el launcher. Selecciona uno de los archivos « .rbxl » que copiaste de la carpeta «Roblox Classic Games». Cada uno de estos archivos corresponde a un juego distinto.

» que copiaste de la carpeta «Roblox Classic Games». Cada uno de estos archivos corresponde a un juego distinto. Presiona en Play para empezar a jugar el juego seleccionado.

¡Listo! Utiliza los botones del teclado para controlar tu personaje y a disfrutar. Si buscabas una forma de jugar a Roblox offline en Android, entonces prueba estas alternativas a Roblox para Android. ¡Algunas se pueden jugar sin Internet!