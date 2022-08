Una de las plataformas más recomendadas para que los niños se diviertan en Internet es Roblox. Este servicio de juegos cuenta con un montón de títulos creados por la comunidad que resultan bastante amigables para los más pequeños del hogar. ¿Por qué? Pues porque ofrece mecánicas de juego simples y fáciles de dominar que le supondrán muy poca dificultad a los niños.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que en esta plataforma pueden encontrarse diversos títulos que no son aptos para niños y niñas. Existen juegos muy terroríficos en Roblox y juegos de disparo en primera persona muy agresivos. Pero no te preocupes, también hay muchos títulos que pueden disfrutar los pequeños del hogar y, a continuación, te contamos cuáles son.

Los 10 mejores juegos de Roblox para niños

Roblox es una plataforma que te permite crear tus propios juegos con mucha facilidad. Gracias a ello, muchos usuarios han diseñado títulos que no contienen violencia explícita, terror y que no suponen un alto grado de dificultad. De esta manera, en la lista que verás a continuación encontrarás juegos de rol, aventura y simuladores que de seguro disfrutarán los pequeños del hogar. ¿Quieres saber cuáles son los mejores juegos de Roblox para niños? Pues entonces no te pierdas la siguiente lista.

Miraculous RP

Una de las series de TV para niños más populares en estos momentos es sin lugar a dudas «Miraculous: las aventuras de Ladybug». Esta es una serie animada francesa que sigue la vida de Marinette y Adrien, un par de niños que son capaces de convertirse en los superhéroes más queridos de París: Ladybug y Cat Noir. Pues bien, este título tiene un juego oficial en Roblox que no te puedes perder.

En Miraculous RP tienes la posibilidad de andar por las calles de París, siendo uno de tus personajes favoritos de la serie. Se trata de un título de rol que le permite a los más pequeños recrear sus episodios favoritos de la serie e incluso crear sus propias historias en compañía de sus amigos. Además, tiene un montón de minijuegos distribuidos por todo el mapa para que la diversión nunca falte.

Enlace | Miraculous RP

Pet Simulator X!

Si el pequeño de la casa es fanático de las mascotas, pues existe un juego en Roblox que puede evitarte tener que comprar un montón de animales para satisfacerlo. Se trata de Pet Simulator X!, un simulador de mascotas que le dará muchas horas de entretenimiento a los niños.

Este título consiste en que los jugadores tienen que recolectar las monedas ocultas en todo el mapa para poder ir desbloqueando una serie de adorables mascotas. Y no creas que se trata solo de perros y gatos.

En realidad, Pet Simulator X! tiene una gran cantidad de animales que puedes convertir en tus mascotas, desde patos hasta focas e incluso pequeños dragones. ¿Es difícil encontrar estas monedas? Para nada, en realidad con solo recorrer el mapa logras juntar las monedas necesarias para tener a todos los animales.

Enlace | Pet Simulator X!

Adopt Me!

Algo que prácticamente todos hacemos cuándo somos pequeños es jugar con otros niños a asumir roles de adultos. Pues bien, esta popular forma de entretenimiento en la vida real ha sido replicada en Roblox gracias al juego Adopt Me!. En este título los niños pueden jugar a ser adultos, adoptar bebes o mascotas para cuidarlos y cumplir con las responsabilidades respectivas de este rol.

Los jugadores que eligen ser adultos pueden además ser contratados en el juego para cumplir con toda una amplia de trabajos disponibles, desde ser médico hasta convertirte en el maestro de los niños. Además, también puedes criar mascotas que encontrarás en formas de huevos que te obsequia el juego.

Enlace | Adopt Me!

Bee Swarm Simulator

No todo tiene que ser paz y tranquilidad en los juegos para niños y Bee Swarm Simulator es un claro ejemplo de ello. Este jugo es un simulador de colmenas de abejas en el que el más pequeño del hogar se convertirá en la abeja reina que debe liderar a sus abejorros.

Al iniciar el juego comenzarás con un pequeño grupo de abejas y deberás ir visitando flores para poder hacer miel. A medida que aumenta tu producción de miel irás desbloqueando nuevas abejas para hacer crecer tu colmena. Pero no la tendrás del todo fácil.

La colmena estará siendo constantemente atacada por otros insectos gigantes que intentarán destruirla. Pero no te preocupes, tu fiel ejército de abejas te ayudará a librarte de los enemigos para continuar la producción de la preciada miel.

Enlace | Bee Swarm Simulator

Warrior Cats: Ultimate Edition

Los gatos son los reyes de Internet. De hecho, uno de los videojuegos más populares de este año está siendo Stray, un juego que te convierte en un gato y que ya tienes varias alternativas en Android. Pues bien, en Roblox también existe un juego inspirado en los gatos que de seguro los niños amarán.

Se trata de Warrior Cats: Ultimate Edition, un título basado en la serie de novelas infantiles de Erin Hunter que te pondrá en la piel de un intrépido felino. Pero descuida, no es necesario haber leído estas exitosas novelas para poder jugarlo. Al iniciar deberás elegir si quieres ser un gato bebe o adulto y podrás juntarte con clanes de felinos para explorar el gran mundo abierto que ofrece. Además, es importante destacar su excelente apartado gráfico que tienen muy pocos juegos de Roblox.

Enlace | Warrior Cats: Ultimate Edition

Squishmallows

¿Conoces esos animales de peluches que puedes ganar en las máquinas arcade? Pues en Roblox hay un juego inspirado en dichas criaturas. Se trata de Squishmallows, un juego que simula la experiencia de coger uno de los muñecos de esas típicas máquinas con un brazo mecánico. Por ello, si nunca has tenido suerte de capturar un peluche de esta manera, pues te invitamos a que lo pruebes.

Pero no se trata solo de capturar muñecos con un brazo mecánico, también tiene un montón de misiones, desfiles de moda y te ofrece la posibilidad de crear tu propia casa y personalizarla con las diferentes opciones disponibles.

Enlace | Squishmallows

My Hello Kitty Cafe

Uno de los personajes más populares para los niños es Hello Kitty. La popular gata nipona de Sanrio a pesar de tener más de 35 años de existencia, continúa siendo bastante popular entre los más pequeños y en Roblox existe un juego inspirado en ella.

Se trata de My Hello Kitty Cafe, un juego en el que puedes crear tu propio café y tener de empleados a los personajes populares de la serie. Pero no se trata solo de personajes NPC, también puedes jugar en cooperativo con tus amigos para administrar el café y personalizarlo según tus gustos y preferencias.

Enlace | My Hello Kitty Cafe

Royale High

Continuando con los juegos de rol que existen en Roblox y que son aptos para niños, no podemos dejar de mencionar a Royale High, uno de los títulos más populares de la plataforma. Este es un juego que inicialmente estaba inspirado en el Club Winx, pero que posteriormente cambio para convertirse en título inspirado en la secundaria que puedes recorrer en compañía de tus amigos.

El juego tiene múltiples reinos para visitar. Además, tienes diferentes opciones para personalizar a tu personaje e incluso puede tener diferentes vehículos mágicos para ir al centro comercial o al campus.

Enlace | Royale High

Twilight Daycare

Uno de los juegos más infantiles que existen en Roblox (y que claramente está pensado solo para niños), es Twilight Daycare. Este es un título que le ofrece a los pequeños el mundo que siempre han soñado: un universo lleno de parques de diversiones infantiles.

Pero no solo eso, si lo deseas puedes jugar asumiendo el rol de padre de uno de los jugadores. Así, tendrás que protegerlo mientras se divierte en el área de juego o llevarlo al médico si ha sufrido algún tipo de accidente. Sin lugar a dudas, es uno de los juegos más seguros que puede jugar un niño en Roblox.

Enlace | Twilight Daycare

Escape Super Mega Easy Obby Parkour

Finalmente, para concluir con esta lista traemos un título para los niños que le gustan los retos y la adrenalina. Se trata de Escape Super Mega Easy Obby Parkour, un juego que exigirá al máximo al pequeño del hogar, ya que deberá atravesar por un peligroso mapa de obstáculos. Este tipo de juegos son conocidos en Roblox como «obbys» en la plataforma, pero muchos de ellos son realmente difíciles de completar. Pues bien, este título representa una versión fácil para niños de las populares carreras de obstáculos.

Enlace | Escape Super Mega Easy Obby Parkour

Si quedaste con ganas de probar más títulos de Roblox que pueden jugar los más pequeños del hogar, te recomendamos que le eches un vistazo a Sonic Speed Simulator, el título que más buscan los niños en esta plataforma. Además, si tu hijo tiene una tablet de Amazon, te invitamos a que no te pierdas esta lista de los 10 mejores juegos para niños en las Amazon Fire.