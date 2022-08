El mundo de Roblox está lleno de historias emocionantes y divertidas, con miles de juegos gratuitos para divertirte en línea. Estos diferentes juegos que experimentas en este mundo son creados por los usuarios. Ellos ofrecen sus propias experiencias únicas como ninguna otra cosa en el mercado. Incluso, tienes la oportunidad de crear tu propio juego de Roblox.

Esta plataforma es excelente no solo para juegos, sino también para la comunicación y la amistad. Su función de chat ha sido ampliamente utilizada para hacer amigos. Hoy te presentamos una selección de los mejores juegos de Roblox para jugar con amigos, para que puedas elegir los más divertidos y entretenidos de la plataforma.

Adopt Me!

Este popular juego se enfoca en lindas mascotas que puedes criar, entrenar y hasta vestir con una variedad de atuendos. Adopt Me!, es un juego de rol donde los amigos pueden reunirse, chatear y divertirse haciendo cosas juntos.

En este mundo de fantasía, las mascotas agregan aún más diversión, ya que los jugadores pueden interactuar con sus adorables criaturas en una variedad de formas. Además, los usuarios pueden comprar y decorar su propia casa, así como vestir a su avatar con miles de atuendos diferentes.

Al ingresar a este juego, el usuario puede elegir un rol para sí mismo, bien sea un adulto o un niño. Cada uno de ellos tiene sus propias metas, objetivos y requisitos. Todos los niños aparecerán en el orfanato (ubicación predeterminada) y los futuros padres junto a ellos.

El adulto deberá organizar su vida y tendrá que ocuparse de organizar una vivienda y adquirir un coche. Para un niño, la tarea es mucho más simple: si no lo sacan del orfanato, puede comprar de forma independiente todo lo necesario para la vida.

Además del hogar donde viven adultos y niños, estos podrán visitar una serie de lugares para pasar tiempo juntos: parques de atracciones, pizzerías, heladerías, etc.

Enlace | Adopt Me!

Brookhaven

Brookhaven es un juego de rol como Adopt Me!, y actualmente es uno de los mejores en la plataforma. Seguro que en él encontrarás gente para interactuar y hacer amigos. Muchos usuarios lo ven como un proyecto social, más que un simple «juego», ya que es un sitio donde los jugadores pueden reunirse y chatear.

En Brookhaven, los participantes también pueden comprar casas, vehículos y otros objetos diversos. Puedes conseguir tu propio terreno y una casa donde compartir con amigos y pasar un buen rato juntos.

La capacidad de crear servidores privados y partidas personalizadas por parte de los jugadores, han hecho de Brookhaven un juego adictivo con una gran popularidad entre los jóvenes. ¡No pierdas oportunidad y divertirte horas en esta gran ciudad!

Enlace | Brookhaven

Murder Mystery 2

Si te gusta el suspenso y el terror psicológico ligero, este juego es para ti. Murder Mystery 2 es un juego de supervivencia asimétrico, en el que los jugadores pueden ser inocentes, asesinos o alguaciles.

El objetivo depende de tu papel: el asesino tiene un único objetivo, eliminar a todos los demás en la partida; el sheriff (el único con un arma) debe trabajar con los inocentes para atrapar al asesino y el inocente debe intentar sobrevivir para descubrir quién es el asesino.

En este juego, lo principal es tener el tiempo de tu lado. Mientras el sheriff y los inocentes deben ganar tiempo para sobrevivir, el asesino trabaja contrarreloj y debe matarlos antes de que el contador llegue a cero. Murder Mystery 2 es uno de los juegos de terror más famosos, que envuelve a los jugadores en un gran misterio.

Enlace | Murder Mystery 2

Jailbreak

Jailbreak es uno de los juegos de aventuras más populares de Roblox. Fue lanzado en 2017 y, hasta el día de hoy, se actualiza regularmente agregando cosas nuevas, modos y correcciones de errores.

Al comienzo de cada juego, el participante debe elegir de qué lado estará: el lado de la policía o el lado del prisionero. La tarea de la policía es encontrar y capturar a los prisioneros fugados, y la tarea de los prisioneros es escapar de la prisión.

Jailbreak en Roblox consta de una gran cantidad de ubicaciones. No será fácil escapar de aquí. Además, la policía tiene una ventaja sobre los prisioneros: están armados. Los presos, una vez que escapan de la celda, también pueden encontrar un cuchillo o una pistola, pero no hay garantías. ¡Piensa en qué equipo te gustaría estar y únete rápidamente al juego!

Enlace | Jailbreak

Flee the Facility

¿Eres un gran fanático de los espeluznantes juegos de supervivencia de Roblox? Si eres lo suficientemente valiente, debes probar Flee the Facility un juego terriblemente bueno.

Se trata de un juego basado en equipos de Roblox en el que, hasta cuatro participantes designados como sobrevivientes, tienen la tarea de localizar y piratear las computadoras repartidas por todo el mapa para abrir una salida por la que puedan escapar.

En Flee the Facility las tareas pueden parecer simples durante los primeros segundos, pero es probable que los jugadores tengan dificultades para completar las misiones, especialmente cuando aparece la Bestia. El objetivo de este quinto jugador es, obviamente, localizar y capturar a los cuatro supervivientes antes de que huyan.

Flee the Facility te ofrece un entretenimiento dinámico y espeluznante. Necesitarás todo tu ingenio y conocimientos de Roblox para obtener la máxima puntuación. ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Intenta averiguarlo!

Enlace | Flee the Facility

Natural Disaster Survival

Roblox te ofrece este juego de supervivencia que seguramente vas a disfrutar. Vivirás una aventura intensa y emocionante, que pondrá a prueba tus reflejos, ingenio y habilidad.

En Natural Disaster Survival, los jugadores deben sobrevivir a varias oleadas de catástrofes, incluidos devastadores terremotos y erupciones volcánicas, cubriéndose bajo estructuras cercanas o huyendo. Puedes ganar puntos si sobrevives con éxito a la ronda, los cuales podrás gastar en equipos épicos y herramientas que te ayudarán a permanecer con vida.

Hay muchos mapas diferentes en este juego y en cada ronda podrás visitar uno distinto, intentando sobrevivir a los desastres naturales mortales que ocurren a tu alrededor. También es posible jugar con tus amigos e incluso formar un equipo para ayudarse mutuamente. Cuando mueres, todo lo que puedes hacer es observar a tus compañeros de equipo luchar por su vida y esperar a que tengan éxito.

Como puedes ver, este es un juego muy interesante y definitivamente deberías probarlo si eres fanático de los juegos de supervivencia de Roblox.

Enlace | Natural Disaster Survival

Epic Minigames

Si estás buscando algo menos arriesgado y casual para jugar, pero no quieres pasar horas probando diferentes juegos, Epic Minigames podría ser el indicado para ti.

Como su propio nombre lo indica, se trata de un conjunto de varios mini juegos épicos en un solo juego. Aquí debes mostrar tus habilidades para mantenerte en pie, obtener premios y abrir nuevas oportunidades.

Epic Minigames es una verdadera fiesta en Roblox. Únete a tus amigos o participa en una variedad de mini juegos emocionantes. Aquí tendrás la oportunidad de atravesar obstáculos, luchar contra otro equipo, comprar mascotas en tiendas y mucho más. Epic Minigames tiene más de 100 mini juegos para elegir, ¡con más por venir con cada actualización!

Enlace | Epic Minigames

Color Block

Color Block de Roblox también es un juego muy popular entre los usuarios. Actualmente, cuenta con más de 7000 jugadores activos. Este es un juego muy simple, primero en una pantalla verás un color guía, entonces debes correr y pararte en el bloque que tenga el color indicado. Si te paras en un color diferente y se acaba el tiempo, perderás el juego, pero si logras ser el único sobreviviente ganarás la partida.

A medida que el juego avanza y alcanzas nuevas alturas, los creadores del juego otorgan obsequios y recompensas en forma de códigos. Canjeando estos códigos exclusivos del juego, puedes actualizar los personajes y el inventario.

Enlace | Color Block

The Mimic

The Mimic es un juego de terror y supervivencia muy conocido, este emplea una iluminación espeluznante, sustos que te harán saltar y una narrativa basada en notas. Hay un total de 4 capítulos, cada uno con su propio protagonista y antagonista.

Este juego no se basa en ningún tipo de libro o película, es simplemente una combinación de leyendas urbanas e historia japonesa. The Mimic no es para los débiles de corazón, ya que está destinado a darte un buen susto.

Enlace | The Mimic

Blox Hunt

Roblox Blox Hunt es un juego de escondite, donde puedes ser un personaje que busca o uno que se esconde. Como personaje oculto, tu objetivo es alejarte de la vigilancia de los ojos de los buscadores. Para lograrlo, debes camuflarte con los objetos presentes en el entorno. Si tienes éxito y no te atrapan durante el tiempo estipulado, ganas. Si te atrapan, te convertirás en un buscador.

Como buscador, tu misión es atrapar a todos los escondidos antes de que se termine el tiempo. Actualmente, el juego tiene seis mapas, que incluyen escenarios como la escuela, la oficina, el laboratorio, el área de construcción, las calles del vecindario y la tienda. También ofrece una tienda en el lobby donde los participantes pueden comprar accesorios y pases. Blox Hunt es realmente un juego adictivo y fácil de jugar.

Enlace | Blox Hunt

Los títulos que conforman esta lista son solo algunos de los muchos juegos que puedes encontrar en la plataforma. Haz volar tu imaginación y comparte increíbles aventuras con tus amigos. ¡Vive en Roblox una agradable experiencia con estos 10 emocionantes juegos!